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После чемпионата мира авторитетный сервис Transfermarkt обновил ценники на многих футболистов. «Советский спорт» решил узнать, как сейчас выглядит десятка самых дорогостоящих игроков планеты.

Сразу – спойлер: в десятку не вошел ни Криштиану Роналду, ни один из его бывших партнеров по мадридскому «Реалу». Криш расположился на 13-й строчке с ценником в 100 млн евро, а самый дорогой футболист мадридского «Реала» ныне – Гарет Бейл, который стоит 90 млн евро и занимает 19-е место в рейтинге.

10. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн евро

Десятку открывает 24-летний аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. На чемпионате мира он не получил то количество игрового времени, на которое рассчитывал. Но все понимают, что он – будущее, как аргентинского, так и мирового футбола. За время чемпионата мира цена на Пауло не изменилась.

7-9. Эден Азар («Челси») – 120 млн евро

27-летний бельгийский полузащитник отлично проявил себя на чемпионате мира, приведя команду к бронзовым медалям. За свои свершения Азар заслужил не только интерес со стороны испанских «Реала» и «Барселоны», но и итоговое повышение ценника на 10 млн евро по окончании чемпионата мира.

7-9. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн евро

Бразилия на чемпионате мира выступила хуже ожидаемого, но это не помешало одному из лидеров пентакампеонов вырасти в цене. 26-летний Коутиньо теперь оценивается в 120 млн евро – рост в цене с мая 2018 года к середине июля составил 20 млн евро.

7-9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн евро

27-летний французский нападающий мадридского «Атлетико» был признан лучшим футболистом финального матча чемпионата мира, где его сборная встречалась с Хорватией. Он стал настолько популярен, что нынешнее поколение сборной даже назвали поколением Гризманна. Цена на игрока, соответственно тоже выросла – на 20 млн евро за полтора летних месяца.

3-6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн евро

Еще один из творцов бельгийского чуда на ЧМ-2018 – 27-летний атакующий полузащитник Кевин де Брюйне. Несмотря на успех, по итогам чемпионата цена на него не изменилась. Видимо, уже расти практически некуда.

3-6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн евро

Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал английский форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Несмотря на новый статус обладателя «Золотой бутсы» чемпионата мира, цена на Харри по окончании ЧМ-218 не возросла.

3-6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 150 млн евро

26-летний египетский нападающий на ЧМ-2018 попал в список главных разочарований. Не впечатлила ни его сборная, ни он сам. Несмотря на это, цена на Салаха осталась на том же уровне, на котором остановилась в конце мая.

3-6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн евро

19-летний французский вундеркинд подтвердил свой статус и стал настоящей большой футбольной звездой во время ЧМ-2018. Он был признан лучшим молодым футболистом турнира и вполне мог бы оказаться лучшим игроком всего ЧМ, если бы не Лука Модрич. Не удивительно, что за время ЧМ-2018 цена на него подросла на 30 млн евро – больше, чем у кого бы то ни было.

1-2. Лионель Месси («Барселона») – 180 млн евро

Пожалуй, главным разочарованием чемпионата мира в России стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Его команда вылетела уже на стадии 1/8 финала, а сам «Гном» показал игру ниже своего обычного уровня. Гениям многое прощается, вот и цена на 31-летнего нападающего не снизилась.

1-2 Неймар («ПСЖ») – 180 млн евро

Неймар на ЧМ-2018 отличился лишь тем, что провалялся на поле добрую четверть часа. Игра его не впечатляла, как и вся сборная Бразилии, покинувшая турнир на стадии четвертьфинала. На ценнике Неймара это никак не отразилось.

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