Сборная России блестяще выступила на чемпионате мира, не только впервые в истории выйдя в плей-офф, но и пробившись в четвертьфинал.

На следующем ЧМ нашу страну будет представлять уже другая команда, ведь по окончании турнира о завершении карьеры заявил лучший центральный защитник команды Станислава Черчесова Сергей Игнашевич. Свою международную карьеру завершил Александр Самедов. Вряд ли вернется в сборную Юрий Жирков. Игорю Акинфееву уже исполнилось 32 года, Федору Кудряшову – 31, Артему Дзюбе – 29. Об окончании карьеры заявили не выступавшие даже на ЧМ-2018 братья Березуцкие.

Через четыре года звездами будут те, кому сейчас нет еще 21 года. Тот же Акинфеев дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет, как и Алан Дзагоев. Головин, Зобнин и Кержаков провели свои первые матчи в футболке сборной в 19 лет. Аршавин с Василием Березуцким уже были звездами в 20 лет…

На днях мы представляли десятку самых дорогих игроков планеты в возрасте до 21 года. Самый дешевый из них, испанец Микель Оярсабаль, оценивается в 51,3 млн евро, самый дорогой, Килиан Мбаппе – почти в 200 млн евро.

Мы решили проверить, как же выглядит десятка самых дорогих футболистов России в возрасте до 21 года, и пришли в ужас – ни один из их еще не провел ни единого матча за сборную России! Самый дорогой молодой футболист России стоит в 100 раз меньше Мбаппе…

6-10. Александр Руденко («Спартак») – 0,5 млн евро

Открывает десятку нападающий московского «Спартака» Александр Руденко, в прошлом сезоне проявивший свои бомбардирские качества в юношеской Лиге УЕФА в составе красно-белого клуба – 7 игр, 7 голов, 2 результативных паса.. Несмотря на свои международные свершения, в главной команде ему пока дебютировать не удалось – сезон Александр провел в составе «Спартака-2», едва не вылетевшего в ПФЛ. Сейчас Александру 19 лет.

6-10. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») – 0,5 млн евро

18-летний правый вингер «Краснодара», в отличие от Руденко, уже успел провести за главную команду семь матчей (3 в Лиге Европы и 4 в премьер-лиге). Он даже отличился голом в квалификации еврокубка. Правда, каждый раз футболисту давали от силы 15-20 минут игрового времени, выпуская на замену в концовке встречи.

6-10. Александр Максименко («Спартак») - 0,5 млн евро

Вторым представителем красно-белого клуба в десятке самых дорогих молодых футболистов России стал 20-летний голкипер Александр Максименко. Практически все время в главной команде он проводит за спинами двух своих более опытных одноклубников Артема Реброва и Александра Селихова. В основном составе «Спартака» Максименко провел лишь один матч в Кубке России, пропустив два гола. Александр пока не привлекался даже к матчам молодежной сборной России.

6-10. Павел Шакуро («Тюмень») – 0,5 млн евро

20-летний левый защитник футбольного клуба «Тюмень» Павел Шакуро уже за молодежную сборную играл – провел в ее составе 7 матчей. Зато за команду премьер-лиги сыграть у него не было ни одной возможности – всю свою профессиональную карьеру он выступал за «Тюмень» из ФНЛ. Зимой была информация, что им заинтересовался московский «Спартак», но в Тюмени отказались отпускать его за 10 млн рублей, а 20 млн, прописанные у него в контракте, московский клуб платить отказался.

6-10. Илья Скроботов («Зенит») – 0,5 млн евро

У 18-летнего защитника питерского «Зенита» Ильи Скроботова – лишь три матча в юношеской команде. Вполне возможно, что скоро он дебютирует в молодежке, но до главной сборной парню еще далеко. Несмотря на это, он уже четырежды появлялся на поле в составе главной команды сине-бело-голубых, проведя на поле 28 минут. Всего две минуты Роберто Манчини предоставил парню в матче с московским «Динамо», которому Илья забил победный гол, на день став героем громких заголовков.

5. Иван Игнатьев («Краснодар») - 0,7 млн евро

Главной звездой первого поколения выпускников краснодарской футбольной академии считают 19-летнего бомбардира Ивана Игнатьева. В юношеской Лиге УЕФА он в пяти матчах забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. В главной команде он успел проявить себя – 6 матчей, 3 забитых мяча и 1 голевой пас. В юношеской сборной России Иван – тоже главная звезда: 13 матчей и 13 голов. Несмотря на все свои свершения в молодежной сборной Игнатьев провел всего один матч, а в главной на него даже внимания не обращают.

4. Михаил Лысов («Локомотив») – 1,2 млн евро

Первым, кто преодолел планку в 1 млн евро в своей оценочной стоимости стал левый защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов. Добрую половину сезона он играл в основе своего клуба, завоевав чемпионское звание и задвинув в запас опытного Виталия Денисова. На его счету 2 результативные передачи в 13 матчах премьер-лиги. Несмотря на это, и на определенные проблемы с левым флангом защиты в национальной команде, Станислав Черчесов 20-летнего игрока в сборную пока не вызывал.

3. Иван Обляков («Уфа») – 1,7 млн евро

Центральному полузащитнику «Уфы» Ивану Облякову исполнилось 20 лет всего пару недель назад, еще по ходу чемпионата мира. Несмотря на юный возраст, он был стабильным игроком основы в клубе, который по итогам чемпионата добился права выступать в Лиге Европы впервые в своей истории. На его счету 11 матчей за молодежку, в которой он забил 5 голов. Иван явно стучится в двери главной команды страны, но на него пока не обращают внимания.

1-2. Константин Кучаев (ЦСКА) – 2 млн евро

В московском ЦСКА использование молодых футболистов в основном составе, скорее необходимость, нежели роскошь. Молодежи доверяют время, а они отвечают взаимностью, оправдывая ожидания. На счету 20-летнего Константина Кучаева уже 36 игр за армейцев в премьер лиге. Правда, даже это не позволило ему провести за молодежную сборную больше двух матчей. О главной команде страны и говорить пока не приходится. В конце сезона Константин получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок. Возвращение на поле ожидается примерно в октябре.

1-2. Федор Чалов (ЦСКА) – 2 млн евро

Да, оба самых дорогих молодых игрока России – воспитанники московского ЦСКА. Федор Чалов уже был признан лучшим молодым футболистом страны и даже получал приглашение в главную сборную перед самым стартом чемпионата мира. Однако на ЧМ-2018 в составе 23-х избранных ему поехать не удалось. За основу красно-синих Федор провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативны передач – отличный результат.