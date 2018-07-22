Главный тренер «Динамо» рассказал про подготовку команды к сезону и объяснил, почему после вылета сборной России на ЧМ-2018 стал болеть за команду Бельгии.

«ПОЗВОНИЛ СЕРЕЖА СЕМАК, И Я НЕ СТАЛ ЕМУ ОТКАЗЫВАТЬ»

- С какими чувствами вы ждете чемпионат России, который стартует уже 28 июля?

- Игроки неплохо поработали на сборах. И сейчас нужно все это перенести на официальные матчи. Заждались уже.

- Календарь матчей изучали? В прошлом чемпионате России вас в первом же туре ждало мощное дерби со «Спартаком», а осенью и весной – серии матчей со всеми лидерами.

- Этот календарь более ровный, нет перепадов и убийственных серий, о которых вы правильно напомнили.

- Как прошли сборы? Все намеченное удалось выполнить?

- Все хорошо, все спарринги состоялись, ни одной тренировки из-за погодных условий не было сорвано.

- Почему у «Динамо» запланированные 12-дневные сборы растягивались на 15 и даже 16 дней?

- Как вы знаете, наша база в Новогорске была занята сборной Мексики и начать тренироваться в Москве не было никакой возможности. Мы бы с удовольствием это сделали, ведь игроки немного устали от сборов.

- 3-4 «лишних» дня – большая разница?

- Да. За 12 дней успеваешь и втянуться, и поработать, и спарринги провести. Не возникает психологической перегруженности, эффект от которой начинает проявляться как раз на 13-й день.

- «Динамо» в межсезонье сыграло шесть матчей: четыре выиграло, одна ничья и разгромное поражение от «Зенита» (0:5). Как такое могло получиться в игре пятой и восьмой команд прошлого чемпионата России?

- Матч мы провалили. Здесь, наверное, больше моя ошибка. У нас на эту дату был запланирован спарринг, но с более слабой командой. Все-таки у игроков сначала были три дня отдыха между сборами, а затем два дня интенсивных нагрузок. Мы примерно понимали в каком они будут состоянии. Тот спарринг сорвался и тут позвонил Сережа Семак (главный тренер «Зенита». – Прим. ред.). Я не стал ему отказывать. Результат – на табло.

- Четыре победы выглядят очень убедительно. «Динамо» было настолько сильным или соперник – не уровня середняка российской премьер-лиги?

- Болгарские«Черноморец» и «Добружа» были откровенно слабыми, просто все сильные команды оттуда уже уехали. Мы же на том сборе хотели провести три игры, но еще одну команду найти не удалось. А вот немецкие клубы «Арминия» и «Хольштайн» - очень неплохого уровня. Но мы сыграли достойно и их переиграли.

«РАУШ ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛ, КОГДА НЕ ПОПАЛ НА ЧМ-2018»

- Константин Рауш до последнего момента предендовал на включение в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018. Как он воспринял непопадание на домашний чемпионат мира?

- Мы созванивались сразу после опубликования окончательного списка. Переживал он очень сильно, первое время был в очень подавленном состоянии. Но чуть позже Константин пришел в себя и тренировался с максимальной самоотдачей.

- Могли ведь готовиться к чемпионату мира и КириллПанченко с Владимиром Рыковым….

- Они ждали вызова. Каждый игрок надеется, что его включат в число кандидатов. Но главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал выбор не в их пользу.

- Александр Ташаев, перешедший в «Спартак», - серьезная потеря?

- Конечно. Он и весной, и осенью отдавал, забивал, был одним из определяющих игроков команды.

- Шансов удержать не было?

- Мы очень хотели, чтобы он остался, но не получилось.

- «Динамо» еще никого не приобрело. Это – проблема?

- Не назвал бы это проблемой. Просто хочется видеть в команде новичков.

- Шансы до закрытия трансферного окна (конец августа - Прим. ред.) есть?

- Мы ведем некоторых игроков, их кандидатуры обсуждаются, но по ряду причин их пока нет в команде. Отмечу, что любой тренер хочет, чтобы новички попадали к нему как можно раньше, чтобы успеть потренироваться, адаптироваться, понять требования тренерского штаба, притереться к партнерам.

- Роман Широков стал спортивным директором ФК «Динамо»…

- Его должность называется заместитель генерального директора по спортивной части.

- Его опыт бывшего игрока серьезных клубов и сборной помогает вам, как главному тренеру?

- Конечно, всегда хочется видеть в руководстве клуба побольше квалифицированных специалистов. Можно даже добавить несколько позиций, но наши реалии не позволяют пока это сделать.

«ИЗ-ЗА МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРЕНОСИЛИ ТРЕНИРОВКИ»

- Мексиканцы, которые квартировали во время чемпионата мира на вашей базе, сомбрео там свои не пооставляли?

- Не знаем пока (смеется). Мы в пятницу вечером вернулись поздно и пока на базе не были. Говорят, база стоит, никуда не делась.

- Успевали смотреть матчи ЧМ-2018

- Обязательно, просматривали все трансляции, которые не совпадали с нашими тренировками или играми. Все-таки, это – чемпионат мира и играли лучшие команды планеты.

- А занятия из-за топовых встреч переносили?

- Да, если играла сборная России или проводились такие встречи, как Франция – Бельгия.

- На стадион удалось выбраться, чтобы посмотреть игры вживую?

- К сожалению, нет. Я понимал, что не получится – сразу сборы начались, а в Москву мы вернулись, когда чемпионат мира уже завершился. Даже паспорт болельщика не стал делать.

- Как вам современные тенденции – футбол с упором на оборону и никаких вольностей в атаке?

- Глобальных открытий и изменений я не увидел. Во всяком случае, пока. Возможно, необходим более глубокий анализ.

- Неужели не удивила и осторожная игра сборной Франции, новоиспеченных чемпионов мира?

- Наверное, только это. Команда, имеющая в составе очень ярких атакующих игроков, играла не первым номером, а, в основном, от глухой обороны. Мы это видели и в полуфинале, и в финале, и до этого.

- Но они стали чемпионами мира!

- Правильно. И обвинять французов в чем-то бессмысленно. Красиво играли или нет – другой вопрос.

- Французский центрфорвад Оливье Жиру ни разу не попал в створ ворот за семь матчей!

- Это – статистика. А я заметил, что Жиру часто появлялся у своих угловых флажков, помогая защитной линии. Настолько вся команды была заточена на оборону.

- Ожидали, что сборная России дойдет до четвертьфинала?

- В то, что наши ребята выйдут из группы, у меня сомнений не было. А они еще и Испанию прошли, и с Хорватией на равных играли.Большие молодцы! А ведь многие болельщики и специалисты в команду не верили. Столько было негатива перед началом чемпионата мира! Скажу по своему опыту: команду нужно поддерживать всегда. Тогда можно и горы свернуть.

- Еще за кого переживали?

- За Бельгию и очень хотел видеть ее в финале. Жаль, не получилось. Нравится и подбор игроков. И как они взаимодействуют на поле.

- Из игроков кого-то можете выделить?

- Эден Азар на протяжении всего чемпионата мира показывал блестящую игру.