– Итак, Головин улетел в Монако, где подпишет контракт с местным клубом. Всеобщее мнение: Александр сделал правильный выбор между «Монако» и «Чесли». Согласны с этим?

– Правильный выбор или нет, покажет время. Футбол непредсказуем, как и наша жизнь. Но если коснуться вашего вопроса и сравнить «Монако» и «Челси», то, на мой взгляд, выбор сделан правильно. Одно дело провести несколько удачных матчей в Лиге чемпионов или на чемпионате мира, а другое – трижды в неделю играть на очень приличном уровне в течение всего сезона. Это совсем другие нагрузки. Поэтому в «Челси», во всяком случае, первое время Головину пришлось бы тяжело.

С этой точки зрения чемпионат Франции немного поспокойнее, чем чемпионат Англии. Мы все это прекрасно понимаем. И еще один плюс «Монако» – русское руководство. Оно может стать на первое время проводником между тренером и футболистом. Но все-таки самым важным моментом перехода в новую команду я считаю связь между игроком и тренером. И здесь очень важно: нравится ли футболист Головин тренеру. Если тренер на него рассчитывает, видит его в своей схеме, он будет давать ему больше шансов. Где-то прощать за ошибки, и терпеливо ждать, пока Головин адаптируется. Если же его приобрело руководство клуба без согласования с тренером, то у Головина могут возникнуть проблемы.

– Судя по тому, как развивались события, руководство «Монако» было заинтересовано в приобретении Головина. Об этом заявлял вице-президент клуба Васильев.

– Вице-президент – должность высокая, но состав на игру определяет тренер, потому что он отвечает за результат. Поэтому самое главное, чтобы сложилось взаимопонимание между тренером и игроком. Но в любом случае, я аплодирую Головину, который в 22 года использовал возможность и отправился за границу, чтобы расти. Поэтому ему полный респект, и остается пожелать, чтобы обошлось без травм. Но в любом случае, год-два уйдет на адаптацию. Но если все пойдет своим чередом, Головин должен прогрессировать и выйти на другой уровень.

– Если верить сообщениям, контракт заключен на 5 лет. Не многовато?

– Если за игрока платят серьезные деньги, то понятно, что контракт будет длинным. У нас покупали игроков за большие деньги, при этом подписывали контракт на три года, и через полтора года уже надо было опять вступать с футболистом в переговоры о продлении договора.

– Зобнин тоже проявил себя на ЧМ, но он сам признался в интервью, что никаких предложений из-за рубежа не получал. Вам это не кажется странным?

– Почему странно? Чтобы получить предложения из Европы, нужно постоянно играть в Лиге чемпионов. Если команда выходит в стадию плей-офф, то эти матчи по своему вниманию даже превосходят игры чемпионата мира. Это первое. Второе – Зобнин показал хорошую общую выносливость, но не более того. Ему надо прибавить в игровом качестве, особенно при игре в атаке. Он часто оказывается возле штрафной соперника, но от него исходит мало обостряющих передач и сам он почти не забивает. Как только Роман прибавит в этих компонентах, у него обязательно появятся хорошие предложения.