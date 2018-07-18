На чемпионате мира было забито 169 голов – это второй результат в XXI веке, более высокая результативность наблюдалась лишь четыре года назад в Бразилии (171).

Казусы Манджукича и Муслеры

ЧМ-2018 установил рекорд тысячелетия по назначенным пенальти – 28, более чем в два раза перекрыв показатель ЧМ-2014 (13). Реализовали из них 22. А по версии ФИФА, только 21 – в случае с попаданием костариканца Брайана Руиса в перекладину с последующим отскоком мяча в ворота от спины швейцарского голкипера Янна Зоммера в протоколах был зафиксирован автогол. Их, к слову, тоже набралось рекордное количество – 12. Сравните с ЧМ-2010, когда свои ворота поражались игроками только два раза.

Кстати, Денис Черышев, наш лучший бомбардир на ЧМ-2018, стал первым в истории отечественного футбола игроком, забивавшим на одном чемпионате мира и в свои, и в чужие ворота. Однако хорват Марио Манджукич его перещеголял. Он сделал то же самое не просто в рамках одного турнира, а в финальном матче – сначала форвард «Ювентуса» отметился неудачной срезкой в своей штрафной после навеса Антуана Гризманна, а потом сам подкараулил детскую ошибку голкипера французов Уго Льориса, решившего зачем-то пуститься в дриблинг у своих ворот.

Для вратарей ЧМ-2018 сложился не самым удачным образом. Недаром счет 0:0 был зафиксирован лишь однажды (в матче Франция – Дания). И никто из «первых номеров» не сподобился больше чем на три «сухаря». А максимальную по продолжительности сухую серию продемонстрировал уругваец Фернандо Муслера, не пропускавший в течение 325 минут. Впрочем, назвать героем этого голкипера язык уж точно не повернется. Именно Муслера допустил, пожалуй, самую грубую вратарскую ошибку турнира, когда в четвертьфинале отбил мяч себе за спину после дальнего удара Антуана Гризманна.

Субашич-2018 как Гойкочеа-1990

Разумеется, еще одна отличительная особенность турнира (не только в XXI веке, а вообще) – обилие голов, забитых в компенсированное время. Их набралось 22, из них 3 пришлись на минуты, добавлявшиеся судьями к первым таймам, и 19 – ко вторым. А секрет тут прост. С появлением VAR увеличилось число пауз для просмотра видео, соответственно и компенсированного времени стало намного больше. Теория вероятности в действии. При этом в дополнительное время было забито только три мяча (два – хорватами Домагоем Видой и Перишичем и один – нашим Марио Фернандесом).

Возвращаясь к пенальти, единственным голкипером, которому не забили два «игровых» 11-метровых, стал датчанин Каспер Шмейхель. А вот с учетом послематчевых попыток героем турнира, конечно, стал хорват Даниел Субашич. В серии с Данией его не переиграли трижды, с Россией – дважды. Субашич повторил достижение аргентинца Серхи Гойкочеа, который на ЧМ-1990 проделал аналогичный трюк (5 не пропущенных пенальти) в матчах с Югославией и Италией.

Ничья «ПСЖ» и «Тоттенхэма»

Невероятным выглядит число удалений. Их набралось всего… четыре. Причем в плей-офф красную карточку не показали ни разу! Как же VAR изменила футбол… На ЧМ-2006 судьи удаляли футболистов 28 раз (включая Зинедина Зидана, который, возможно, зная о существовании видеоповтора, не стал бы в овертайме финала бодать Марко Маттерацци). Сейчас такие цифры представляются ненаучной фантастикой.

Предупреждений было больше, чем в 2014-м (220 против 176), но все равно меньше, чем на любом другом чемпионате мира нынешнего тысячелетия, кроме бразильского. А приз fair play достался испанцам, которые в четырех матчах были удостоены всего двух желтых карточек.

Два клуба – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» – обеспечили турниру по 12 голеадоров. Далее расположились «Барселона» (11) и «Реал» (10), если считать, что Криштиану Роналду представлял на чемпионате мира Мадрид, а ну Турин, где португалец начнет сезон-2018/19. Лучшим левоногим бомбардиром стал наш Черышев, который все свои мячи забил с любимой левой. Причем с игры россиянин отличился чаще, чем получивший в итоге «Золотую бутсу» Гарри Кейн (3 из 6 голов – с пенальти).

КЛУБЫ, ИГРОКИ КОТОРЫХ ЗАБИЛИ НЕ МЕНЕЕ 5 ГОЛОВ*

Голы Клуб Игроки 12 Тоттенхэм Кейн – 6, Сон Хын Мин – 2, Алли, Триппьер, Эриксен, Вертонген – 1 12 ПСЖ Мбаппе – 4, Кавани – 3, Неймар – 2, Менье, Ди Мария, Тиаго Силва – 1 11 Барселона Мина – 3, Коутиньо, Суарес – 2, Месси, Ракитич, Умтити, Паулиньо – 1 10 Реал Роналду – 4, Модрич – 2, Варан, Начо, Иско, Кроос – 1 8 МЮ Лукаку – 4, Рохо, Феллайни, Лингард, Погба – 1 8 Атлетико Гризманн – 4, Коста – 3, Хименес – 1 5 Вильярреал Черышев – 4, Аль-Давсари – 1 5 Ман Сити Агуэро, Стоунз – 2, Де Брейне – 1

* Клубная принадлежность – исходя из того, где игрок провел концовку сезона-2017/18.

