Бывший главный тренер одного из самых любимых россиянами участников чемпионата мира – сборной Исландии – Хеймир Хадльгримссон рассказал о том, почему решил оставить свой пост, и о готовности поработать в нашем чемпионате.

«ТРЕНЕРОМ ЗАРАБАТЫВАЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДАНТИСТОМ»

– Хеймир, вы могли убедиться, насколько сборная Исландии популярна в России, поэтому нам всем очень интересно, почему вы оставили свой пост? Неужели, невыход в 1/8 финала сочли большой личной неудачей?

– Очень тяжелое решение. Меня просили остаться болельщики, игроки, национальная федерация. Все видели, что мы на правильном пути и хотели продолжать движение вперед вместе с тем же тренером.

Но я отдал сборной семь лет, и в случае продления соглашения срок бы вырос до десяти. Рассудил, что мне нужны перемены, а команде – новый тренер. Со структурой в исландском футболе все отлично, наша модель дает результат и должна давать и дальше, а новый тренер может привнести что-то свое в наш игровой стиль.

Все-таки семь лет игроки слушали мои идеи и могли устать (смеется). Да и мне самому нужна новая мотивация. За годы в сборной я могу поставить галочку: «Работа выполнена». И двигаться дальше.

– Говорят, ваша мама когда-то хотела, чтобы вы сосредоточились на работе дантистом, ради которой долго учились и развивали этот бизнес, и поэтому оставили футбол. Это не та мотивация, о которой вы говорите?

– Нет (смеется). Моя мама замечательная женщина, очень мудрая, поэтому она здраво рассуждала, что работа дантистом в Исландии приносит гораздо больше денег, чем тренерство. Но это все относится к работе на любительском уровне, в сборной я зарабатывал больше, чем в стоматологическом кабинете, поэтому таких разговоров больше не идет.

Намерен остаться в футболе, и сейчас рассматриваю предложения, которые поступают. Хотя пока тяжело придумать более интересный пост в футболе, чем главный тренер национальной сборной своей страны. Но посмотрим, что будет дальше.

– Раз столько исландских игроков едет в Россию – в «Ростове» их сразу трое, исландского тренера никто не хочет заполучить? Ваша мудрая мама наверняка была бы рада, ведь у нас готовы платить много.

– Мама, может, и была бы рада, да и мне самому очень понравилось в России. Отличные люди, шикарные стадионы, мы все остались под очень большим впечатлением. Наверное, потому что не знали заранее, к чему готовиться. Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе.

– Такие варианты обсуждались?

– У меня, конечно, есть агент, к которому поступают звонки, но сейчас никуда не спешу. Открыт для предложений, но пока наслаждаюсь отдыхом. При этом верю, что какой-то интересный вариант обязательно появится. Я оптимист и всегда настраиваю себя, что будущее будет фантастическим.

«ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ ТАЙМОВ ПРОВЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО»

– Вы сказали, что сильно впечатлены Россией, но точно есть одна штука, из-за которой у вас должны быть претензии к нашей стране.

– Удивите меня.

– Если бы ЦСКА не дал практику Ахмеду Мусе, то он сидел бы на лавке в «Лестере» и вряд ли бы забил вам два важнейших гола, которые, по сути, предопределили вылет вашей команды.

– Ну вы даете (смеется). Никаких жалоб у меня нет. Это была отличная игра, которая для Мусы оказалась одной из лучших в жизни. Можно только порадоваться за футболиста. На чемпионате мира такое случается очень часто, когда один матч делает игрока легендой навсегда, и его голы страна будет помнить десятилетия. И не будь Мусы в составе, может быть, у них бы нашелся тот, кто сделал бы хет-трик, а не дубль.

– Но с мнением, что забей Лионель Месси пенальти, вы бы подошли ко второму туру без очков и тогда сыграли бы с Нигерией более агрессивно, согласны?

– Так рассуждать действительно можно, но легко быть очень умным, когда все уже кончилось. Очень доволен тем, как команда провела с Нигерией первый тайм, сами создавали моменты и не позволяли сопернику, но пропустили в первой же контратаке.

Мы бы тоже были рады действовать на контратаках, но дали эту возможность сопернику. Это было огромным преимуществом, гол Мусы все и решил. Забей мы первыми, все пошло бы по-другому, но случилось, что случилось. Такова жизнь. В любом случае, уверен, что пять из шести таймов на чемпионате мира Исландия провела здорово, жаль, вторая половина с Нигерией все решила не в нашу пользу. В итоге набрали только одно очко, но своей игрой можем гордиться.

«МАГНУССОН В ЦСКА СЫГРАЕТ НА ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ»

– Много разговоров, что Нигерия заслужила плей-офф больше Аргентины. У вас есть мнение на этот счет?

– Такие вещи не обсуждаю. Могу только сказать: мне очень понравилось, как немецкий тренер Гернот Рор подготовил сборную Нигерии. В проигранном матче с Хорватией они пропустили дважды только со стандартов, хотя сама игра была равной. Только хорваты дошли до финала, а нигерийцы не вышли из группы. Это просто очередное свидетельство того, каков футбол высочайшего уровня. Ты можешь один-два раза потерять концентрацию на секунду и будешь наказан.

– Пока вы раздумываете, очередным исландцем в России стал перешедший в ЦСКА защитник Хердур Магнуссон, и мы все гадаем, сможет ли он заменить на ведущих позициях в обороне наших легенд Игнашевича и Березуцких.

– Сами знаете, были примеры отличных игроков, которые переезжали в Россию, но не смогли проявить себя в вашем чемпионате. Но за исландцев всегда будет наш характер. Мы бойцы, привычны к любому климату, ведь в России он специфический. Исландцы легко адаптируются к любым тренерским требованиям: попроси его выйти на месте правого защитника или левого вингера, он без вопросов сделает все возможное на обеих позициях. Единственная проблема – язык, в Исландии не так много говорят на русском, а в России – на английском, но Магнуссон будет так же успешен, как и его исландские предшественники в вашей лиге.

– Кстати, ваши игроки, настоящие викинги и бойцы, судя по интернету, очень впечатляют наших женщин. Не мешало такое внимание на чемпионате мира?

– Ничего подобного не замечал. Хотя, с другой стороны, в мире есть вещи в тысячи раз хуже женского внимания. Тем более нам повезло: в наших странах девушки очень красивы. А что касается популярности, то, кому не понравится история про Золушку? Когда маленькая страна порой не только не уступает, но и переигрывает куда более сильных соперников, за счет трудолюбия, мужества и организации. Здесь я болельщиков и болельщиц понимаю. К тому же, мне показалось, наши страны очень похожи: мы знаем, что такое тяжелая работа, поэтому с уважением относимся к тем, кто ей занимается.