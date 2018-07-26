Роналду в Америку не приехал

Стартовал традиционный уже для каждого межсезонья Международный кубок чемпионов. Для туринцев матч в Филадельфии против «Баварии» стал первым в череде подобных нынешним летом, тогда как мюнхенцы уже сразились с «ПСЖ» и выиграли со счетом 3:1.

К «старой синьоре» после перехода Криштиану Роналду приковано особое внимание. Болельщики «Юве» и персонально португальца надеялись увидеть любимца в деле уже сейчас, однако он не поехал с клубом в Америку и, соответственно, не попал даже в заявку. Как и целая группа игроков, также принимавших участие в чемпионате мира. Например, в составе не оказалось аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Зато этим объясняется обилие свежих лиц в составах – новички и просто молодые футболисты из клубной структуры получили шанс проявить себя и доказать тренеру свою состоятельность.

Несмотря на громкую вывеску, зрителей на трибунах стадиона «Линкольн Файненшиал Филд» (вмещающего более 69 тысяч) собралось совсем немного. Похоже, их все же отпугнули товарищеский статус турнира, отсутствие группы звездных титуларов и зарядивший с утра ливень.

Ошибка Ульрайха и дубль Фавилли

Если не главным героем, то уж точно лучшим игроком встречи стал 21-летний итальянский нападающий Андреа Фавилли, оформивший дубль за восемь минут первого тайма. В первом эпизоде чудовищную ошибку совершил вратарь Свен Ульрайх, пытавшийся спастись от назначения углового удара. Немец выскочил из ворот, но выбил мяч точно на ногу Клаудио Маркизио. Тот переадресовал мяч в центр на одинокого Фавилли, который с нескольких метров отправил его в сетку.

Спустя восемь минут молодой форвард отозвался на длинную диагональ из глубины в исполнении Алекса Сандро, вышел один на один с Ульрайхом и хладнокровно пробил мимо вратаря в ближний угол.

Поскольку пока идет только подготовка к будущему сезону, далекоидущих выводов по первым контрольным матчам делать не следует, но все же отметим, что в первом тайме большинство удачных баварских атак прошло через ноги Франка Рибери. Во второй половине встречи, после замены всех полевых игроков, внимание привлекали молодые Кингсли Коман и Ренату Саншеш.

Заранее было известно, что новый тренер Нико Ковач даст поиграть по тайму максимальному количеству игроков, поэтому все подопечные получили задание выложиться по полной. Немцы действительно очень активно действовали на протяжении всей встречи, продемонстрировав агрессию, жажду борьбы и мобильность передвижений. О большем пока говорить не приходится.

Филадельфия (США)

Международный кубок чемпионов

«Ювентус» (Италия) – «Бавария» (Германия) – 2:0 (2:0)

Голы: Фавилли, 32, 40.

«Ювентус»: Перин, Сандро, Де Шильо, Канселу (Мацек, 71), Кьеллини (Барцальи, 54), Ругани (Кальдара, 54), Эмер Джан (Фаджоли, 44), Маркизио (Леандро Фернандес, 46), Пьянич (Кастанос, 71), Бернардески (Матеус Перейра, 59), Фавилли (Бельтрам, 54).

«Бавария» в первом тайме: Ульрайх, Штанишич, Бернат, Вилль, Цилла, Х. Мартинес (Алаба, 37), Рибери, Шабани, Риан Йохансон, С. Вагнер, Гнабри.

«Бавария во втором тайме: Ульрайх (Хофман, 82), Рафинья, Майер, Ричардс, Роббен, Саншеш, У Ен Чон, Цайзер, Вридт, Коман.

Предупреждение: Кьеллини, 16.