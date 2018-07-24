Чемпионат мира в России завершен, а мы продолжаем подводить его итоги. Подсчитать количество забитых на турнире мячей, предъявленных желтых карточек и назначенных пенальти не составляет труда. Это можно сделать прямо по ходу матчей. Куда больше времени и ресурсов требуется, чтобы проанализировать более сложные явления. Представляем вашему вниманию итоги мирового первенства в медиапространстве.

9 часов футбола на каждого

На чемпионате мира в России было сыграно 64 матча. И впервые в истории нашей страны все они были показаны в прямом эфире на одном из трех федеральных телеканалов – «Матч ТВ» (30), «Первом канале» (27) или «России 1» (7).

Усилия телевизионщиков не пропали даром – такой популярностью, как ЧМ-2018, в нашей стране не может похвастать ни одно спортивное международное соревнование. Согласно статистике исследовательской компании Mediascope, 60% россиян, то есть трое из пяти ваших друзей и знакомых, подарили этому чемпионату мира хотя бы час своего драгоценного времени, а видели хотя бы минуту матча – более 80% (или четверо из пяти). Даже интересно, кто те 20%, кто лишил себя такого удовольствия. Заключенные? Мореплаватели в рейде? Путешественники в экспедиции? Солдаты-срочники?

Зато остальные ни в чем себе не отказывали. В среднем на каждого жителя нашей страны (причем с учетом тех, кто жил в бункере и ничего вокруг не видел) приходится 9 часов суммарного просмотра матчей, а в некоторых регионах, где футбол любят еще сильнее, этот показатель достиг аж 13 часов. В среднем. На каждого. Нефутбольная страна? Треть наиболее активных зрителей за тот месяц, что шел ЧМ, и вовсе смотрела матчи почти целые сутки.

Конечно, на интерес наших сограждан к мировому первенству заметно повлияла отличная игра в исполнении российской сборной. Игры с ее участием стали самыми популярными у отечественных зрителей. Конкурировать с ней оказалось по силам только матчу Франция – Хорватия, поставившему красивую точку в истории ЧМ-2018. Это вообще единственный матч, вошедший в десятку самых рейтинговых спортивных событий России за последние 20 лет, сыгранный без участия нашей дружины.

Причем изначально финалисты не страдали от избыточного внимания болельщиков. На групповом этапе наибольшей популярностью пользовались матчи с участием Испании, Аргентины, Бразилии, Германии и Англии. Только к плей-офф картина выправилась – одинаково высокий уровень интереса сохранялся ко всем матчам, нарастая по мере продвижения сборных по турнирной сетке.

Самые популярные – поражения

Ушедший уже в историю ЧМ-2018 внес сразу три изменения в топ-10 самых популярных спортивных трансляций последнего 20-летия. Самым ожидаемым и, соответственно, рейтинговым стал четвертьфинал Россия – Хорватия. Его посмотрели 20,2% населения старше 4 лет, и это третий показатель с 1999 года. Выше просмотры были только у матчей Россия – Испания (0:3) на Евро-2008 и Япония – Россия (1:0) на ЧМ-2002. Печально, но факт – все три самых популярных у болельщиков матча наша сборная проиграла. Годы идут, но главное остается неизменным.

Ломает неприятную традицию легендарная уже победа России над Испанией в четвертьфинале мундиаля. За сейвом ногой Игоря Акинфеева в прямом эфире следили 18,6% россиян, и это четвертый показатель в истории. Триумф французов в финале наблюдали 16,2% (шестое место).

Событие Матч Дата Канал Рейт., % Доля, % 1 Футбол. Евро-2008 Россия – Испания 26.06.08 РОССИЯ 1 25,1 70,5 2 Футбол. ЧМ-2002 Япония – Россия 09.06.02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,0 73,1 3 Футбол. ЧМ-2018 Россия – Хорватия 07.07.18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,2 63,6 4 Футбол. ЧМ-2018 Испания – Россия 01.07.18 РОССИЯ 1 18,6 57,7 5 Футбол. Евро-2008 Россия – Голландия 21.06.08 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,7 63,1 6 Футбол. ЧМ-2018 Франция – Хорватия 15.07.18 РОССИЯ 1 16,2 53,9 7 Футбол. Евро-2004 Россия – Португалия 16.06.04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,2 59,4 8 Футбол. Отбор ЧМ-2010 Россия – Германия 10.10.09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,2 44,5 9 Футбол. ЧМ-2018 Россия – Египет 19.06.18 РОССИЯ 1 15,8 47,4 10 XXII зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Произвольная программа. Женщины 20.02.14 РОССИЯ 1 15,2 38,6

Mediascope, TV Index, Россия (города 100k+), все население старше 4 лет, период расчета: 1 янв 1999 – 15 июл 2018 (до 2001 года генеральная совокупность проекта TV Index – Россия 400+). Рассчитаны средние показатели за весь матч.

