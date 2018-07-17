19 июля ФИФА опубликует новый официальный рейтинг национальных сборных. В предыдущей версии – от 7 июня – наши занимали рекордно низкое в своей истории 70-е место. Зато теперь прыгнут сразу в четвертый десяток! Даже Хорватии о таком прогрессе только мечтать.

Июньский рейтинг ФИФА, в котором сборная России заняла рекордно низкое для себя 70-е место, был последним, рассчитанным по старой громоздкой формуле. В ней среди прочих учитывались такие параметры, как среднее количество очков за 12 месяцев, показатель силы конфедераций, вычислявшийся мудреным способом, коэффициент давности матча. В новой калькуляции все эти величины исчезнут, а изменения рейтинга можно производить не раз в месяц, а после каждого матча.

За основу теперь взят метод Эло, учитывающий только уровень конкретных соперников и статус их игры. Отныне обычному человеку, если, конечно, ему больше нечем заняться, станет намного проще пересчитывать показатели вручную. Некоторые затруднения вызовет разве что «ожидаемый результат матча», равный 1/(10(–dr/600)+1), где dr – это разность рейтингов до матча, уменьшаемое – рейтинг команды, для которой производится подсчет, а вычитаемое – рейтинг ее соперника.

Этот «ожидаемый результат» нужно вычесть из реального исхода (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение), умножить на коэффициент важности матча (в диапазоне от 0,5 до 6,0) и прибавить затем предматчевый рейтинг. Проще говоря,

P before + I * (W – W e ),

где W – реальный исход (1/(10(–dr/600)+1) – см. выше), W e – ожидаемый результат, I – коэффициент важности и P before – рейтинг команды перед игрой. Ничего особенного…

Вы не запутались? Так вот, существует еще и отдельный футбольный Эло-рейтинг, который учитывает индекс разности мячей в матче. По сути, это всего лишь бонус. Поэтому новая редакция реестра ФИФА будет несущественно отличаться от него по рейтинговым баллам и очень близко соотноситься по занимаемым командами местам. Та, которая выигрывает с крупными результатами, при прочих равных, в Эло-рейтинге будет всегда стоять выше той, что побеждает более скромно. Рейтинг ФИФА на этот нюанс не обращает внимания.

Но самое интересное: если бы рейтинг ФИФА считался по старой формуле, то Россия 19 июля переместилась бы на 38-е место, и точно такую же позицию она занимает сейчас в рейтинге Эло. Удивительное совпадение. И, скорее всего, именно 38-ю строчку россияне в итоге и займут. Либо что-то очень близкое к ней.

Лидерами же ожидаемо станут французы (предполагаемый взлет на шесть мест), далее будут идти Бельгия (+1), Бразилия (-1) и Хорватия (+17), а Германия, провалившая ЧМ-2018, рухнет на четыре позиции.

Нам же теперь главное закрепить достигнутое на чемпионате мира. Четвертый десяток – это ведь тоже не элита. Когда-то, в 1995 году, мы котировались ФИФА пятыми. Когда Станислав Черчесов еще был вратарем. Черчесову-тренеру есть к чему стремиться.

Рейтинг ФИФА на 19 июля (по старой формуле расчета)

Страна Было Станет +/- мест рейтинга 1 (7). Франция 1198 1646 +6 2 (3). Бельгия 1298 1530 +1 3 (2). Бразилия 1431 1424 -1 4 (21). Хорватия 945 1345 +17 5 (1). Германия 1558 1271 -4 6 (6). Швейцария 1199 1252 = 7 (13). Англия 1051 1241 +6 8 (10). Испания 1126 1232 +2 9 (4). Португалия 1274 1208 -5 10 (12). Дания 1051 1147 +2 11 (5). Аргентина 1241 1143 -6 12 (11). Перу 1125 1127 -1 13 (25). Швеция 880 1123 +12 14 (8). Польша 1183 1103 -6 15 (15). Мексика 989 1027 = 16 (14). Уругвай 1018 985 -2 17 (16). Колумбия 986 945 -1 18 (28). Сенегал 838 923 +10 19 (9). Чили 1135 893 -10 20 (23). Исландия 908 881 +3 21 (22). Тунис 910 865 +1 22 (17). Голландия 981 861 -5 23 (20). Италия 951 858 -3 24 (18). Уэльс 953 850 -6 25 (38). Иран 708 849 +13 26 (33). Парагвай 773 841 +7 27 (35). Сербия 751 813 +8 28 (37). Австралия 718 811 +9 29 (31). Румыния 782 800 +2 30 (24). Коста-Рика 884 788 -6 31 (26). США 873 797 -5 32 (27). Австрия 845 795 -5 33 (34). Венесуэла 755 779 +1 34 (29). Словакия 804 769 -5 35 (32). Ирландия 777 765 -3 36 (30). Северная Ирландия 803 762 -6 37 (36). Украина 733 762 -1 38 (70). Россия 457 740 +32 40 (39). Турция 706 683 -1 41 (42). Марокко 686 681 +1 43 (49). Нигерия 618 659 +6 49 (61). Япония 521 632 +12 51 (46). Египет 649 616 -5 52 (55). Панама 571 612 +3 56 (57). Южная Корея 544 585 +1 62 (67). Саудовская Аравия 465 514 +5

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