Один из главных героев чемпионата мира Артем Дзюба после возвращения в «Зенит» подробно рассказал пресс-службе питерского клуба о прошедшем турнире и предстоящем сезоне.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В СБОРНУЮ

Миллионный раз говорю спасибо Гураму Аджоеву, губернатору Тульской области Алексею Дюмину, Миодрагу Божовичу и моим партнерам по «Арсеналу». Горд, что вместе с тульским клубом сумел пройти весной путь от самого дна, когда в меня никто не верил, до сборной. Видел много разных роликов в духе «Дзюба закончился как футболист». После этого плевка в душу закусил удила и начал доказывать, в первую очередь, самому себе, что могу.

Со Станиславом Черчесовым в ходе сезона был лишь разговор минут на 12 о том, что он следит за мной. Тренер дал определенную надежду, и я с утроенной энергией продолжил работать. Понимал, что шансы, может быть, не такие огромные, но есть.

Первоначальная задача была просто попасть на сборы, а затем она переросла в цель оказаться в окончательной заявке. И тут перед началом сборов я поймал какой-то вирус и слег… Выражаю огромную благодарность медицинскому штабу и Станиславу Саламовичу за проявленное тогда терпение. Тренер спокойно так сказал: «Давай, выздоравливай. Я тебя жду».

О ДАВЛЕНИИ НА СБОРНУЮ

Мне не нравился информационный фон вокруг нашей сборной. Поэтому вышел к журналистам и сказал от сердца. Турнир же проходит в России, а наши СМИ относились к нам с небольшим неуважением и насмешкой. Они вели себя не совсем корректно.

Отчасти мы сами виноваты в этом. Не было побед – это же тоже правда. Однако хотелось, чтобы команду судили по результатам на самом турнире, а не в контрольных играх. Вместо этого нас начали хоронить, говорили, что Саудовская Аравия накидает голов…

Случай с болельщицей, которая показала зад автобусу сборной? У команды это вызвало и смех, и шок. Не знаю, что у нее с головой, потому что история произошла днем, когда вокруг стояли люди… Это самый яркий пример. Но вообще, перед чемпионатом, когда мы ездили на автобусе, кто-то мог показать средний палец или просто не обращать внимания. А после матча с Саудовской Аравией – наоборот, нас снимали, махали нам, мы почувствовали любовь. Это Россия – либо в одну сторону, либо в другую.

О КОНКУРЕНЦИИ СО СМОЛОВЫМ

Перед чемпионатом я понимал, что Федор Смолов – основной нападающий. Федя был главной звездой нашей команды, да он и остался одним из лидеров. Я ведь даже не вышел на замену в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира.

Так что я хотел сперва закрепиться в составе, а когда попал в окончательный список, то, как и любой спортсмен, а я человек амбициозный, старался максимально использовать каждую минуту, которую предоставят.

И мне действительно хватило одной минуты после выхода на замену в матче с Саудовской Аравией. Фантастика! Безумно благодарен богу и судьбе за то, что это произошло.

О ПРАЗДНОВАНИИ ГОЛОВ

Перед тем выходом на замену я стоял и даже уже не разминался, а просто кипел, ждал, смотрел на Станислава Саламовича. И когда он только повернулся, я рванул туда, моментально сбросил манишку. А спустя минуту, после забитого гола, начал на эмоциях показывать жестами, что я всегда должен быть здесь, на поле. И Черчесов так красиво отдал честь… У меня в голове сразу зародилось, что если выйду на матч с Египтом и смогу забить, то сделаю ответочку.

Знал, что к пустой голове не прикладывают, часто это слышал. Когда забиваешь гол, то немножко себя не контролируешь, но в тот момент у меня точно было желание показать то, что показал. Отсюда такой жест.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ВЫХОДЕ В ПЛЕЙ-ОФФ

После победы над Египтом в раздевалке царило безумие! Все друг друга любили еще больше. Безумно хотели, чтобы праздник продолжался – бесценно видеть, как по всей России болельщики кричат, переживают, поддерживают, скандируют. Это то, ради чего мы играем в футбол, и этого не могут заменить никакие деньги.

Те, кто не верил в нас, думаю, в глубине души поняли, что верить все-таки нужно. Это же национальная команда. Есть клубные предпочтения – тут каждому свое, болейте и переживайте, но желательно без оскорблений. А если играет национальная сборная страны, то нужно верить.

О ТАКТИКЕ ПРОТИВ ИСПАНИИ

Надо быть реалистами – даже если бы нам очень захотелось, мы бы мяч у испанцев не отняли. Такая ситуация, когда на ринг выходит чемпион-боксер против молодого-дерзкого. Вот и мы при первой же возможности старались огрызаться. Но ключевым моментом было терпение.