В целом, болельщики, конечно, остались довольны выступлением Дзюбы и его партнеров на домашнем чемпионате мира. 65% опрошенных исследователями считают, что «команда показала отличный результат», еще 25% остались «скорее довольны».

Матч с Японией и вправду популярнее игры с Хорватией?

Откровенно говоря, приведенная выше статистика удивительна. Невозможно поверить в то, что на ЧМ в России (о котором трубили из каждой форточки) матч нашей команды после сенсационной победы над Испанией в серии пенальти (которую еще несколько дней обсуждали в каждом вагоне метро) мог собрать у экранов меньше зрителей, чем запомнившийся только промахом Владимира Бесчастных по пустым воротам и бесчинствами на Манежной площади рядовой, в общем-то, матч чемпионата мира против японцев в 2002 году.

Парадокс объясняется тем, что здесь приведена оценка лишь домашней аудитории, а не общей. «В последние годы произошел существенный прирост новых типов и экранов просмотра трансляций – в барах, фан-зонах, с мобильных телефонов и т.п. Все это приводит к перераспределению аудитории между разными местами и экранами, доля домашнего ТВ от общего объема просмотра матчей сейчас заметно меньше, чем десять-двадцать лет назад. Поэтому общая аудитория матчей в ЧМ-2018, вероятно, выше, чем в 2008 или 2002 году», – пояснил руководитель сектора специализированных проектов Mediascope Иван Угрюмов.

Согласно опросу компании, кафе и бары для просмотра матчей ЧМ выбрали 15% зрителей, 13% были в этот момент на даче или в загородном доме, 10% отправлялись посмотреть футбол в гости.

Но куда важнее и показательнее выбор зрителями экрана просмотра. Телевидение все еще лидирует, но его рейтинги уже не так впечатляют. На компьютерах, смартфонах и прочих не телевизионных экранах матчи ЧМ-2018 смотрели 25% зрителей. И хотя три четверти болельщиков по-прежнему следили за играми по ТВ, обольщаться телевизионщикам не стоит – спортивная трансляция очень специфический телевизионный продукт.

Интернет вытесняет ТВ

Все-таки просмотр футбола является досугом не индивидуальным, как, допустим, просмотр того же сериала. Зачастую, если есть возможность, болельщики собираются для просмотра вместе, а группой людей пока еще удобнее смотреть на большом мониторе, чем на том же планшете и зачастую даже компьютере. Поэтому 10% пошедших в гости наверняка смотрели игру по ТВ, как и 10% тех, к кому они пошли в гости. Стоит вычесть из этих 75% телезрителей и тех, кто пошел в бар или кафе. По тем же причинам. С большой долей вероятности по ТВ смотрели матчи и те, кто был на даче, где не так хорошо ловит интернет и нет домашнего wi-fi.

Вот и получается, что домашних одиночек у ТВ остается около 27% против 25% одиночек со смартфоном или за компьютером. За счет больших экранов телевидение пока удерживает лидирующие позиции, но тенденция очевидна.

Суммарное количество сообщений с упоминаниями ЧМ-2018 в социальных сетях, согласно оценке Brand Analytics, составило 2,4 млн, а с учетом комментариев, репостов и лайков – аж 125 млн. Самыми популярными источниками стали телеграм (30% всех сообщений), вконтакте (26%), твиттер (13%) и фейсбук (10%).

Осознавая, что требования к продукту и способу его доставки меняются, Первый канал стал действовать на опережение, реализовав самый масштабный и инновационный показ турнира в истории. На сайте канала имелась возможность просмотра всех матчей в прямом эфире с возможностью перемотки эпизодов, просмотра голов и различной статистики, а главное – настройкой пользовательских ракурсов просмотра. Интерактивный формат был встречен пользователями на ура – за время ЧМ в плеере на сайте и мобильном приложении сделали более 400 млн действий.

Все это очевидные плюсы для пользователей, которые не может предоставить ТВ. Не говоря уже о том, что с планшета можно смотреть матч откуда угодно. А значит, появляется возможность у тех, кто не находится дома, а, например, в дороге.

Всего же на всех цифровых площадках Первого канала, по информации пресс-службы, 40 млн уникальных пользователей посмотрели контент ЧМ-2018 более 173 млн раз. Причем на прямые трансляции пришлось чуть более половины просмотров – 87,5 млн. Матч России с Хорватией посмотрели 4 млн пользователей, а с Испанией – 3,7 млн.

Отмечается также, что 55% пользователей смотрела матчи со смартфона в специальном приложении. Из них аж 33% – женщины. Но куда важнее, что более 88% всех зрителей матчей ЧМ на платформах Первого – возрасте от 18 до 44 лет. Это самая рекламоемкая аудитория, а значит, и интерес рекламодателей к этому способу доставки телевизионного продукта как минимум не менее интересен.