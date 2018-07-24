Корреспондент «Советского спорта» побывал в подмосковном фешенебельном отеле, где во время ЧМ-2018 жила сборная Франции.

Работники гостиницы рассказали подробности быта французов и как они отпраздновали победу.

МЕСТНЫХ ЛЯГУШЕК ЛОВИТЬ НЕ ПРОСИЛИ

Даже после окончания чемпионата мира работникам гостиницы строго-настрого запрещено рассказывать о дорогих гостях. А ведь хочется! Ведь осталось столько эмоций, которые нарастали по мере приближения Франции к финалу, а вечером 15 июля превратились в какое-то цунами. Поэтому все рассказчики просили не называть своих имен.

В отеле 164 номера, но нет ни люксов, ни президентских апартаментов! Все комнаты имеют площадь 24 квадратных метра. Поэтому и главный тренер будущих чемпионов мира Дидье Дешам больше месяца жил в простом бюджетном 2-местном номере.

Гостиницу отдали французам в полное распоряжение, но во второй корпус они даже не заходили, поскольку все разместились в первом. Причем на четвертом этаже. Игроки заняли ближние к лифту номера с 401 по 423. Гостепреимные хозяева на каждую дверь наклеили фотографию временного жильца – наверное, чтобы не перепутали. Антуан Гризманн выбрал себе 407-й номер. Его соседом был Поль Погба, который изменил игровому №6 и выбрал комнату номер 405. Сейчас в этих апартаментах живут посетители отеля.Тренерам и персоналу фотографии клеить не стали.

Перед приездом дорогих гостей и стены холла гостиницы украсили фотообоями с изображениями игроков в полный рост в игровых моментах. Собой любовались футболисты, как минимум, шесть раз в сутки – по пути на завтрак-обед-ужин, и при возвращении в номера.

Для приготовления пищи французы привезли своего повара, которому помогали местные мастера. Питались тем, к чему привыкли: паста, курица, морепродукты, иногда – пицца. Окрестных лягушек ловить не просили, хотя их в округе предостаточно.

«ОНИ ТАКИЕ МБАПЕШЕЧКА И ПОГБАШЕЧКА»

Прямо перед отелем разбили огромный павильон-палатку, где, по просьбе французской команды, разместили тренажерный зал. Рядом – стационарное поле для мини-футбола.

«Неужели здесь играли чемпионы мира?!», - мальчишка был готов расцеловать каждый квадратный сантиметр резинового покрытия. Хорошо, что ему вовремя объяснили, что тренироваться сборная Франции ездила на соседний стадион.

По словам работников, французы с удовольствием купались в открытом бассейне: «Особенно на следующий после игр день приходили, загорали на лежаках, по ватерпольному бросались футбольными мячами. Также любили поиграть в петанк».

Казалось, когда весь отель снимает одна делегация, работников ресепшн можно отпустить в отпуск. Однако все оставались на своих местах – работы хватало. Французский язык учили те, кто считал необходимым. В том числе и для того, чтобы разделить с игроками и тренерами радость от победы.

- Финал мы смотрели все вместе, - откровенничает одна из сотрудниц гостиницы. – И болели за французов, как за сборную России! После финального свистка бросились готовить торжественный и праздничный прием.

- Кто больше всего понравился из игроков?

- Килиан Мбаппе и Поль Погба. Они такие… Прямо Мбапешечка и Погбашечка!

Финал в «Лужниках» закончился около 20.00. Потом было награждение, обливание игроками на пресс-конференции пивом, водой и шампанским тренера Дидье Дешама и всех собравшихся журналистов. В отель команда вернулась ближе к полуночи. Спать, естественно, никто не пошел – кто ж спит в такую ночь?! Покуролесив немного в холле, игроки рванули к открытому бассейну – до него метров двести. Плюхались в воду прямо в шортах и майках, перед этим раздарив свои аккредитации. Для работников отеля они дороже золотых медалей.

А веселье с водными процедурами продолжалось до пяти утра. Расходились по номерам, когда уже рассвело.

А потом пришла пора прощаться. Горничные и менеджеры рыдали в голос, а уезжающие французы их успокаивали.