Россия взлетит в рейтинге ФИФА. Возможно – сразу на 32 строчки!
19 июля ФИФА опубликует новый официальный рейтинг национальных сборных. Мы уже рассчитали его результаты — они радуют глаз.
19 июля ФИФА опубликует новый официальный рейтинг национальных сборных. В предыдущей версии – от 7 июня – наши занимали рекордно низкое в своей истории 70-е место. Зато теперь прыгнут сразу в четвертый десяток! Даже Хорватии о таком прогрессе только мечтать.
Июньский рейтинг ФИФА, в котором сборная России заняла рекордно низкое для себя 70-е место, был последним, рассчитанным по старой громоздкой формуле. В ней среди прочих учитывались такие параметры, как среднее количество очков за 12 месяцев, показатель силы конфедераций, вычислявшийся мудреным способом, коэффициент давности матча. В новой калькуляции все эти величины исчезнут, а изменения рейтинга можно производить не раз в месяц, а после каждого матча.
За основу теперь взят метод Эло, учитывающий только уровень конкретных соперников и статус их игры. Отныне обычному человеку, если, конечно, ему больше нечем заняться, станет намного проще пересчитывать показатели вручную. Некоторые затруднения вызовет разве что «ожидаемый результат матча», равный 1/(10(–dr/600)+1), где dr – это разность рейтингов до матча, уменьшаемое – рейтинг команды, для которой производится подсчет, а вычитаемое – рейтинг ее соперника.
Этот «ожидаемый результат» нужно вычесть из реального исхода (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение), умножить на коэффициент важности матча (в диапазоне от 0,5 до 6,0) и прибавить затем предматчевый рейтинг. Проще говоря,
Pbefore + I * (W – We),
где W – реальный исход (1/(10(–dr/600)+1) – см. выше), We – ожидаемый результат, I – коэффициент важности и Pbefore – рейтинг команды перед игрой. Ничего особенного…
Вы не запутались? Так вот, существует еще и отдельный футбольный Эло-рейтинг, который учитывает индекс разности мячей в матче. По сути, это всего лишь бонус. Поэтому новая редакция реестра ФИФА будет несущественно отличаться от него по рейтинговым баллам и очень близко соотноситься по занимаемым командами местам. Та, которая выигрывает с крупными результатами, при прочих равных, в Эло-рейтинге будет всегда стоять выше той, что побеждает более скромно. Рейтинг ФИФА на этот нюанс не обращает внимания.
Но самое интересное: если бы рейтинг ФИФА считался по старой формуле, то Россия 19 июля переместилась бы на 38-е место, и точно такую же позицию она занимает сейчас в рейтинге Эло. Удивительное совпадение. И, скорее всего, именно 38-ю строчку россияне в итоге и займут. Либо что-то очень близкое к ней.
Лидерами же ожидаемо станут французы (предполагаемый взлет на шесть мест), далее будут идти Бельгия (+1), Бразилия (-1) и Хорватия (+17), а Германия, провалившая ЧМ-2018, рухнет на четыре позиции.
Нам же теперь главное закрепить достигнутое на чемпионате мира. Четвертый десяток – это ведь тоже не элита. Когда-то, в 1995 году, мы котировались ФИФА пятыми. Когда Станислав Черчесов еще был вратарем. Черчесову-тренеру есть к чему стремиться.
