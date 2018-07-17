ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шутки о том, что сборная Франции на чемпионате мира была шестой командой из Африки, надоели очень быстро. И тем не менее, многие были настолько зациклены на этой теме, что пропустили момент, когда Дидье Дешам со своими парнями зашел в финал как к себе домой. Больше всего раздражало, что тема-то совсем не новая, и 20 лет назад на домашнем ЧМ Франция была ничуть не менее многонациональной. Прозвище «Белые, Черные и Арабы» по отношению к этой команде родилось именно в 1998-м.

Тогда это бесило радикальных политиков вроде Жана-Мари Ле Пена, который паразитировал на сборной, обвинял игроков в отсутствии патриотизма, попутно собирая лайки с ультраправой аудитории. Сейчас это почему-то возмутило бывшего главного тренера сборной Хорватии Игора Штимаца, который не поленился загуглить страны, в которых родились иммигранты из сборной Франции. Все это он красиво оформил в пост на фейсбуке, но потом удалил. Общий посыл был таким: «В финале сыграем с Конго, Сенегалом, Мали, Камеруном, Того…».

Но какой смысл об этом говорить, если это относится не к футболу, а к миграционной политике Франции, которая на протяжении не одного десятка лет является главной причиной раскола в стране.

В середине 90-х исламская группировка устроила серию терактов в парижском метро, в 2005-м на протяжении трех недель мусульманская молодежь устраивала погромы на территории крупнейших городов. Локальные конфликты продолжают периодически возникать, и, по сути, единой Франции как геополитической реальности не существует.

Колониальное прошлое изжить вряд ли удастся, но только не на футбольном поле. Команда Дешама состояла из огромного количества звезд, но стала самым совершенным коллективом мира, в котором все работали на результат. Ради чемпионского титула Оливье Жиру отказывался бить по воротам и полностью сосредоточился на вспомогательных функциях: стягивал на себя защитников соперника, боролся за мячи, сбрасывал их в свободные зоны, активно работал в прессинге. Антуан Гризманн играл практически без мяча, создавая умнейшими перемещениями пространство для скоростного Килиана Мбаппе, Поль Погба, начиная с полуфинала, перестал лениться в обороне и помог Бенжамену Павару сожрать Эдена Азара. А вы видели его длиннющие передачи из глубины на того же Мбаппе?

Каждый в этой сборной Франции отказался от своей привычной игры, исполнив те роли, которые назначил им тренерский штаб. Поражение в финале домашнего Евро-2016 изменило не только Дешама, но и тех девятерых парней, которые прошли через него и спустя два года приехали в Россию. В итоге, на наших стадионах Франция предстала командой, которая имела предельно четкое представление, как она собирается брать кубок.

У НИХ КРУТЫЕ АКАДЕМИИ

Но, как и в любом большом деле, золотые конфетти, победный дэб Погба и счастливые усы Адиля Рами – лишь то, что на поверхности. У французского футбола устойчивая основа и шикарное будущее. Мы привыкли восхищаться Германией, способной собрать минимум три состава, которые можно вести на большие турниры, но несправедливо забыли о Франции.

Между прочим, их сборная U-17 выигрывала юношеский Евро в 2015-м, а команда U-19 с Мбаппе, Жаном-Кевином Огюстеном, Иссой Диопом и Люкой Тусаром, которые уже давно играют во взрослом футболе, разнесла всех на европейском первенстве в 2016-м. И это явление имеет растущий тренд. Нынешняя французская юниорка, которая в июле этого года поедет на Евро U-19 в Финляндию, тоже будет претендовать исключительно на победу.

Там есть, например, 18-летний вратарь Альбан Лафон, который провел уже под сотню матчей в лиге 1 за «Тулузу». За этим парнем уже выстроилась очередь из очень хороших клубов вроде «ПСЖ», «Бенфики» и «Марселя», но заплатить за Лафона придется очень много, стартовая цена – 20 миллионов евро.

19-летний защитник Маланг Сарр – одна из главных звезд французской юниорки – провел уже два сезона в основе «Ниццы», талантливейшего Махамаду Дембеле, который воспитывался в системе «ПСЖ», год назад купил «Ред Булл» Зальцбург, а там знают толк в молодых игроках. Прототип Погба – 18-летний Микаэль Кюизанс прошлым летом подписал пятилетний контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха и уже успел дебютировать в бундеслиге.

При этом французские футбольные академии практически не фигурируют в различных топах. Там мы видим «Аякс», «Барселону», Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Реал» и т.д. Это шлейф, который исторически тянется за могущественными клубами, но если посмотреть на список молодых звезд мирового футбола, то там доминируют Германия и Франция.

Чемпионы мира-2018 Мбаппе и Блез Матюиди воспитывались в футбольном центре Клерфонтен, который содержит французская федерация футбола. Бенжамен Павар рос в академии «Лилля», Тома Лемар – воспитанник «Кана», Коррентен Толиссо – «Лиона», Флориан Товер – «Гренобля», Рафаэль Варан – «Ланса», перечислять можно до бесконечности.

ТАМ ДАЮТ ШАНС

Удивляться большому количеству иммигрантов в сборной Франции глупо еще и по той причине, что для детей выходцев из бывших колоний существует не так много возможностей выбиться в люди. Футбол в данной ситуации – портал, который может помочь вырваться из нищеты и дать шанс на достойное существование.

Поэтому, например, человек с 15 легкими Нголо Канте девять лет пинал мяч в пригороде Парижа без каких либо перспектив, а потом начал свое восхождение из глубин французского футбола – с лиги 3. Та же история с Погба, который играл в любительских клубах «Руасси-ан-Бри» и «Торси» и только в 14 лет подписал первый профессиональный контракт с клубом «Гавр».

В те моменты, когда любой другой на их месте закончил из-за отсутствия перспектив, эти парни до последнего цеплялись за свой шанс в футболе и продолжали трудиться.

Ну и справедливости ради стоит отметить, что оснований для этого у них было достаточно. Во Франции не боятся доверять молодым игрокам и достаточно рано подтягивают их к основе. В последние годы самых талантливых еще в детском возрасте забирают иностранные клубы. Не всегда топовые, но если берут, то, как правило, с перспективой заиграть в основе.

Зачастую французские команды отправляют своих воспитанников на зарубежные стажировки, позволяя им развиваться. Так, например, «ПСЖ» отдавал в аренду на год в «Кротоне» 19-летнего вингера Муссу Диаби. Большую часть прошлого сезона он провел в примавере, но так же успел дебютировать в серии А. Сейчас Диаби вернулся в Париж, однако в скором времени вновь отправится в аренду, ведь в состав «ПСЖ» ему никак не пробиться. Парень очень талантливый, ему нечего делать на лавке.

В общем, идет нормальный футбольный процесс. И победа сборной Франции на чемпионате мира его лишь разгонит. Сейчас почти все мальчишки в этой стране мечтают стать футболистами.