43 процента голов были забиты со стандартных положений, причем шесть раз футболисты отличались прямыми ударами со штрафного (сюда можно добавить гол Тони Крооса в ворота шведов, пусть формально немец реализовал попытку после короткой стенки с Марком Ройсом). Особняком, конечно, стоит достижение колумбийца Йерри Мины – все три своих мяча он отправил в сетку головой, чего не бывало с ЧМ-2002, когда трижды с верхнего этажа отличился Мирослав Клозе. Но немец-то – центрфорвард, а Мина – защитник…

КАК ЗАБИВАЛИСЬ ГОЛЫ

С игры правой ногой (57)

3 – Килиан МБАППЕ Франция

2 – Такаси ИНУИ Япония, Гарри КЕЙН Англия, Диего КОСТА Испания, Филиппе КОУТИНЬО Бразилия, Марио МАНДЖУКИЧ Хорватия Ахмед МУСА Нигерия, Вахби ХАЗРИ Тунис

1 – Эден АЗАР Бельгия, Салем АЛЬ-ДАВСАРИ Саудовская Аравия, Яго АСПАС Испания, Милан БАДЕЛЬ Хорватия, Фелипе БАЛОЙ Панама, Ян БЕДНАРЕК Польша, Фахреддин БЕН-ЮССЕФ Тунис, Мусса ВАГЕ Сенегал, Кевин ДЕ БРЕЙНЕ Бельгия, Блерим ДЖЕМАЙЛИ Швейцария, Артем ДЗЮБА Россия, Йосип ДРМИЧ Швейцария, ИСКО Испания, Эдинсон КАВАНИ Уругвай, Андре КАРРИЛЬО Перу, Тони КРООС Германия, Хуан КУАДРАДО Колумбия, Рикардо КУАРЕЖМА Португалия, Джесси ЛИНГАРД Англия, Ирвинг ЛОСАНО Мексика, Ромелу ЛУКАКУ Бельгия, Тома МЕНЬЕ Бельгия, Дрис МЕРТЕНС Бельгия, Лионель МЕССИ Аргентина, Лука МОДРИЧ Хорватия, НАЧО Испания, НЕЙМАР Бразилия, Мбай НЬЯНГ Сенегал, Бенжамен ПАВАР Франция, ПАУЛИНЬО Бразилия, Иван РАКИТИЧ Хорватия, Анте РЕБИЧ Хорватия, Маркос РОХО Аргентина, Ула ТОЙВОНЕН Швеция, Радамель ФАЛЬКАО Колумбия, Альвред ФИННБОГАСОН Исландия, Роберто ФИРМИНО Бразилия, Эмиль ФОРСБЕРГ Швеция, Гэнки ХАРАГУТИ Япония, Хавьер ЭРНАНДЕС Мексика

С игры левой ногой (40)

4 – Денис ЧЕРЫШЕВ Россия

3 – Иван ПЕРИШИЧ Хорватия

2 – Ромелу ЛУКАКУ Бельгия, СОН ХЫН МИН Южная Корея

1 – Серхио АГУЭРО Аргентина, Эден АЗАР Бельгия, Людвиг АУГУСТИНССОН Швеция, Миши БАТШУАЙИ Бельгия, Халид БУТАИБ Марокко, Паоло ГЕРРЕРО Перу, Антуан ГРИЗМАНН Франция, Гранит ДЖАКА Швейцария, Анхель ДИ МАРИЯ Аргентина, Матиас ЙЕРГЕНСЕН Дания, Эдинсон КАВАНИ Уругвай, КИМ ЁН ГВОН Южная Корея, Диего КОСТА Испания, Марио МАНДЖУКИЧ Хорватия, Садио МАНЕ Сенегал, Килиан МБАППЕ Франция, Габриэль МЕРКАДО Аргентина, НЕЙМАР Бразилия, Поль ПОГБА Франция, Юссуф ПОУЛЬСЕН Дания, Марко РОЙС Германия, Криштиану РОНАЛДУ Португалия, Мохамед САЛАХ Египет, Луис СУАРЕС Уругвай, Кэйсукэ ХОНДА Япония, Насер ШАДЛИ Бельгия, Джердан ШАКИРИ Швейцария, Кристиан ЭРИКСЕН Дания, Аднан ЯНУЗАЙ Бельгия

Головой (32)