Рейтинг ФИФА на 19 июля (по старой формуле расчета)
|
Страна
|
Было
|
Станет
|
+/- мест рейтинга
|
1 (7). Франция
|
1198
|
1646
|
+6
|
2 (3). Бельгия
|
1298
|
1530
|
+1
|
3 (2). Бразилия
|
1431
|
1424
|
-1
|
4 (21). Хорватия
|
945
|
1345
|
+17
|
5 (1). Германия
|
1558
|
1271
|
-4
|
6 (6). Швейцария
|
1199
|
1252
|
=
|
7 (13). Англия
|
1051
|
1241
|
+6
|
8 (10). Испания
|
1126
|
1232
|
+2
|
9 (4). Португалия
|
1274
|
1208
|
-5
|
10 (12). Дания
|
1051
|
1147
|
+2
|
11 (5). Аргентина
|
1241
|
1143
|
-6
|
12 (11). Перу
|
1125
|
1127
|
-1
|
13 (25). Швеция
|
880
|
1123
|
+12
|
14 (8). Польша
|
1183
|
1103
|
-6
|
15 (15). Мексика
|
989
|
1027
|
=
|
16 (14). Уругвай
|
1018
|
985
|
-2
|
17 (16). Колумбия
|
986
|
945
|
-1
|
18 (28). Сенегал
|
838
|
923
|
+10
|
19 (9). Чили
|
1135
|
893
|
-10
|
20 (23). Исландия
|
908
|
881
|
+3
|
21 (22). Тунис
|
910
|
865
|
+1
|
22 (17). Голландия
|
981
|
861
|
-5
|
23 (20). Италия
|
951
|
858
|
-3
|
24 (18). Уэльс
|
953
|
850
|
-6
|
25 (38). Иран
|
708
|
849
|
+13
|
26 (33). Парагвай
|
773
|
841
|
+7
|
27 (35). Сербия
|
751
|
813
|
+8
|
28 (37). Австралия
|
718
|
811
|
+9
|
29 (31). Румыния
|
782
|
800
|
+2
|
30 (24). Коста-Рика
|
884
|
788
|
-6
|
31 (26). США
|
873
|
797
|
-5
|
32 (27). Австрия
|
845
|
795
|
-5
|
33 (34). Венесуэла
|
755
|
779
|
+1
|
34 (29). Словакия
|
804
|
769
|
-5
|
35 (32). Ирландия
|
777
|
765
|
-3
|
36 (30). Северная Ирландия
|
803
|
762
|
-6
|
37 (36). Украина
|
733
|
762
|
-1
|
38 (70). Россия
|
457
|
740
|
+32
|
40 (39). Турция
|
706
|
683
|
-1
|
41 (42). Марокко
|
686
|
681
|
+1
|
43 (49). Нигерия
|
618
|
659
|
+6
|
49 (61). Япония
|
521
|
632
|
+12
|
51 (46). Египет
|
649
|
616
|
-5
|
52 (55). Панама
|
571
|
612
|
+3
|
56 (57). Южная Корея
|
544
|
585
|
+1
|
62 (67). Саудовская Аравия
|
465
|
514
|
+5
ТЕКУЩИЙ ЭЛО-РЕЙТИНГ
|
Страна
|
Сумма
|
1. Франция
|
2127
|
2. Бразилия
|
2114
|
3. Бельгия
|
2059
|
4. Испания
|
2010
|
5. Германия
|
1964
|
6. Уругвай
|
1946
|
7. Хорватия
|
1943
|
8. Португалия
|
1940
|
9. Колумбия
|
1939
|
10. Англия
|
1914
|
11. Голландия
|
1908
|
12. Дания
|
1896
|
13. Аргентина
|
1895
|
14. Италия
|
1891
|
15. Перу
|
1890
|
16. Швейцария
|
1879
|
17. Чили
|
1869
|
18. Швеция
|
1865
|
19. Мексика
|
1829
|
20. Иран
|
1816
|
21. Польша
|
1783
|
22. Уэльс
|
1777
|
23. Сербия
|
1772
|
24. США
|
1764
|
25. Сенегал
|
1764
|
26. Южная Корея
|
1757
|
27. Словакия
|
1752
|
28. Украина
|
1751
|
29. Эквадор
|
1747
|
30. Босния
|
1745
|
31. Австрия
|
1742
|
32. Венесуэла
|
1738
|
33. Ирландия
|
1729
|
34. Парагвай
|
1728
|
35. Турция
|
1728
|
36. Румыния
|
1727
|
37. Коста-Рика
|
1726
|
38. Россия
|
1721
|
41. Австралия
|
1713
|
43. Исландия
|
1708
|
44. Нигерия
|
1702
|
45. Япония
|
1699
|
47. Тунис
|
1662
|
61. Панама
|
1596
|
64. Саудовская Аравия
|
1588
|
65. Египет
|
1576