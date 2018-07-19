«Советский спорт» выясняет, чем занимались футболисты сборной России после окончания чемпионата мира и до старта клубного сезона.

Футболистам национальных сборных, выступающих летом на крупных турнирах можно позавидовать – практически никакого отдыха, ведь уже через пару недель после чемпионата мира по футболу стартует клубный сезон. Клубы, конечно, идут навстречу уставшим футболистам, предоставляя им несколько лишних дней отдыха.

«Советский спорт» решил выяснить, как же этими днями воспользовались футболисты сборной России. Для этого мы заглянули в социальные сети.

Сергей Игнашевич, вот, остался в России – проводит время с семьей. Если Евгений Гинер не попросит, то у него теперь для этого приятного занятия есть целая жизнь, ведь после окончания четвертьфинального матча с Хорватией Сергей заявил о завершении своей карьеры футболиста.

Можно не начинать❤️ Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 10 Июн 2018 в 1:35 PDT

Роман Зобнин с семьей отправился отдыхать в теплые края. Свое точное место дислокации игрок разглашать не хочет – ни геометки на фото, ни хэштега-подсказки.

Артем Дзюба из России никуда не уезжал – бродит по улицам вместе с супер-героем, очень похожим на него характером – Дэдпулом. Кстати, Артем уже прибыл в расположение «Зенита» и приступил к подготовке к сезону.

Всем позитива!!!! Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Июл 2018 в 4:33 PDT

Игорь Смольников, тоже прибывший уже на тренировочный сбор сине-бело-голубых, устроил своей семье небольшой швейцарско-итальянский отпуск.

Владимир Габулов, обычно проводящий летний отпуск в родной Северной Осетии, на этот раз до Закавказья доехать пока не успел – отдыхает с семьей в Москве.

Бинонтæ🙏🏽 #Семья Публикация от @ vladimir_gabulov 8 Июл 2018 в 10:46 PDT

Илья Кутепов тоже предпочел остаться в России – проводит время с семьей. Судя по всему, защитник «Спартака» провел отдых либо в Москве, либо вообще в родном Ставрополе.

Семейный ужин 🍽 Публикация от Илья Кутепов (@illson1916) 15 Июл 2018 в 9:03 PDT

Марио Фернандес сгонял к себе на родину – в Бразилию. Там он повидался с братом и даже примерил форму другого клуба – поиграл в футбол. Остается надеяться, что в ЦСКА на него не обидятся, хотя обычно в контрактах футболистов прописано, что им нельзя выходить на поле за другие команды, особенно любительские, где можно получить травму.

Антон Миранчук с братом Алексеем устроили себе короткий отпуск в теплых морских краях. Парни тоже решили не уточнять, в какой уютный уголок природы их закинуло. Оба, кстати, уже в клубе – готовятся к матчу за Суперкубок с ЦСКА.

🌴 Chill out Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60) 11 Июл 2018 в 12:32 PDT

Юрий Газинский, не мудрствуя лукаво, вообще решил не уезжать из Сочи после поражения от Хорватов, а провел свой короткий отпуск там. Шутка, конечно, ведь как-то же он оказался в фан-зоне на Воробьевых горах, где Москва чествовала нашу сборную. Потом – вернулся в Сочи.

Отпуск пролетел незаметно😏 Публикация от Gazinskiy Yuriy (@gazinskiy) 17 Июл 2018 в 1:45 PDT

Александр Самедов тоже решил не ехать далеко, а провести короткий отпуск с друзьями в России. Отдыхал завершивший карьеру в сборной игрок с Денисом Колодиным и Андреем Ворониным.

Денису Черышеву удается продлить отдых, ведь чемпионат Испании стартует чуть позже российского. Один из героев ЧМ-2018 в составе сборной России отправился со своей спутницей жизни (не Ольгой Бузовой) на райский греческий остров Миконос.

👫🤗 Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 17 Июл 2018 в 12:23 PDT

Федор Смолов свои социальные сети из отпуска не обновлял. Но русские есть везде, а тем более в Сен-Тропе, где нашего нападающего якобы и заметили. По сети с подачи телеведущей Анны Львовой гуляет не самая приятная история о том, как в одном из ночных клубов какой-то наш соотечественник начал предъявлять Федору за незабитый пенальти. Могло закончиться потасовкой, но смутьяна вовремя оттащили.