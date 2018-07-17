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19 июля ФИФА опубликует новый официальный рейтинг национальных сборных. В предыдущей версии – от 7 июня – наши занимали рекордно низкое в своей истории 70-е место. Зато теперь прыгнут сразу в четвертый десяток! Даже Хорватии о таком прогрессе только мечтать.

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Июньский рейтинг ФИФА, в котором сборная России заняла рекордно низкое для себя 70-е место, был последним, рассчитанным по старой громоздкой формуле. В ней среди прочих учитывались такие параметры, как среднее количество очков за 12 месяцев, показатель силы конфедераций, вычислявшийся мудреным способом, коэффициент давности матча. В новой калькуляции все эти величины исчезнут, а изменения рейтинга можно производить не раз в месяц, а после каждого матча.

За основу теперь взят метод Эло, учитывающий только уровень конкретных соперников и статус их игры. Отныне обычному человеку, если, конечно, ему больше нечем заняться, станет намного проще пересчитывать показатели вручную. Некоторые затруднения вызовет разве что «ожидаемый результат матча», равный 1/(10(dr/600)+1), где dr – это разность рейтингов до матча, уменьшаемое – рейтинг команды, для которой производится подсчет, а вычитаемое – рейтинг ее соперника.

Этот «ожидаемый результат» нужно вычесть из реального исхода (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение), умножить на коэффициент важности матча (в диапазоне от 0,5 до 6,0) и прибавить затем предматчевый рейтинг. Проще говоря,

Pbefore + I * (W – We),

где W – реальный исход (1/(10(dr/600)+1) – см. выше), We – ожидаемый результат, I – коэффициент важности и Pbefore – рейтинг команды перед игрой. Ничего особенного…

Вы не запутались? Так вот, существует еще и отдельный футбольный Эло-рейтинг, который учитывает индекс разности мячей в матче. По сути, это всего лишь бонус. Поэтому новая редакция реестра ФИФА будет несущественно отличаться от него по рейтинговым баллам и очень близко соотноситься по занимаемым командами местам. Та, которая выигрывает с крупными результатами, при прочих равных, в Эло-рейтинге будет всегда стоять выше той, что побеждает более скромно. Рейтинг ФИФА на этот нюанс не обращает внимания.

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Но самое интересное: если бы рейтинг ФИФА считался по старой формуле, то Россия 19 июля переместилась бы на 38-е место, и точно такую же позицию она занимает сейчас в рейтинге Эло. Удивительное совпадение. И, скорее всего, именно 38-ю строчку россияне в итоге и займут. Либо что-то очень близкое к ней.

Лидерами же ожидаемо станут французы (предполагаемый взлет на шесть мест), далее будут идти Бельгия (+1), Бразилия (-1) и Хорватия (+17), а Германия, провалившая ЧМ-2018, рухнет на четыре позиции.

Нам же теперь главное закрепить достигнутое на чемпионате мира. Четвертый десяток – это ведь тоже не элита. Когда-то, в 1995 году, мы котировались ФИФА пятыми. Когда Станислав Черчесов еще был вратарем. Черчесову-тренеру есть к чему стремиться.

Рейтинг ФИФА на 19 июля (по старой формуле расчета)

Страна

Было

Станет

+/- мест рейтинга

1 (7). Франция

1198

1646

+6

2 (3). Бельгия

1298

1530

+1

3 (2). Бразилия

1431

1424

-1

4 (21). Хорватия

945

1345

+17

5 (1). Германия

1558

1271

-4

6 (6). Швейцария

1199

1252

=

7 (13). Англия

1051

1241

+6

8 (10). Испания

1126

1232

+2

9 (4). Португалия

1274

1208

-5

10 (12). Дания

1051

1147

+2

11 (5). Аргентина

1241

1143

-6

12 (11). Перу

1125

1127

-1

13 (25). Швеция

880

1123

+12

14 (8). Польша

1183

1103

-6

15 (15). Мексика

989

1027

=

16 (14). Уругвай

1018

985

-2

17 (16). Колумбия

986

945

-1

18 (28). Сенегал

838

923

+10

19 (9). Чили

1135

893

-10

20 (23). Исландия

908

881

+3

21 (22). Тунис

910

865

+1

22 (17). Голландия

981

861

-5

23 (20). Италия

951

858

-3

24 (18). Уэльс

953

850

-6

25 (38). Иран

708

849

+13

26 (33). Парагвай

773

841

+7

27 (35). Сербия

751

813

+8

28 (37). Австралия

718

811

+9

29 (31). Румыния

782

800

+2

30 (24). Коста-Рика

884

788

-6

31 (26). США

873

797

-5

32 (27). Австрия

845

795

-5

33 (34). Венесуэла

755

779

+1

34 (29). Словакия

804

769

-5

35 (32). Ирландия

777

765

-3

36 (30). Северная Ирландия

803

762

-6

37 (36). Украина

733

762

-1

38 (70). Россия

457

740

+32

40 (39). Турция

706

683

-1

41 (42). Марокко

686

681

+1

43 (49). Нигерия

618

659

+6

49 (61). Япония

521

632

+12

51 (46). Египет

649

616

-5

52 (55). Панама

571

612

+3

56 (57). Южная Корея

544

585

+1

62 (67). Саудовская Аравия

465

514

+5

ТЕКУЩИЙ ЭЛО-РЕЙТИНГ

Страна

Сумма

1. Франция

2127

2. Бразилия

2114

3. Бельгия

2059

4. Испания

2010

5. Германия

1964

6. Уругвай

1946

7. Хорватия

1943

8. Португалия

1940

9. Колумбия

1939

10. Англия

1914

11. Голландия

1908

12. Дания

1896

13. Аргентина

1895

14. Италия

1891

15. Перу

1890

16. Швейцария

1879

17. Чили

1869

18. Швеция

1865

19. Мексика

1829

20. Иран

1816

21. Польша

1783

22. Уэльс

1777

23. Сербия

1772

24. США

1764

25. Сенегал

1764

26. Южная Корея

1757

27. Словакия

1752

28. Украина

1751

29. Эквадор

1747

30. Босния

1745

31. Австрия

1742

32. Венесуэла

1738

33. Ирландия

1729

34. Парагвай

1728

35. Турция

1728

36. Румыния

1727

37. Коста-Рика

1726

38. Россия

1721

41. Австралия

1713

43. Исландия

1708

44. Нигерия

1702

45. Япония

1699

47. Тунис

1662

61. Панама

1596

64. Саудовская Аравия

1588

65. Египет

1576
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