«Советский спорт» интересуется, кто из футболистов сейчас ценится больше остальных на трансферном рынке.

После чемпионата мира авторитетный сервис Transfermarkt обновил ценники на многих футболистов. «Советский спорт» решил узнать, как сейчас выглядит десятка самых дорогостоящих игроков планеты.

Сразу – спойлер: в десятку не вошел ни Криштиану Роналду, ни один из его бывших партнеров по мадридскому «Реалу». Криш расположился на 13-й строчке с ценником в 100 млн евро, а самый дорогой футболист мадридского «Реала» ныне – Гарет Бейл, который стоит 90 млн евро и занимает 19-е место в рейтинге.

10. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн евро

Десятку открывает 24-летний аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. На чемпионате мира он не получил то количество игрового времени, на которое рассчитывал. Но все понимают, что он – будущее, как аргентинского, так и мирового футбола. За время чемпионата мира цена на Пауло не изменилась.

7-9. Эден Азар («Челси») – 120 млн евро

27-летний бельгийский полузащитник отлично проявил себя на чемпионате мира, приведя команду к бронзовым медалям. За свои свершения Азар заслужил не только интерес со стороны испанских «Реала» и «Барселоны», но и итоговое повышение ценника на 10 млн евро по окончании чемпионата мира.

7-9. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн евро

Бразилия на чемпионате мира выступила хуже ожидаемого, но это не помешало одному из лидеров пентакампеонов вырасти в цене. 26-летний Коутиньо теперь оценивается в 120 млн евро – рост в цене с мая 2018 года к середине июля составил 20 млн евро.

7-9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн евро

27-летний французский нападающий мадридского «Атлетико» был признан лучшим футболистом финального матча чемпионата мира, где его сборная встречалась с Хорватией. Он стал настолько популярен, что нынешнее поколение сборной даже назвали поколением Гризманна. Цена на игрока, соответственно тоже выросла – на 20 млн евро за полтора летних месяца.

3-6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн евро

Еще один из творцов бельгийского чуда на ЧМ-2018 – 27-летний атакующий полузащитник Кевин де Брюйне. Несмотря на успех, по итогам чемпионата цена на него не изменилась. Видимо, уже расти практически некуда.

3-6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн евро

Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал английский форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Несмотря на новый статус обладателя «Золотой бутсы» чемпионата мира, цена на Харри по окончании ЧМ-218 не возросла.

3-6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 150 млн евро

26-летний египетский нападающий на ЧМ-2018 попал в список главных разочарований. Не впечатлила ни его сборная, ни он сам. Несмотря на это, цена на Салаха осталась на том же уровне, на котором остановилась в конце мая.

3-6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн евро

19-летний французский вундеркинд подтвердил свой статус и стал настоящей большой футбольной звездой во время ЧМ-2018. Он был признан лучшим молодым футболистом турнира и вполне мог бы оказаться лучшим игроком всего ЧМ, если бы не Лука Модрич. Не удивительно, что за время ЧМ-2018 цена на него подросла на 30 млн евро – больше, чем у кого бы то ни было.

1-2. Лионель Месси («Барселона») – 180 млн евро

Пожалуй, главным разочарованием чемпионата мира в России стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Его команда вылетела уже на стадии 1/8 финала, а сам «Гном» показал игру ниже своего обычного уровня. Гениям многое прощается, вот и цена на 31-летнего нападающего не снизилась.

1-2 Неймар («ПСЖ») – 180 млн евро

Неймар на ЧМ-2018 отличился лишь тем, что провалялся на поле добрую четверть часа. Игра его не впечатляла, как и вся сборная Бразилии, покинувшая турнир на стадии четвертьфинала. На ценнике Неймара это никак не отразилось.