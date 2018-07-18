Чемпионат мира оказал положительное влияние не только на разные сферы бизнеса, но и на продажу резиновых изделий.

Практически на протяжении всего чемпионата мира в России не утихали разговоры о связях российских девушек с иностранными болельщиками. Кто-то воспринимал это нормально, вспоминая фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, кто-то яростно осуждал представительниц прекрасного пола. На самом деле, это обычная практика на всех крупных соревнованиях. Все-таки гости из дальних стран – настоящая экзотика.

Наверное, именно поэтому, как показывает статистика, во время чемпионата мира значительно увеличилась продажа презервативов. Об этом, в частности, рассказывал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Его компания провела исследование и пришла к неожиданному выводу. Оказывается, с момента старта чемпионата мира продажи резиновых изделий в аптеках России выросли на 15%, а Москвы – на 11%. «В Москве после начала чемпионата мира по футболу продажи презервативов выросли с 59 тыс. (за период с 14 мая по 10 июня) до 65,7 тыс. штук (с 11 июня по 24 июня)», – говорится в отчете.

При этом, в Санкт-Петербурге было решено раздать сразу 70 тысяч резиновых изделий для жителей и гостей столицы. Появлялась информация, что на закупку средств контрацепции было выделено 500 тысяч рублей.

Исследование роста продаж проводилось исключительно в отношении аптек. Хотя в основном презервативы покупают в супермаркетах. Поэтому скорее всего реальные продажи резиновых изделий во время чемпионата мира сильно превышают официальные данные. Но покупка презервативов в супермаркетах могла обернуться для кого-то настоящей трагедией.

«Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого. Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», – именно такими словами продавщица Людмила оправдывала свои противоправные действия. Работнице нижегородского магазина прокалывала презервативы, перед тем, как продать их иностранным болельщикам. По ее словам, таким образом она боролась за улучшение генофонда России. Так что не все в итоге оказались довольны покупкой.

Вообще, чемпионат мира по футболу всегда связан с улучшением демографической ситуации. Еще в 1966 году, когда Англия стала чемпионом мира, в стране резко выросла рождаемость. В 2006-м уровень рождаемости в Германии после мундиаля поднялся на 15%. И это не смотря на то, что немцы заняли лишь третье место на том турнире. Похожая ситуация была и в ЮАР в 2010-м, и в Бразилии в 2014-м. Статистическое бюро Бразилии сообщило о повышении рождаемости на 7%.

«Когда человек счастлив, выделяются гормоны, благодаря которым легче забеременеть. У многих людей возбуждение, испытываемое во время спортивного состязания, не исчезает и после финального свистка и переходит в романтическую стадию», – рассказывал немецкий акушер-гинеколог Рольф Клише.