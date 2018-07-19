Чемпионат мира закончился, а по стадионам пока так и нет четкого решения. Тем временем в Калининграде все неоднозначно.

Еще до старта чемпионата мира в России многие задавали вопрос: «Что делать со стадионами после турнира?». Справедливо. Но четких ответов тогда не было. Проведем мундиаль, а там посмотрим. Вот и пришло время цыплят считать «по осени». Точнее по середине лета. Регионы, узнав о том, что на их плечи ляжет финансирование стадионов чемпионата мира пришли в ужас. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, например, еще заблаговременно попросил у президента РФ Владимира Путина субсидий на содержание арены «Калининград». По разным оценкам экспертов ежегодные вложения в калининградский стадион колеблются от 250 до 350 млн рублей. Это действительно внушительная сумма для региона.

Самоокупаемость – это иллюзия?

Конечно, мечтать о самоокупаемости не вредно. Как и вообще мечтать в целом. Вот только на деле оказывается, что все далеко не так однозначно. Буквально недавно прошел круглый стол по сохранению наследия ЧМ-2018 в Калининградской области. Участники мероприятия пришли к единому мнению, что стадион «Калининград» не окупится. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов считает, что окупаемых стадионов в мире единицы и подобные спортивные объекты всегда хотя бы частично финансируются из бюджета. Да и, по его словам, сама арена будет лишь косвенно влиять на экономику в регионе.

«О самоокупаемости нового стадиона не надо говорить в ближайшие лет двадцать, наверное. С экономической точки зрения такие спортивные объекты никогда не являются прибыльными. Хорошо, если вдруг они когда-нибудь будут на самоокупаемости», - заявил Дыханов. Собственно, не пора ли действительно расстаться с навязчивыми иллюзиями самоокупаемости стадиона?

Содержать стадион поможет торговля?

Как пишет РБК, член общественной организации «Деловая Россия» Инна Тюсенкова предложила предоставить бизнесу льготные условия для торговли на стадионе. То есть ориентироваться на получение социально-экономического эффекта. Такого же мнения придерживается и Георгий Дыханов: ««Повышение продолжительности жизни, снижение социальной апатии, когда люди к чему-то стремятся и ведут активный образ жизни, и так далее. Всё это косвенные эффекты, которые нам нужно считать. И тогда, если мы посчитаем, есть самоокупаемость».

Стадиону нужен футбол!

Это очевидный факт. Вот только цены на аренду могут оказаться весьма кусачими. На этом попались даже московские динамовцы. Ну вот нет сейчас у команды 6 млн рублей на матч в рамках РФПЛ, потому и нет новенького стадиона на историческом месте. Калининградская «Балтика» выступает одной ступенью ниже – в ФНЛ. Соответственно и цена на аренду стадиона в разы меньше. Глава совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков говорил ранее, что стоимость аренды составит примерно 2 млн рублей за матч. Это при условии, что арена будет находиться в федеральной собственности. И даже такая цифра слишком велика для «Балтики». Теперь же генеральный директор клуба Теймураз Лепсая подтверждает опасения своего коллеги: «Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит, цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают».

В администрации области пытаются найти какие-то выходы из затруднительного положения. Один из них на первый взгляд прост: «Балтике» надо пробиться в премьер-лигу. Вот только как это сделать, если еще до старта чемпионата мира губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил: «Что касается финансирования, то, конечно, команду уровня РФПЛ не потянуть на одном бюджете Калининградской области». Получается какой-то замкнутый круг. «Балтика» должна выходить в РФПЛ, чтобы помочь содержать стадион, но денег на выход в РФПЛ у области нет.

Кстати, арену «Калининград» уже предложили отдать и под нужды женской сборной России по футболу. Так сказать, закрепить за ней этот стадион. Учитывая популярность женского футбола, как бы я его сам не любил, собрать 35 тысяч на стадионе «Калининград» милым девушкам вряд ли получится.

Все замыкается на президенте?

Да, в конечном итоге, все замыкается именно на президенте. А потому пресс-служба Кремля уже анонсировала приезд Владимира Путина в Калининград, где он, в частности, обсудит наследие чемпионата мира. И, наверное, предложит, что же все-таки делать с этим богатым наследием. «Путин посетит Калининград, где проведет совместное заседание совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018". В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира по футболу-2018 и реализацию концепции наследия», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Впрочем, последний разговор между президентом РФ и губернатором Калининградской области был таким [https://kgd.ru/news/society/item/67333-alihanov-poprosil-putina-dat-deneg-na-soderzhanie-stadiona-v-kaliningrade]:

— Если можно, Владимир Владимирович, такие поручения дать, проработать правительству возможности помочь регионам, может быть, не всем, но отдельным, тем, у которых эта потребность есть, — субсидирование со стороны федерального центра, со стороны министерства спорта, — обратился губернатор к Путину.

— Подумаем, — ответил президент РФ.

Ломают или строят? Что происходит с «Балтикой»?

Раз уж зашла речь о стадионах «Балтики», которая рвется в премьер-лигу, то нельзя не упомянуть и о резервной арене команды. Одноименный стадион рассчитан 14,5 тысяч зрителей и сертифицирован для проведения матчей ФНЛ.

Но пока калининградцев уже 22 июля ждет первый домашний матч против «Тамбова» в рамках ФНЛ на арене «Калининград», со стадионом «Балтика» творится что-то странное. Пользователей соцсетей взволновало проведение строительных работ на стадионе: вырыт котлован, ведутся геодезические работы, выкопаны беговые дорожки. Местные жители считают, что при наличии «Калининграда» старичка-«Балтику» просто списывают в утиль.

«Вокруг главного поля вырыт котлован. Будут установлены новые современные дорожки, которые позволят проводить крупные легкоатлетические соревнования. Прежние были изношены, с выбоинами, ямами, по ним было опасно бегать», - рассказал местному изданию пресс-атташе ФК «Балтика» Сергей Кандалов. Но еще в прошлом году местный калининградский предприниматель Владимир Кацман открыто заявлял о наличии у него плана застройки стадиона «Балтика». Так что же там все-таки происходит? И не рано ли списывать со счетов эту арену, пока с финансированием «Калининграда» далеко не все ясно? Считаем ли мы это чем-то легкомысленным? «Поживем – увидим», - как говорила в известном фильме мама Жени Лукашина.