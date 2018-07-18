Раз в два года крупный футбольный турнир, будь то Кубок мира, или чемпионат Европы, вносит значительные коррективы в расклад сил на трансферном рынке. Блеснувший футболист вырастает в цене, в то время как не оправдавшая надежда звезда на глазах дешевеет.

Российский чемпионат мира не стал исключением. Один из авторитетных мерил мирового трансферного рынка, ресурс Transfermarkt, обновил оценочную стоимость футболистов, проявивших себя во время турнира. Мы изучили, как изменились цены на футболистов российской сборной, ставшей одним из открытий мирового первенства.

Александр Головин – 25 млн евро

Выше остальных ценник подпрыгнул у главной звезды сборной России на чемпионате мира, полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Футболист отлично провел прошедший сезон, за что цена на него еще 6 июня выросла с 10 до 18 млн евро. На ЧМ-2018 он и вовсе стал звездой. Вот ценник и подскочил еще раз – до 25 млн евро. По итогам Кубка мира Головин стал стоить дороже на 7 млн евро, а с начала лета его оценочная стоимость возросла на невероятные 15 млн евро. Так Александр стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги, опередив Квинси Промеса из «Спартака» (24 млн евро).

Денис Черышев – 8 млн евро

Ярче остальных в сборной России сыграл один из двух наших легионеров – Денис Черышев, выступающий в составе испанского «Вильярреала». Некогда он стоил 10 млн евро, но из-за травм и долгих перерывов в карьере, ценник на него упал до 3 млн евро. Чемпионат мира внес свои коррективы – плюс 5 млн евро к оценочной стоимости Дениса и итоговые 8 млн евро. Он – второй в списке самых подорожавших российских игроков, а если брать увеличение суммы в процентах, так и вовсе – первый.

Марио Фернандес – 20 млн евро

Если два предыдущих игрока сыграли ярче всех, то по версиям многих авторитетных рейтингов защитник ЦСКА натурализованный бразилец Марио Фернандес сыграл лучше остальных и даже вошел почти во все символические сборной ЧМ-2018, кроме официальной, в которой его место занял Киран Триппьер из Англии. Все это позволило ценнику на футболиста подняться с 16 до 20 млн евро.

Артем Дзюба – 10 млн евро

Если выйти на улицу и спросить у обычных россиян, кто же сыграл на чемпионате мира лучше всех, чаще всего в ответ вы услышите две фамилии. Одна из них будет принадлежать Артему Дзюбе. Нападающий «Зенита» действительно проявил на чемпионате мира не только свои лучшие футбольные, но и человеческие качества, став настоящим лидером команды. За это его оценочная стоимость возросла с 7 до 10 млн евро. Как и в случае с Головиным, у Дзюбы это был второй скачок в цене за лето. До этого 6 июня ценник на него вырос на 1 млн евро.

Игорь Акинфеев – 12 млн евро

Фамилия голкипера московского ЦСКА – еще одна из тех, что вы услышите на улице, попросив назвать лучшего футболиста сборной России. Все мы помним «ногу бога» в серии пенальти со сборной Испании. Игорю уже 32 года. В таком возрасте цена на игрока вряд ли способна вырасти. Но наш голкипер на чемпионате мира сыграл так, что ценник на него повысился сразу на 20% – с 10 до 12 млн евро. Стоит ли говорить, что в мире помимо Акинфеева есть лишь один вратарь его возраста, который оценивается дороже 10 млн евро – голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер (35 млн евро).

Роман Зобнин – 10 млн евро

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин стал автором сразу нескольких рекордов на чемпионате мира. Недоброжелатели, конечно, сразу же вспомнят, что Роман был обыгран рекордное число раз. Но есть и достижения со знаком плюс – на чемпионате мира Роман пробежал больше остальных и установил рекорд по количеству перехватов. За это цена на футболиста выросла с 8 до 10 млн евро. Это тоже второе повышение ценника на Зобнина за это лето. 6 июня он вырос в цене с 6 до 8 млн евро.

Илья Кутепов – 5 млн евро

Чемпионат мира показал, каким классным защитником может быть игрок московского «Спартака» Илья Кутепов, если в пару к молодому футболисту поставить опытного напарника, такого, как Сергей Игнашевич. Кутепов провел отличный чемпионат мира и вырос в цене на 1,6 млн евро – с 3,4 до 5 млн евро.

Далер Кузяев – 8 млн евро

Важную роль в сборной на чемпионате мира сыграл и полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев. На групповом этапе он выходил исключительно на замены, но игры плей-офф начинал в стартовом составе. Уверенная игра в опорной зоне позволила цене на его услуги вырасти с 7 до 8 млн евро. Для него это тоже второе повышение в цене за лето. 6 июня ценник на него уже понимался с 5,5 до 7 млн евро.

Юрий Газинский – 6 млн евро

Меньше остальных, но все же подрос в цене опорный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. До старта Кубка мира он оценивался в 5,2 млн евро, а по окончании турнира ценник на него подрос до 6 млн евро. Юрий – один из тех игроков, цена на которых за лето росла дважды. До 6 июня он оценивался в 4,8 млн евро.

Игорь Смольников – 6,5 млн евро

Чемпионат мира вносит коррективы в цену на игроков не только в положительную сторону. Есть в сборной России и те, кто подешевел. Один из двух – защитник питерского «Зенита» Игорь Смольников. Он запомнился лишь тем, что появившись на поле единственный раз, в игре со сборной Уругвая, когда Марио Фернандесу хотели дать отдохнуть, он уже в первом тайме схлопотал красную карточку. Цена на него упала с 7 до 6,5 млн евро – не так сильно, в принципе. Самое интересное, что и в случае с Игорем – это второе изменение цены за лето. 6 июня он также подешевел на 0,5 млн евро.

Федор Смолов – 14 млн евро

Видимо, это был неудачный чемпионат для футболистов, основной фамилий которых является корень «смол». В принципе, такой же неудачной была и эта шутка. Настоящим провалом обернулось мировое первенство для лучшего российского бомбардира последних сезонов нападающего «Краснодара» Федора Смолова. В основе на поле он вышел лишь раз – в первом матче против Саудовской Аравии, но не смог отличиться и был заменен на великолепно вошедшего в игру Артема Дзюбу. Потом Смолов появлялся на поле исключительно на замену, но стабильно – в каждом матче. В четвертьфинальной игре с Хорватией он был первым, кто подошел к мячу в серии пенальти. Федор попытался пробить «паненкой», но исполнил удар отвратительно. Все это вкупе снизило его ценник с 16 до 14 млн евро – минус 2 миллиона. Кстати, 6 июня цена не него возросла с 15 до 16 млн евро. По итогам чемпионата маркетологи признали свою ошибку и внесли коррективы.