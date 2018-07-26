Открытие чемпионата мира по футболу в составе сборной России, Александр Головин, вылетел в княжество Монако, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с одноименным футбольным клубом.

Трансфер 22-летнго полузащитника ЦСКА вся страна ждала с таким нетерпением, что казалось в последний момент может произойти что-то сумасшедшее, например, «Барселона» в своем стиле может снять Александра с трапа самолета и предложить ему место уехавшего доигрывать в Японию Андреса Иньесты. Но все прошло спокойно.

Детали трансфера в общих чертах уже ясны, хоть официально пока и не объявлены: 35 млн евро в казну ЦСКА с возможными бонусами в случае, если монегаски смогут выгодно продать Александра, и 2 млн евро в год – зарплата футболиста по пятилетнему контракту.

Дороже за всю свою историю «Монако» покупал только двух игроков – Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао, за 45 и 43 млн евро соответственно. Даже за Жоао Моутиньо в свое время заплатили меньше – 30 млн евро.

Новая история

«Монако» с 2014 года тратит деньги с умом. Раз уж топ-менеджмент в клубе Дмитрия Рыболовлева решил вложить в игрока такую сумму, в его потенциале можно не сомневаться. «Монако» – это не клуб, который хочет собрать состав а-ля «галактикос», «Монако» – это клуб-инкубатор, который в последнее время штампует мировых футбольных звезд, как по заказу.

Хотя поначалу у российского олигарха были планы состряпать из «Монако» что-то вроде «ПСЖ». В сезоне-2013/14 были куплены Родригес, Фалькао, Моутиньо, Жоффре Кондогбиа, Жереми Тулалан, Ласина Траоре, в команду пришел Рикардо Карвальо из «Реала», Эрик Абидать из «Барселоны», Димитар Бербатов из «Фулхэма». Клуб потратил на покупки 160 млн евро – столько же, сколько потратил за 12 предыдущих сезонов вместо взятых.

Однако уже через полгода клуб объявил о «смене курса»: отказ от дорогостоящих звезд в пользу молодых вундеркиндов, которых позже будут перепродавать в европейские топ-клубы. Поначалу все это выглядело, как крушение «новой истории» в махачкалинском «Анжи» Сулеймана Керимова. Но уже через год стало ясно, что «Монако» не исчезнет, а наоборот, станет одним из самых успешных бизнес проектов Европы. Они даже Хамеса, слегка разочаровавшего, сумели продать с выгодой – за 75 млн евро в мадридский «Реал». Помог неплохой для игрока ЧМ-2014 в Бразилии.

Фабрика звезд

С момента смены курса, с сезона-2014/15, «Монако» только на трансферах заработал 372,26 млн евро, если учитывать покупку Головина за 35 млн евро. В этом сезоне клуб уже продал футболистов на 295,6 млн евро (рекордный показатель за всю историю футбола), купив новобранцев на 101 млн евро.

Среди новичков помимо Головина, есть, например, Виллем Жеббель, которого еще на нидерландский лад частенько называют Геббельсом. Парню всего 16 лет, а за него уже платят 20 млн евро. Стоит ли сомневаться, что через несколько лет он станет одной из звезд на ЧМ-2024, а еще через год миллионов за 150-200 отправится в «Реал», или в «Барселону», или в «Манчестер Юнайтед», или в «Челси», о котором так мечтал Головин.

Сумел же «Монако» продать Фабиньо в 7,5 раз дороже, чем купил – за 45 млн евро вместо шести. Для этого клубу понадобилось всего три сезона. Всего через два сезона в княжестве, купленный за 8 млн евро Антони Марсьяль, был продан в «Манчестер Юнайтед» по цене 60 млн евро – тоже в 7,5 раз дороже. Тома Лемара через три сезона в «Монако» продали за 70 млн евро – в 17,5 раз дороже, чем в своей время купили (4 млн евро). Не всегда приходится ждать так долго – спустя лишь один сезон купленный за 13 млн евро Бенжамен Менди был продан за 50 млн евро, а Теренс Конголо за полгода подорожал на треть.

Футболист Кол-во сезонов Купили в млн евро Продали в млн евро Во сколько раз увеличилась цена Килиан Мбаппе 1 0 135 – Хамес Родригес 1 45 75 1,67 Тома Лемар 3 4 70 17,5 Антони Марсьяль 2 8 60 7,5 Бенжамен Менди 1 13 57,5 4,42 Бернардо Силва 2 15,75 50 3,17 Фабиньо 3 6 45 7,5 Тьемуэ Бакайоко 3 8 40 5 Жоффре Кондогбиа 2 20 36 1,8 Левен Кюрзава 5 0 25 – Аймен Абденнур 1 13 22 1,69 Гвидо Каррильо 2,5 9 22 2,44 Теренс Конголо 0,5 15 20 1,33 Аллан Сен-Максимен 2 5 10 2

* По данным сервиса Transfermarkt

«Монако» – настоящая «фабрика звезд» мирового футбола. А заведует фабрикой португальский тренер Леонардо Жардим, фамилия которого переводится на русский язык, как «сад». Но он, скорее даже, садовник, который культивирует у себя на участке невиданные доселе гибриды.

У нас принято лепить на тренеров штампы: тренер-тактик, тренер-мотиватор. Так вот, Жардим – нечто иное, он тренер-воспитатель. Во главу угла он ставит не результат матча (хоть он и важен), не гениальные тактические шаги, не психологическую накачку команды. Для него главное – развитие каждого отдельного футболиста. К каждому игроку в «Монако» – индивидуальный подход. У каждого – свои особенности в тренировочном плане. Главное – растите.

Поэтому «Монако» – идеальное место для Головина, который через пару сезонов, если все пойдет так, как запланировано в клубе, будет стоить не меньше 100 млн евро, а если повезет – даже дороже Килиана Мбаппе. А «Челси»… Будет еще место для топ-клубов в жизни 22-летнего парня.

Хотя всегда есть опасность пойти по проторенной дорожке Ахмеда Мусы и Сейду Думбия, которые с помпой уезжали из чемпионата России, а потом возвращались в ЦСКА в аренду. Но почему-то кажется, что с Головиным такого не произойдет.