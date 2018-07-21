Сборная России на ЧМ-2018 пробежала больше всех и выглядела бодрее всех. Мы списываем такую небывалую работоспособность российских футболистов на воспылавшие где-то внутри их душ патриотические чувства,: иностранные журналисты, конечно, на допинг.

Еще по ходу чемпионата мира немецкие журналисты обвинили наших игроков в употреблении веществ, улучшающих их спортивные результаты. Поводом для скандала стали кадры из подтрибунного помещения, на которых отчетливо видно, что наши игроки подносят к носу что-то белое и резко вдыхают этой. «Аммиак», написали немецкие газеты. Не исключено, что в скором времени в Германии снимут пару-тройку фильмов о допинге сборной России на ЧМ-2018 по примеру Сочи-2014. Мы же обратились за подробностями к известному российскому ученому-биохимику Илье Духовлинову, который подробно рассказал, как «аммиак» воздействует на спортсмена.

– Сборную России обвинили в том, что футболисты нюхали «аммиак».

– в Европе его так называют. У нас вещество больше известно, как нашатырный спирт. По-научному – это водный раствор гидроксида аммония. И соответственно содержит главное вещество – аммиак. Он и вызывает то действие, ради которого его применяют. Сразу хочу сказать, что применение нюхательного нашатырного средства не запрещено! Нет ни одного нормативного документа на территории России и вообще в мире, который бы запрещал нюхать такой спирт.

– Какое действие все-таки дает аммиак?

– Это кратковременная стимуляция организма. Но под стимуляцией мы подразумеваем раздражение дыхательных путей. Оно приводит к тому, что у человека временно увеличивается сердцебиение и немного поднимается давление. Это действие длится 15 секунд. То есть через 15 секунд пульс и сердцебиение приходит в норму. Суть в активации симпатической нервной системы. На эти 15 секунд человек чувствует себя бодрее, но за счет раздражения. Такого раздражающего эффекта можно достигнуть если человека похлопать по щекам, уколоть булавкой или плеснуть в лицо холодной водой. Все эти способы раздражают симпатическую нервную систему на короткое время. Поэтому мы применение нашатырного спирта можем рассматривать как традиционный подход для того, чтобы спортсмену взбодриться. Некоторых спортсменов врачи шлепают по трапециям (мышцы) или слегка встряхивают. Это все методы которые являются физиологическими и не наносят вреда здоровью, но самое главное они не запрещены.

– Не просто так же спортсмены нюхают нашатырь. Какой-то эффект на результат он все же дает?

– Рассуждать о том, что эти 15 секунд помогаю кому-то сделать результат смешно. Это как умыться холодной водой или глотнуть свежего ветра. На самом деле такой вдох помогает спортсмену отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на предстоящем матче.

– Странно, что вопрос о нашатыре возник именно сейчас, а не на любом соревновании, скажем, по тяжелой атлетике.

– Да, его употребляют не только футболисты. Многие штангисты на всех мировых соревнованиях нюхают нашатырный спирт. Он также очень популярен и у американских футболистов. Поэтому со стороны нашей сборной нет ни юридического ни технического правонарушения.

– Нарушения нет. Так же было и с мельдонием. Может немцы в конце концов добьются запрета использования нашатырного спирта?

– Сложно было предположить, что и мельдоний окажется под запретом. Но это произошло. Решения Всемирного антидопингового агентства не всегда поддаются логике. Поэтому я не могу гарантировать, что нашатырный спирт не запретят. Другой вопрос – как потом доказать его использование? Он не оставляет следов в организме, а одних видеозаписей будет мало.