Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов в ходе презентации формы красно-белых от Nike на сезон-2018/19.

- Ваша первая форма.

- «Ювентус», тетя подарила или кто-то из родственников на Новый год. Хочу сказать, что майку сборной России и бутсы, в которых играл на домашнем чемпионате мира, уже положил в музей. Все в рамку. Все сохраню и потом буду рассказывать детям и внукам.

- А что стало с майкой «Юве»? И почему подарили именно ее?

- А может это знак? Не помню, почему именно ее. Брату – «Интер», мне – «Ювентус». Но за за туринцев я никогда не болел, хотя с Криштиану Роналду конечно бы сыграл вместе.

- На форму «Спартака» вернулась легендарная полоса. Для игроков это важно?

- Конечно. Это символ, история, классический вариант формы. Многим ребятам, как и мне, нравится еще третий комплект, черный.

- Первый совет, который дали Александру Ташаеву, перешедшему в «Спартак».

- Если он будет выкладываться на тренировкам по максимуму, ему обязательно дадут шанс, которым необходимо воспользоваться.

- Вы уже сказали, что этот сезон проведете в «Спартака». Несмотря на это, шумиха и разговоры по поводу вашего будущего не утихают.

- А какая шумиха, какое будущее? Вы знаете о каких-то предложениях? У меня их нет, это слухи. Я даже на сайтах не видел, что мной кто-то интересуется. Нет никакой конкретики. Но я, если честно, не вижу смысла обсуждать это.

- Но вы говорили, что не прочь попробовать себя в Европе.

- Конечно, такие мысли есть. Хочется попробовать свои силы в топ-чемпионате, играть с командами посильнее, чем в российской премьер-лиге. Нравятся АПЛ и бундеслига. Все зависит от меня, как буду себя показывать. Дай бог выйдем в Лигу чемпионов.

- Соперником в квалификации будет «Базель» или ПАОК.

- Трудно что-то сказать, обладаю малой информацией об этих клубах. Понятно, что команды серьезные, проходных матчей не будет. Давайте дождемся, кто в итоге нам достанется, и уже будем детально готовиться к предстоящим играм. Мне без разницы, с какой из команд играть. Не могу сказать, кто из них сильнее. Кто победит, тот и сильнее. Жеребьевку не смотрел, просто прочел в интернете имена наших возможных соперников.

- После чемпионата мира ожидаете повышение интереса к РПЛ?

- Конечно хотелось бы. Я как настоящий фанат футбола хочу, чтобы все наши стадионы были заполнены до предела, чтобы этот вид спорта шагнул на ступень вверх, а лига на чуть-чуть выросла. Надеюсь, это произойдет.

- После ЧМ индекс популярности возрос?

- Когда сидел в аэропорту и ждал рейса в Москву, встал и присел раз 30-35 точно. Люди подходили, благодарили, фотографировались. Мне это очень приятно. Меня это не напрягает, в отпуске старался держаться в стороне от людей.

- Леонид Федун сказал, что ждет от «Спартака» праздника. Что это будет?

- Конечно первое место. Также, думаю, важно выйти в ЛЧ. Если мы пройдем как можно дальше, это будет настоящий праздник.