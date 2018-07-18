Одновременно со стартом ФНЛ в России стартует и второй дивизион – профессиональная футбольная лига (ПФЛ). Часть клубов, в том числе громко и шумно стартовавших не так давно, уже успели покинуть турнир, но пришло время знакомиться с другими дебютантами. Один из них – «Ленинградец», который для болельщиков питерского региона призван заменить исчезнувшее «Тосно» и съехавшее на сочинскую квартиру «Динамо». Сегодня клуб проводит в Санкт-Петербурге стартовый поединок с «Локомотивом-Казанкой».

В нынешнее межсезонье регион потерял сразу две команды. Существующее уже много десятилетий «Динамо» и клуб без истории «Тосно» не имели своей широкой аудитории. «Один город – одна команда» – лозунг известный, хоть и небесспорный. Но раз за разом возникают проекты помимо местного авангарда – «Зенита».

Сегодня клуб, только накануне официально презентованный журналистам, проводит стартовую игру в ПФЛ. В гости приехала «Локомотив-Казанка» с Дмитрием Сычевым. Почему матч будет играться в будний день в 16:00 – большой вопрос. При этом играться будет вовсе не на «Петровском», где квартировалось «Тосно», а на питерской Nova Arena. На «Петровский» планируют переехать спустя год – когда выйдут в ФНЛ. В бизнес-плане написано, что в ФНЛ клуб проведет три года. Что дальше – очередная смерть или выход в РФПЛ – ничего не написано.

В связи со стартом очередного проекта – несколько любопытных фактов.

Немного бросает в пот от названия. Почему «Ленинградец»? Почему из вариантов, которые обсуждались «Ладожец», «Волхов», «Нева» и многие другие, выбран вариант с названием, попахивающим октябрьским переворотом, отбросившим страну на целый век от магистрального пути развития?

Спонсоров у клуба десять. Формально есть еще одиннадцатый – область, но она денег давать не планирует. А все 10 скидываются ровно по «десятке» – по 10 млн рублей в год. Ровно этот же пул спонсоров был сформирован чуть раньше для спасения «Тосно», но запустив в клуб аудиторов, спонсоры схватились за голову и платить за чужие долги (в разы превышающие годовой бюджет – их 594 млн рублей) не захотели.

Руководить клубом будет 72-летний Борис Рапопорт. Но у него нет лицензии (с 2002 года, когда он ушел из «Зенита», больше он нигде не работал), поэтому формально тренером будет считаться Геннадий Бондарук.

Губернатор Ленобласти «позажигал» на представлении клуба: всем запомнится не только рассказ, что теперь будут «свои Дрогба, Погба и Мбаппе, а также Черышевы», но и подробное изложение истории, как «Тосно» сдавал матчи по 0:5 из-за проблем с финансированием. «Сдавали исключительно в спортивном смысле слова», – на всякий случай добавило руководство области после гула среди собравшихся.

Итак, за последние несколько Питер и область попрощались с амбициозными футбольными проектами «Русь», «Питер», «Тосно», «Динамо», «Петроградец». Не ждем ли «Ленинградец» та же судьба, скоро увидим. Символы «Тосно» – корюшку и лося – пока не увидим тоже: их решено не использовать.