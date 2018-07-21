Известный портал Soccerex представил рейтинг самых дорогих молодых футболистов, среди которых нет Ильи Жигулева, зато нашлось место полузащитнику «Реал Сосьедада».

10-е место. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») – 21 год – стоимость: 51,3 млн евро

В возрасте 19 лет юркий и техничный баск вколотил победный мяч в ворота «Барселоны». С тех пор его сравнивают с Антуаном Гризманном, который тоже начинал в Сан-Себастьяне и тоже левша. В апреле Микелю исполнился 21 год. В прошедшем клубном сезоне он был продуктивен как никогда – забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.



Микель Оярсабаль, GettyImages

9-е место. Леон Бэйли («Байер») – 20 лет – 56,6 млн евро

Впервые об уроженце солнечного города Кингстона, о котором еще пела группа UB40, написали в газетах, когда он незаконно пересек границу Бельгии. Агент ямайского дриблера, почуяв неладное, увез своего клиента в Словакию. Спустя пару лет, в 2015 году, Бэйли вернулся в Бельгию, где подписал контракт с «Генком». Сейчас он феерит в бундеслиге за «Байер».



Леон Бэйли, GettyImages

8-е место. Кристиан Пулишич («Боруссия» Д) – 19 лет – 61,2 млн евро

Дед Кристиана хорват. Если бы полузащитник «Боруссии» решил играть за сборную своей исторической родины, то к 19 годам он уже был бы финалистом чемпионата мира. Но в реальности он лидер сборной США и игрок, за которым охотятся все гранды мирового футбола.



Кристиан Пулишич, GettyImages

7-е место. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 19 лет – 62,8 млн евро

Самый молодой вратарь в истории серии А. Свой первый сухой матч провел спустя неделю после дебюта в основной команде «Милана». В 2016 году выиграл серию пенальти в битве за суперкубок Италии и отразил удар с точки Пауло Дибалы. В 19 лет считается вратарем экстра-класса.



Джанлуиджи Доннарумма, GettyImages

6-е место. Федерико Кьеза («Фиорентина») – 20 лет – 63,6 млн евро

О Федерико сегодня говорят не только потому, что он сын Энрико Кьезы, известного в прошлом нападающего. Правый вингер «Фиорентины» показывает не по годам зрелый футбол – 6 голов и 5 голевых передач в сезоне 2017/18. А парню еще нет и 20.



Федерико Кьеза, GettyImages

5-е место. Малком («Бордо») – 21 год – 64,6 млн евро

У Малкома фантастический дальний удар. Иногда кажется, что, пробив из-за штрафной, он может порвать сетку ворот. В «Бордо» он один из самых ярких атакующих игроков. И совершенно точно самый талантливый вингер «жирондинцев» после Сильвена Вильтора.



Малком, GettyImages

4-е место. Усман Дембеле («Барселона») – 21 год – 84,3 млн евро

В «Ренне» и в «Боруссии» Дембеле оправдывал статус самого большого французского таланта. Перейдя в «Барселону», быстроногий вингер растерял все свои лучшие качества. В составе сборной Франции на чемпионате мира он тоже разочаровал. Настолько, что поползли слухи о том, что каталонцы хотят обменять его на Эдена Азара.



Усман Дембеле, GettyImages

3-е место. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») – 21 год – 88 млн евро

Габи Жезус – уникальный форвард, штампующий голы в концовках матчей. Многие из них оказались для «Сити» победными. На мундиале в России Жезус был игроком основы сборной Бразилии, но, отыграв на турнире 5 матчей, не отличился ни разу.



Габриэль Жезус, GettyImages

2-е место. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 20 лет – 89,2 млн евро

Гарет Саутгейт рассматривал Рэшфорда как джокера и выпускал на матчи чемпионата мира только со скамейки, хотя в АПЛ 20-летний нападающий регулярно играет с первых минут и радует Жозе Моуринью. Секрет в том, что 5 из 7 голов за «МЮ» в прошлом сезоне Рэшфорд оформил, выходя в старте. Саутгейт, видимо, об этом не знал.



Маркус Рэшфорд, GettyImages

1-е место. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 19 лет – 192,3 млн евро

Важное качество Мбаппе – умение выдавать максимум в решающих матчах. Юный возраст не мешает ему быть эффективным в плей-офф чемпионата мира. Никакого волнения. Килиан завершает атаки в стрессовых ситуациях также уверенно, как и на тренировках.



Килиан Мбаппе, GettyImages