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Открытие чемпионата мира по футболу в составе сборной России, Александр Головин, вылетел в княжество Монако, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с одноименным футбольным клубом.

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Переходный период: как топ-клубы торговались за Головина

Трансфер 22-летнго полузащитника ЦСКА вся страна ждала с таким нетерпением, что казалось в последний момент может произойти что-то сумасшедшее, например, «Барселона» в своем стиле может снять Александра с трапа самолета и предложить ему место уехавшего доигрывать в Японию Андреса Иньесты. Но все прошло спокойно.

Детали трансфера в общих чертах уже ясны, хоть официально пока и не объявлены: 35 млн евро в казну ЦСКА с возможными бонусами в случае, если монегаски смогут выгодно продать Александра, и 2 млн евро в год – зарплата футболиста по пятилетнему контракту.

Дороже за всю свою историю «Монако» покупал только двух игроков – Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао, за 45 и 43 млн евро соответственно. Даже за Жоао Моутиньо в свое время заплатили меньше – 30 млн евро.

Новая история

«Монако» с 2014 года тратит деньги с умом. Раз уж топ-менеджмент в клубе Дмитрия Рыболовлева решил вложить в игрока такую сумму, в его потенциале можно не сомневаться. «Монако» – это не клуб, который хочет собрать состав а-ля «галактикос», «Монако» – это клуб-инкубатор, который в последнее время штампует мировых футбольных звезд, как по заказу.

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Хотя поначалу у российского олигарха были планы состряпать из «Монако» что-то вроде «ПСЖ». В сезоне-2013/14 были куплены Родригес, Фалькао, Моутиньо, Жоффре Кондогбиа, Жереми Тулалан, Ласина Траоре, в команду пришел Рикардо Карвальо из «Реала», Эрик Абидать из «Барселоны», Димитар Бербатов из «Фулхэма». Клуб потратил на покупки 160 млн евро – столько же, сколько потратил за 12 предыдущих сезонов вместо взятых.

Однако уже через полгода клуб объявил о «смене курса»: отказ от дорогостоящих звезд в пользу молодых вундеркиндов, которых позже будут перепродавать в европейские топ-клубы. Поначалу все это выглядело, как крушение «новой истории» в махачкалинском «Анжи» Сулеймана Керимова. Но уже через год стало ясно, что «Монако» не исчезнет, а наоборот, станет одним из самых успешных бизнес проектов Европы. Они даже Хамеса, слегка разочаровавшего, сумели продать с выгодой – за 75 млн евро в мадридский «Реал». Помог неплохой для игрока ЧМ-2014 в Бразилии.

Фабрика звезд

С момента смены курса, с сезона-2014/15, «Монако» только на трансферах заработал 372,26 млн евро, если учитывать покупку Головина за 35 млн евро. В этом сезоне клуб уже продал футболистов на 295,6 млн евро (рекордный показатель за всю историю футбола), купив новобранцев на 101 млн евро.

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Среди новичков помимо Головина, есть, например, Виллем Жеббель, которого еще на нидерландский лад частенько называют Геббельсом. Парню всего 16 лет, а за него уже платят 20 млн евро. Стоит ли сомневаться, что через несколько лет он станет одной из звезд на ЧМ-2024, а еще через год миллионов за 150-200 отправится в «Реал», или в «Барселону», или в «Манчестер Юнайтед», или в «Челси», о котором так мечтал Головин.

Сумел же «Монако» продать Фабиньо в 7,5 раз дороже, чем купил – за 45 млн евро вместо шести. Для этого клубу понадобилось всего три сезона. Всего через два сезона в княжестве, купленный за 8 млн евро Антони Марсьяль, был продан в «Манчестер Юнайтед» по цене 60 млн евро – тоже в 7,5 раз дороже. Тома Лемара через три сезона в «Монако» продали за 70 млн евро – в 17,5 раз дороже, чем в своей время купили (4 млн евро). Не всегда приходится ждать так долго – спустя лишь один сезон купленный за 13 млн евро Бенжамен Менди был продан за 50 млн евро, а Теренс Конголо за полгода подорожал на треть.

Футболист

Кол-во сезонов

Купили в млн евро

Продали в млн евро

Во сколько раз увеличилась цена

Килиан Мбаппе

1

0

135

Хамес Родригес

1

45

75

1,67

Тома Лемар

3

4

70

17,5

Антони Марсьяль

2

8

60

7,5

Бенжамен Менди

1

13

57,5

4,42

Бернардо Силва

2

15,75

50

3,17

Фабиньо

3

6

45

7,5

Тьемуэ Бакайоко

3

8

40

5

Жоффре Кондогбиа

2

20

36

1,8

Левен Кюрзава

5

0

25

Аймен Абденнур

1

13

22

1,69

Гвидо Каррильо

2,5

9

22

2,44

Теренс Конголо

0,5

15

20

1,33

Аллан Сен-Максимен

2

5

10

2

* По данным сервиса Transfermarkt

«Монако» – настоящая «фабрика звезд» мирового футбола. А заведует фабрикой португальский тренер Леонардо Жардим, фамилия которого переводится на русский язык, как «сад». Но он, скорее даже, садовник, который культивирует у себя на участке невиданные доселе гибриды.

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У нас принято лепить на тренеров штампы: тренер-тактик, тренер-мотиватор. Так вот, Жардим – нечто иное, он тренер-воспитатель. Во главу угла он ставит не результат матча (хоть он и важен), не гениальные тактические шаги, не психологическую накачку команды. Для него главное – развитие каждого отдельного футболиста. К каждому игроку в «Монако» – индивидуальный подход. У каждого – свои особенности в тренировочном плане. Главное – растите.

Поэтому «Монако» – идеальное место для Головина, который через пару сезонов, если все пойдет так, как запланировано в клубе, будет стоить не меньше 100 млн евро, а если повезет – даже дороже Килиана Мбаппе. А «Челси»… Будет еще место для топ-клубов в жизни 22-летнего парня.

Хотя всегда есть опасность пойти по проторенной дорожке Ахмеда Мусы и Сейду Думбия, которые с помпой уезжали из чемпионата России, а потом возвращались в ЦСКА в аренду. Но почему-то кажется, что с Головиным такого не произойдет.

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