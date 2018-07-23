Через неделю после окончания чемпионата мира по футболу появились первые слухи об интересе европейских топ-клубов к лучшему бомбардиру сборной России на турнире Денису Черышеву.

Испанское издание Don Balon сообщает, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба проработать вариант с переходом 27-летнего россиянина, играющего за «Вильярреал».

Старый знакомый

Возможно ли такое? Почему бы и нет! Черышев отлично показал себя на чемпионате мира, доказав, что достоин большего, чем «Вильярреал». Дело даже не в количестве голов (4 гола в 5 матчах), а в том, как он их забивал – каждый красивее и сложнее другого по исполнению. Так почему бы какому-нибудь топ-клубу не заинтересоваться футболистом?

Кстати, Эрнесто Вальверде и до чемпионата мира прекрасно понимал, на что способен Денис Черышев. Впервые тренер познакомился с футболистом в январе 2015 года, когда его «Атлетик» из Бильбао встречался с «Вильярреалом», за который Черышев играл еще на правах аренды. В той встрече Денис забил первый гол своей команды: потрясающе укротил мяч одним касанием в штрафной площади, на скорости ушел в сторону от вратаря и красивым парашютом левой с острого угла послал мяч в ворота. Такое способно впечатлить любого тренера.

Однако существует сразу несколько сдерживающих факторов, которые делают потенциальный переход Черышева в «Барселону» менее вероятным.

Три «против»

Во-первых, Денис – воспитанник мадридского «Реала». Переход экс-мадридиста в каталонский клуб – сродни трансферу игрока «Спартака» в ЦСКА или наоборот. Правда, подобных примеров уже было множество, но каждый раз футболисту приходилось сражаться за благосклонность болельщиков. Есть у Дениса, правда, одно преимущество. Своим последним появлением на поле в составе мадридского «Реала» он выбил клуб из розыгрыша Кубка Испании. Тогда в «Реале» не уследили и на игру с «Кадисом» выпустили Черышева, который до этого, играя за «Вильярреал», заработал дисквалификацию. Денис забил гол, порадовался и уже через полчаса игры, когда в «Реале» поняли, что натворили, сел на скамейку. Но было уже поздно. «Реал» был дисквалифицирован, а Кубок в итоге достался «Барселоне».

Во-вторых, всем известно, что Денис Черышев подвержен многочисленным травмам. Из-за постоянных повреждений футболист за всю свою взрослую карьеру провел от силы один полноценный сезон. Всего с 2013 по 2017 год он пропустил более 700 дней из-за травм – два года из пяти. Так что, месяц без травм на чемпионате мира – еще не показатель.

В-третьих, «Барселоне» левый атакующий футболист не так уж и необходим. Если в команде кто-то и выходит играть на этой позиции, то это купленный за 120 млн евро Филиппе Коутиньо. В лучшем случае Черышеву светит место на скамейке с перспективой периодически появляться на поле на 10-15 минут или ждать травмы одного из лидеров команды. Здесь уже встает вопрос, нужно ли это российскому игроку?

Первый на деревне

Согласитесь, куда красивее выглядело бы возвращение Черышева в родной мадридский «Реал», особенно, после того, как клуб покинул Криштиану Роналду, не дававший Денису шанса проявить себя. Но в Мадриде сейчас другие герои на левом фланге. Главная звезда – Марко Асенсио, которому давно пора было выйти из тени Роналду. Однако даже экс-подопечному Валерия Карпина не стоит расслабляться, ведь за его спиной ждет своего шанса купленный за 35 млн евро из Бразилии Винисиус Джуниор, которому пророчат славу Неймара, если даже не Пеле.

Что делать Черышеву? Мы, конечно, те еще советчики, но со стороны все выглядит так, что оптимальный вариант для Дениса – остаться в «Вильярреале», где его боготворят, и наконец-то провести полноценный классный сезон в Испании.