В понедельник в Facebook сборной Хорватии появилось «открытое письмо» тренера Златко Далича. Который просит политиков не примазываться к успеху сборной. Как выяснилось позже, все эти высказывания к хорватскому тренеру не имеют никакого отношения. «Советский спорт» разобрался, что к чему.

Текст, который многие (и не только в России) растиражировали как заявление тренера сборной Хорватии Златко Далича, как выяснилось, принадлежит перу журналиста Игора Премужича. Он решил провести эксперимент, и опубликовать новость «из параллельной вселенной, если бы она существовала». Получилось так талантливо, что все поверили – это писал Златко Далич.

Вот как сам журналист объяснил ситуацию в своем Facebook (оригинальный текст письма и комментарии к нему уже удалены).

«Вчера я написал текст из «параллельной вселенной». Если бы она существовала, на мой взгляд, Златко Далич должен был вести себя именно так. Вместе с игроками он дистанциируется от политических элит. В этом письме он показывает себя, как настоящий спортсмен и патриот. Как видится это мне. Сейчас я не собираюсь обсуждать состояние Хорватии, я делал это тысячу раз. Мой текст – это предположение, каким могло быть видение ситуации у спортсменов, и, в частности, футболистов. Которые знают, в какой ситуации находится их народ, народ Хорватии.

В первом же предложении я четко указал, что текст – воображаемый. Как письмо из другой вселенной, иного измерения. Не из нашего мира. В конце я подписал текст, как автор, и указал, что это написано не Златко Даличем. Я думаю, этого достаточно. Но народ вдохновенно воспринял этот текст. Воображаемое письмо вызвало много откликов, энтузиазма, слов поддержки и восхищения. Это сделали люди любых политических убеждений, богатые и бедные, молодые и старые, верующие и атеисты. «Письмо Далича» вызвало у них огромный энтузиазм.

Теперь мы пришли к сути проблемы, обозначенной в письме, и существующей в обществе в целом. Текстом на Facebook поделились более 1500 раз. Огромное количество отметок «нравится» и комментариев. Комментарии, а так же ответы на перепосты – показывают, что люди не читают внимательно, кто автор текста, они не обращают на это внимания. Они даже не видят, что это началось с моего аккаунта. Но их зацепила его суть. Они поддержали «Далича», честно восхищались таким смелым шагом – хотя даже не дошли до конца, где стоит подпись автора, и прямо указано, что это писал не тренер хорватской сборной.

Этот эксперимент, и включение общества в обсуждение «письма» показали достаточно интересный результат. «Письмо из параллельной вселенной» (которое целиком умещается на листке формата А4, и написано практически на бегу) показало нам, что люди подходят к тому, что перед ними – чрезвычайно поверхностно. Они тратят на это свои 5 минут, но даже не до конца понимают, что именно читают. Таков современный человек. Теперь понятно, что точно так же люди действуют и при выборе своих политических предпочтений. При выборе тех, кто правит Хорватией. Этот текст только что показал, насколько глубоко вникает в прочитанное тот самый электорат, который выбирает политические силы, уже 27 лет разрушающие Хорватию. Думаю, этот текст показал, как у власти может оказаться любой преступник, только потому, что люди будут небрежно делать выбор, и изучать ситуацию. Так же они небрежно будут изучать и существующие альтернативы.

Отсутствие критического взгляда, способности хотя бы на 5 минут покинуть свой внутренний мир, отойти от своей вселенной и объективно посмотреть на ситуацию и реальность – и проблема, и причина того, в какой ситуации находится Хорватия. Основная проблема страны в том, что в ней мало людей, которые могут подумать о реальных изменениях, понять, что это не та страна, которой Хорватия должна быть.

Не стоит винить никаких членов политических партий, правящую касту, уж точно этого не должны делать люди, которые за 5 минут не могут прочитать текст с полным пониманием написанного. Короткий и простой эксперимент показал нам суть главной проблемы страны. Как нам сделать Хорватию достойным местом для жизни?»