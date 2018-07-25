Уругвайский нападающий Абель Эрнандес прибыл в Россию, чтобы подписать контракт с московским ЦСКА. Армейцам футболист достается абсолютно бесплатно – на правах свободного агента.

В условиях затянувшегося финансового кризиса таких трансферов в нашем чемпионате становится все больше и больше. Клубы чаще предпочитают свободных агентов футболистам, за которых необходимо платить. Трансферное окно в России будет открыто до конца августа, вот мы и решили в очередной раз помочь нашим клубам, собрав топ-10 свободных агентов, которых можно подписать хоть сегодня.

10. Роман Еременко

Финский полузащитник с российскими корнями Роман Еременко пока все еще отбывает дисквалификацию за кокаин. Вернуться в большой футбол он сможет лишь в октябре, а приступить к тренировкам в своем новом клубе с сентября. Пока ближе всего к подписанию контракта с игроком находится «Спартак», за который играет его младший брат Сергей. Но это не значит, что побороться за креативного 31-летнего полузащитника уже невозможно.

9. Максим Лестьенн

Бельгийский вингер Максим Лестьенн в России уже играл – за казанский «Рубин», в котором оказался заложником ситуации. При предыдущем тренере испанце Хави Грасии из рук вон плохо играла вся команда, а при Курбане Бердыеве Максим получал слишком мало игрового времени. Может его и оставили бы в обойме, но мешала уж слишком высокая для обновленного «Рубина» зарплата. Теперь аппетиты футболиста умерились – его вполне могут себе позволить многие отечественные клубы. А мастерство, как говорится, не пропьешь.

8. Мигел Велозу

Беспощадный при обороне и креативный при атаке, опорный полузащитник Мигел Велозу способен усилить любой клуб РПЛ. Он стал звездой в «Порту», а позже переехал в киевское «Динамо», с которым выиграл два чемпионата Украины. Последним клубом 32-летнего Велозу была итальянская «Дженоа», в которой он больше лечился, чем играл. Теперь португалец ищет новый клуб.

7. Хатем Бен Арфа

31-летний французский полузащитник ошибся, перейдя в «ПСЖ». В Париже он обосновался на скамейке запасных. На протяжении двух сезонов он жил в «золотой клетке», получая огромную зарплату, но не выходя на поле. Теперь контракт с парижанами подошел к концу и Бен Арфа волен выбирать себе будущее. Так почему бы игроку, за спиной у которого 15 матчей в составе новых чемпионов мира, не попробовать свои силы в шестой по силе лиге Европы – в России?

6. Бибрас Натхо

Наш хороший знакомый – израильский опорный полузащитник с отличным ударом – Бибрас Натхо. Срок действия его контракта с ЦСКА подошел к концу и в красно-синем клубе он оставаться не пожелал. Это не значит, что чемпионат России Бибрасу не по душе. Предложения от отечественных клубов вполне могут заинтересовать опытного игрока. В прошлом сезоне в 29 матчах премьер-лиги он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

5. Кейсуке Хонда

Еще один свободный агент, который раньше играл в России – звезда сборной Японии Кейсуке Хонда. Он некрасиво расставался с московским ЦСКА – еще одна причина вернуться в чемпионат России и отомстить обидчикам (ведь у футболиста тоже зуб на клуб). Чемпионат мира показал, что Хонда даже в 32 года – в полном порядке. Проведя на поле 47 минут, Кейсуке забил гол и сделал ассист, еще несколько раз угрожав воротам со штрафных, угловых и из-за пределов штрафной. Что-что, а мастерство у него на месте.

4. Милан Бадель

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Милан Бадель на ЧМ-2018 не так часто получал игровое время. Впервые он появился на поле в игре, которая для хорватов была уже не так и важна – против сборной Исландии. Хорватия выиграла со счетом 2:1, а Бадель отличился голом и результативном пасом. Последним его клубом была «Фиорентина», с которой дорожки Милана разошлись 1 июля. Сейчас 29-летний опорник близок к переходу в «Спортинг», но даже с этим еще можно успеть поспорить.

3. Самир Насри

За пару лет мы уже несколько раз слышали об интересе московского «Спартака» к экс-игроку сборной Франции Самиру Насри, который в свое время обошёлся лондонскому «Арсеналу» в 16 млн евро, а «Манчестер Сити» - в 27,5 млн евро. Теперь его можно подписать бесплатно. Да, он отбывает дисквалификацию из-за допинга, который оказался в его организме в результате врачебной ошибки. Однако на поле он может начать появляться уже 1 августа. Пока главным претендентом на игрока является «Сент-Этьен», но почему бы «Спартаку» вновь не вернуться к кандидатуре футболиста, который его так интересовал?

2. Макс Майер

Талантище! Так можно описать 22-летнего воспитанника академии «Шальке» Макса Майера. Со своим клубом он расстался не самым красивым образом – из-за скандала с агентом был отлучен от команды на последние полгода. Но до этого он считался едва ли не главным талантом гильзенкирхенцев. Сейчас на него претендует лондонский «Арсенал», но переговоры длятся уже слишком долго – можно и вмещаться в процесс. Требования игрока не такие уж и неподъемные – всего 4 млн евро в год.

1. Бернард

Левый вингер Бернард – одна из главных звезд донецкого «Шахтера». В свое время за него отдали 25 млн евро и не прогадали – 24 передачи и 15 голов в 95 матчах чемпионата Украины тому подтверждение. Однако ослабшее украинское первенство в последнее время разочаровывало 25-летнего футболиста все больше и больше. В итоге он отказался продлевать контракт с клубом и, сославшись на травму плеча, укатил в Бразилию, откуда отказался возвращаться, пока срок действия соглашения не истечет. Сейчас, если верить слухам, его разрывают на части «Ливерпуль», «Арсенал», «Эвертон» и «Челси»… Но есть одна загвоздка – отсутствие игр за сборную; Для 25-летнего иностранца, мечтающего играть в Англии это серьезная проблема. Так что российские клубы вполне могут претендовать на настоящую звезду европейского футбола.