Говорю без лукавства, что все в сборной были твердо уверены: да, испанцы могут нас обыграть, но мы умрем на поле ради победы. Мы невероятно ее хотели! Больше, чем Испания. Для сборной России это был матч жизни и смерти.

О ПЕРВОЙ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Сердце выпрыгивало! Все на стрессе были. Помню, как после отбитого Акинфеевым пенальти рванул и перепрыгнул рекламный щит, а что было потом… Такое сумасшествие творилось! Не могли поверить, что это произошло. Большинство парней плакали от счастья. Половина штаба и кто работал со сборной – тоже. Кстати, когда увидел баннер «Мы играем для вас», вообще не понял! Думаю, кто это у нас такой оптимист, что заранее его приготовил?

Посыл такой был, и эту фразу между собой в команде произносили. Но о баннере ни слова не было. Так что, те, кто его сделал – молодцы! И вся скамейка… Потом уже, кстати, на видео рассмотрел, как радовался Саша Ерохин. Глядя на это, подумал – точно ли это он? Это было очень круто!

О ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ С ХОРВАТИЕЙ

Когда мы играли с Испанией, то у них выделялся Иско, он был прямо вау. А у Хорватии в четвертьфинале – Модрич. Видно, что все старались действовать через него. Если Ракитич футболист, который сохраняет, переводит, то Модрич – прямо мотор. Он везде, он постоянно хватает мяч, через него идет вся игра. Думаю, что он главный претендент на «Золотой мяч» в этом году. Он пахал в обороне, в атаке, на чемпионате мира, в Лиге чемпионов…

После гола хорватов в дополнительное время минут на 5-7 все притихли, потом начали заводиться заново и кричать. Я на скамейке минут десять рыдал как Неймар. Полуфинал был так рядом, так близко, нереальное ощущение и ужасная боль… А когда Фернандес сравнял, полюбил его так, что для меня Марио вообще взлетел до небес.

О ВТОРОЙ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Моя речь? Конечно, я не знал, что нас снимают. То, что есть на душе, в сердце, то и говорил. Даже не пересматривал запись, вообще не люблю на себя смотреть – смущаюсь, если честно. Перед Испанией тоже что-то говорили, но такие вещи совершаются на эмоциях, когда чувствуешь, что надо сделать что-то…

После того, как проиграли, мы вместе с Федей Кудряшовым ходили на допинг-контроль, потом я давал интервью. В раздевалке стояла гробовая тишина, всем было тяжело. Потрясающую речь произнес Сергей Игнашевич. Потом Федя Смолов.

О ВСТРЕЧЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Это было потрясающе! Не ожидали, что придет столько людей, столько счастья они нам подарят. Благодаря таким эмоциям и любви все раны после поражения затягивались.

Вся страна объединилась и повернулась лицом к футболу. Люди увидели, что наш вид спорта жив… Те, кто не понимал футбола, стали его смотреть. Есть видеоролик, где дедушка бегает по квартире и кричит: «Да! Мы это сделали!». Это бесценно, безумно классно!

О СВАЛИВШЕЙСЯ ПОПУЛЯРНОСТИ

Ходить по улицам стало тяжелее, это да. Как-то хотел поехать поиграть в теннис, а там все было перекрыто. Сотрудник узнал меня и сказал: «Пропущу, если сфотографируешься». Я сделал снимок с ним, а потом вообще с каждым, кто проходил мимо. Рядом шла бабушка, лет под сто, повернулась и сказала: «Милок, ты же Дзюба!». Тогда я понял – это триумф! Люди говорят очень теплые слова, говорят, что мы заставили их гордиться. Это бальзам на душу.

О ЧЕМПИОНСТВЕ ФРАНЦУЗОВ

Раз Франция победила, значит, заслужила! Только перед первым голом в финале фола, как мне показалось, не было. Да и пенальти сомнительный, на чемпионате мира такие можно не ставить. Наверное, немножко французам повезло, но везет сильнейшим.

За кого болел в финале? С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Вида принес извинения, так что злости на него не держу. А перед финалом был спокоен – кто победит, тот победит.

ОБ ОТПУСКЕ И «ЗЕНИТЕ»

Толком не отдохнул, всего шесть дней получилось. Сказал Сергею Богдановичу Семаку, что морально и физически очень устал – все-таки пятьдесят дней на сборах… Тренер выразил свои планы и идеи. Ну, раз попросили приехать – значит надо ехать, не надо задавать лишних вопросов. Все в «Зените» очень уважают этого человека.

Невозможно растерять форму за неделю, так то физически я себя чувствую очень хорошо. С моральной точки зрения – трудно переключиться, немножко не понимаешь, что происходит. Вот это немного отвлекало поначалу, но что будет, то будет. Морально я уже здесь, готовлюсь к началу сезона с «Зенитом».