Про переход Роналду в «Ювентус» напоминать нет смысла. Здесь вы узнаете о трансферах, которые могли пройти мимо вас.

Угу Алмейда – 34 года, центрфорвард

Откуда: «Хайдук»

Куда: «Академика»

Сумма трансфера: бесплатно

Карьера Алмейды дошла до той отметки, когда за его карьерой перестали следить даже самые большие поклонники португальского футбола. Не сумев закрепиться в составе «Хайдука», бывший партнер Криштиану по сборной вернулся на родину и с нового сезона будет выступать за «Академику», которая обитает во 2-й лиге.

Джердан Шакири – 26 лет, правый вингер

Откуда: «Сток Сити»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма трансфера: 13,5 млн евро

Скамейка запасных «Ливерпуля» приобрела техничного игрока сборной Швейцарии. На чемпионате мира в России Шакири запомнился не только победным голом в ворота Сербии, но и провокационным жестом, напоминавшим двуглавого орла с флага Албании. Кстати, в составе мерсисайдцев есть два серба, – Лазар Маркович и Марко Груич – поэтому Шакири следует вести себя поскромнее, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.

Вильям Карвалью – 26 лет, опорный полузащитник

Откуда: «Спортинг» Л

Куда: «Бетис»

Сумма трансфера: 20 млн евро

Сразу после триумфального для Португалии Евро-2016 трансферная стоимость Вильяма Карвалью возросла до 30 млн. За 2 года цена на цепкого опорника упала на 10 млн, чем и воспользовался «Бетис», который впервые за долгое время сыграет в Лиге Европы и нуждается в усилении состава.

Эрик Дурм – 26 лет, правый защитник

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Хаддерсфилд»

Сумма трансфера: не разглашается

Чемпион мира в составе сборной Германии, по сути, пропустил весь прошлый сезон из-за травмы бедра. Сейчас Дурм здоров, однако новый наставник «Боруссии» Люсьен Фавр не рассчитывает на него как на игрока основы. А Давид Вагнер, работающий в АПЛ и хорошо знающий возможности Дурма по совместной работе во второй команде Дортмунда, готов сделать на него ставку.

Лоик Реми – 31 год, центрфорвард

Откуда: «Лас-Пальмас»

Куда: «Лилль»

Сумма трансфера: 1,4 млн евро

5,5 сезонов скитался Лоик Реми по Европе, пока не решил вернуться во Францию. После «Марселя» в его карьере было 6 клубов – 4 английских и 2 испанских. В «Лилле» 31-летний нападающий постарается превзойти собственное достижение и забить больше 15 мячей за сезон. Помочь ему в этом должен Кристоф Гальтье, под управлением которого в разные годы раскрывались таланты Бафетимби Гомиса и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Янник Вестергор – 25 лет, центральный защитник

Откуда: «Боруссия» М

Куда: «Саутгемптон»

Сумма трансфера: 25 млн евро

На ЧМ в России Вестергор отыграл идеально, без единой ошибки. А все потому, что ни разу не вышел на поле. Прямые конкуренты Янника – Кьяер, Йоргенсен и Кристенсен, – по мнению Аге Харейде, были лучше готовы к турниру. Но «Саутгемптон» еще до мундиаля решил купить игрока у гладбахской «Боруссии». 25 млн евро – цена для англичан приемлемая.

Алассан Плеа – 25 лет, центрфорвард

Откуда: «Ницца»

Куда: «Боруссия» М

Сумма трансфера: 23 млн евро

Сезон-2017/18 был однозначно лучшим в карьере Плеа. В нем он забил 21 мяч во всех турнирах и привлек к себе внимание сильных европейских клубов. Больше остальных оказалась готова платить «Боруссия». Но не дортмундская, а та, что заработала на продаже Вестергора 25 млн.

Жан-Микаэль Сери – 26 лет, центральный полузащитник

Откуда: «Ницца»

Куда: «Фулхэм»

Сумма трансфера: 30 млн евро

«Ницца» потеряла еще одну звезду – своего главного распасовщика, Жан-Микаэля Сери. Не так давно ходили слухи об интересе к игроку со стороны «Барселоны», но они не подтвердились. Зато более реальным было предложение вернувшегося в АПЛ «Фулхэма», в составе которого есть 8 франкоязычных футболистов и Максим Ле Маршан, игравший вместе с Сери за «Ниццу».

Клеман Лангле – 23 года, центральный защитник

Откуда: «Севилья»

Куда: «Барселона»

Сумма трансфера: 35,9 млн евро

«Барселона» готовит замену стареющему Пике. Возможно, в ближайшее время в паре с Умтити все чаще будет играть именно Лангле. Оба французы, так что взаимопонимание должны найти быстро. Есть еще Йерри Мина, выстреливший на ЧМ, но его будущее в каталонском клубе пока под вопросом.

Андрей Ярмоленко – 28 лет, правый вингер

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Вест Хэм»

Сумма трансфера: 20 млн евро

Травмы, уход Петера Боша по ходу сезона и недовольство ролью запасного – три главные причины, которые побудили Ярмоленко покинуть Дортмунд. Впереди украинского вингера ждет новое приключение – в лучшей лиге мира. Мануэль Пеллегрини техничных футболистов ценит и, кажется, Ярмоленко подходит под игровой стиль чилийца. Другой вопрос, не менее важный, – сможет ли Андрей подстроиться под скорости АПЛ?