3 – Йерри МИНА Колумбия

2 – Джон СТОУНЗ Англия

1 – Деле АЛЛИ Англия, Серхио АГУЭРО Аргентина, Ренато АУГУСТО Бразилия, Дилан БРОНН Тунис, Рафаэль ВАРАН Франция, Ян ВЕРТОНГЕН Бельгия, Домагой ВИДА Хорватия, Юрий ГАЗИНСКИЙ Россия, Артем ДЗЮБА Россия, Эдинсон КАВАНИ Уругвай, Гарри КЕЙН Англия, Андрей КРАМАРИЧ Хорватия, Гжегож КРЫХОВЯК, Ромелу ЛУКАКУ Бельгия, Гарри МАГУАЙР Англия, Александар МИТРОВИЧ Сербия, Юя ОСАКО Япония, ПЕПЕ Португалия, Криштиану РОНАЛДУ Португалия, Тиаго СИЛВА Бразилия, Самюэль УМТИТИ Франция, Кендалл УОСТОН Коста-Рика, Маруан ФЕЛЛАЙНИ Бельгия, Марио ФЕРНАНДЕС Россия, Хосе ХИМЕНЕС Уругвай, Стивен ЦУБЕР Швейцария, Юссеф ЭН-НЕСИРИ Марокко

С пенальти (21)

3 – Антуан ГРИЗМАНН Франция, Гарри КЕЙН Англия

2 – Андреас ГРАНКВИСТ Швеция, Миле ЕДИНАК Австралия

1 – Эден АЗАР Бельгия, Салман АЛЬ-ФАРАДЖ Саудовская Аравия, Карим АНСАРИФАРД Иран, Карлос ВЕЛА Мексика, Артем ДЗЮБА Россия, Синдзи КАГАВА Япония, Лука МОДРИЧ Хорватия, Виктор МОЗЕС Нигерия, Криштиану РОНАЛДУ Португалия, Мохамед САЛАХ Египет, Гильфи СИГУРДССОН Исландия, Ферджани САССИ Тунис

Прямым ударом со штрафного (6)

1 – Александр ГОЛОВИН Россия, Хуан КИНТЕРО Колумбия, Александар КОЛАРОВ Сербия, Криштиану РОНАЛДУ Португалия, Луис СУАРЕС Уругвай, Киран ТРИППЬЕР Англия

В свои ворота (12)

1 – Эдсон АЛЬВАРЕС Мексика (в матче со Швецией), Азиз БЕХИЧ Австралия (в матче с Францией), Азиз БУХАДДУЗ Марокко (в матче с Ираном), Янн ЗОММЕР Швейцария (в матче с Коста-Рикой), Сергей ИГНАШЕВИЧ Россия (в матче с Испанией), Марио МАНДЖУКИЧ Хорватия (в матче с Францией), Яссин МЕРЬЯ Тунис (в матче с Панамой), Ахмед ФАТХИ Египет (в матче с Россией), ФЕРНАНДИНЬО Бразилия (в матче с Бельгией), Тиагу ЦИОНЕК (в матче с Сенегалом), Денис ЧЕРЫШЕВ Россия (в матче с Уругваем), Огенекаро ЭТЕБО Нигерия (в матче с Хорватией)

Незабитые пенальти (7)

Фахад АЛЬ-МУВАЛЛАД Саудовская Аравия (против Египта, сэйв Эссама АЛЬ-ХАДАРИ)

Кристиан КУЭВА Перу (против Дании, мимо)

Лионель МЕССИ Аргентина (против Исландии, сэйв Ханнеса ХАЛЛЬДОУРССОНА)

Лука МОДРИЧ Хорватия (против Дании, сэйв Каспера ШМЕЙХЕЛЯ)

Криштиану РОНАЛДУ Португалия (против Ирана, сэйв Алирезы БЕЙРАНВАНДА)

Брайан РУИС Коста-Рика (против Швейцарии, перекладина)

Гильфи СИГУРДССОН Исландия (против Нигерии, мимо)

КОГДА ЗАБИВАЛИСЬ ГОЛЫ

СУХИЕ СЕРИИ

Вратарь Минуты без пропущенных голов Фернандо МУСЛЕРА Уругвай 325 АЛИСОН Бразилия 323 Даниел СУБАШИЧ Хорватия 256 Давид ОСПИНА Колумбия 254 Руй ПАТРИСИУ Португалия 212 Робин УЛЬСЕН Швеция 210 Уго ЛЬОРИС Франция 208

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ

1-я минута: Матиас ЙЕРГЕНСЕН (Дания) в матче с Хорватией

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ЗАМЕНУ

70-71-я минуты: Артем ДЗЮБА (Россия) в матче с Саудовской Аравией

САМЫЙ ПОЗДНИЙ ГОЛ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

90+7-я минута: НЕЙМАР (Бразилия) в матче с Коста-Рикой

САМЫЙ ПОЗДНИЙ ГОЛ

115-я минута: Марио ФЕРНАНДЕС (Россия) в матче с Хорватией

САМЫЙ ВЕТЕРАНСКИЙ ГОЛ

37 лет 120 дней: Фелипе БАЛОЙ (Панама) в матче с Англией

САМЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ГОЛ

19 лет 183 дня: Килиан МБАППЕ (Франция) в матче с Перу