– Главная новость последних дней возможный отъезд Головина. Называется «Челси» и «Монако». Что скажете?

– В «Чесли» можно потеряться, это большой клуб. Хотя «Монако» по французским меркам тоже большой клуб. И там умеют работать с молодыми игроками. Очень много зависит от ментальности самого футболиста. Сможет ли он играть постоянно на высоком уровне на протяжении долгого периода в том же «Челси»? Аршавин смог только первые полгода, а затем покатился вниз быстрее, чем горнолыжник с горы. Поэтому важно, что если даже не будет получаться в таком клубе, чтобы у молодого игрока не случилось головокружение от успехов.

– Мне кажется, что сейчас все-таки уже другое поколение, более профессиональное. У поколения Аршавина еще была совковость – Лондон, хороший контракт – дальше можно не напрягаться, жизнь удалась.

– Возможно. Согласен, что процент профессионально относящихся к делу футболистов увеличивается. Десять лет назад дай бог, чтобы из десяти один был грамотный. Но все равно, если в 21 год попасть на такой уровень, выслушивать дифирамбы, голова может пойти кругом у кого угодно. Возможно, лучше выбрать поступательное движение: вначале «Монако», затем какой-то большой клуб.

– Еще сильно удивил Кутепов. А вас?

– Если вы посмотрите, что я говорил о Кутепове последние два года, то увидите, что я никогда в нем не сомневался. И что парня все это время шпиняли, так это проблема той команды, в которую он попал. Возьмите пример Рохо. В Спартаке» он тоже не мог себя найти, а в «Манчестер Юнайтед» вице-чемпионом Англии. И Кутепов, на мой взгляд, блестящий защитник нового поколения, он может затеряться в «Спартаке». Вот кому точно быстрее нужно оттуда уходить, так это Илье.

– Почему он так преобразился?

– Грамотные, опытные партнеры, которые подсказывают. Прежде всего, следует отметить Игнашевича. Правильная и четкая задача, поставленная тренером. Человек попал в свою среду, играл на своем месте.

– Еще одно открытие чемпионата – Зобнин.

– Зобнин подтвердил свои качества, но мне кажется, это его предел. Он хорошая рабочая лошадка, такие надежные игроки должны быть в любой команде. Но мне кажется, это его уровень. Он может быть чуть лучше, чуть хуже, но дальше ему некуда расти. В отличие от Кутепова.

– Дзюба…

– Тоже самое могу сказать, что и про Кутепова – никогда про Дзюбу не говорил плохо. Артем всегда был душой команды. Если б у Смолова были половина качеств, что есть у Дзюбы, мы бы дальше продвинулись. А так, при его появлении на поле команда играла без одного футболиста.

– Дзюбе уже 29, как бы уже пора попробовать себя за границей.

– Мне кажется, ему трудно будет за границей психологически. Он умеет поддерживать атмосферу в команде, важно, чтобы партнеры его понимали, чтоб он говорил с ними на одном языке. За границей, в другой языковой среде ему будет сложно. И отмечу отдельно Черчесова, как он его выдержал, как выдерживают хороший коньяк. Не вызывал в сборную, хотел, чтобы он доказывал. И Дзюба доказал.