– ЦСКА за это лето претерпел серьезные изменения в составе. Нет опасений, что команду будет потряхивать по ходу сезона?

– Лихорадить будет обязательно. Я подсчитал, что клуб покинули восемь футболистов. Под вопросом еще Александр Головин, Витиньо и Марио Фернандес. Я не думаю, что в России есть команда, которая смогла бы безболезненно пережить такие потери.

– На Суперкубок с «Локомотивом» не заявлен Головин. Из полузащитников у ЦСКА остались Алан Дзагоев, Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко и Тимур Пухов. Есть представление, как ЦСКА будет доставлять мяч нападающим?

– Самому интересно, как будет выглядеть игра армейцев. Но для этого нужно, чтобы прошло как минимум матчей пять. Тогда будет понятно. Конечно, хотелось бы, что ЦСКА еще кого-то приобрел. Сейчас продадут Головина в «Монако» и может, возьмут кого-то на вырученные деньги.

– В связи с потерями изменились или глобальные цели ЦСКА на сезон?

– Задачу надо ставить максимальную. Нельзя стремиться исключительно в зону УЕФА. Надо ставить только чемпионскую цель. Собрались не мальчики для битья, а амбициозные люди. Они хотят, и играть, и в Европу уехать. Даже не сомневаюсь, что как минимум задача - попадание в Лигу чемпионов.

– А входит ли ЦСКА в своем нынешнем состоянии в число претендентов на золото?

– Это надо посмотреть, как проявят себя все команды РПЛ. На что способен ЦСКА сейчас – я не представляю.

– Присутствие Сергея Игнашевича и братьев Березуцких придавало ЦСКА солидности и надежности. Не опасаетесь, что без них оборона может превратиться в проходной двор?

– Есть такое опасение. И проблема не только в защите. Я не понимаю, за счет чего будет играть полузащита и атака. Если бы все эти футболисты хотя бы чаще выходили на замену, может, быстрее смогли бы адаптироваться. Набрались бы опыта. Но я даже не знаю, на что способны те футболисты, которые пришли из молодежного состава и которых клуб купил на данный момент.

У Виктора Гончаренко сложная задача – поставить игру в кратчайшие сроки. Уверен, что ЦСКА, к которому мы привыкли, мы уже не увидим. Может быть хуже или лучше, но армейский клуб будет другой.

– На фоне ухода Игнашевича и Березуцких практически не говорят про уход Ахмеда Мусы и Понтуса Вернблума. Насколько эти потери соизмеримы?

– Вернблум на протяжении многих лет являлся лидером. Его ставили на все проблемные места – в защиту и в нападение. Последний сезон он проявил себя не так ярко, но все равно это потеря. Мусу привели в порядок перед чемпионом мира. Он «стрельнул» и не вернется. Тоже потеря. Тем более никаких нападающих не взяли. Остался только Алан Дзагоев, но, увы, он подвержен травмам.

– Получается, что «Локомотив» явный фаворит в матче с ЦСКА?

– Естественно. У армейцев есть игроки, которые могут выдать отличную игру - Кирилл Набабкин или Георгий Щенников. Как правило то были единичные случаи, а средняя линия у ЦСКА совсем новая.

– У «Локомотива» состав практически не изменился. Для чемпиона это хорошо или плохо, когда состав застаивается?

– Сейчас начнется чемпионат, и будут еще покупки. Юрий Семин видит проблемные места и будет их усиливать. Возможно, вернут Ари. Возрастные игроки могут уже не вытянуть. Всегда нужна подпитка новыми футболистами. И главный вопрос в какой форме команды подойдут к началу сезона?

– Игра будет зависеть от «физики»?

– Не совсем. В мое время «Спартак» никогда не брал «физикой». Он брал коллективными действиями и умом. Пока одни бегали, вторые занимались с мячом и за счет мяча они набирали физические кондиции.

– «Локомотив» и ЦСКА – участники Лиги чемпионов. Турнир претерпел изменения. В нем будет больше команд из сильнейших чемпионатов. Кажется, что в нынешнем составе шансов у наших команд немного…

– Соглашусь. На сегодняшний момент футболистов не хватает. Нужны лидеры. По три-четыре человека. Нужны футболисты, которые сами могут решить исход матча. Это добавит уверенности остальным. Но это в идеале. Мы же понимаем у многих российский команд есть финансовые проблемы.

– Что скажете об уходе Головина в «Монако»?

– Есть шанс – нужно использовать. Правильно поступает. В свое время по Дзагоеву было много предложений. Не отпустили, а ведь мог и заиграть за границей.

По Головину я подумал, и мне кажется, что идеальным вариантом был бы «Челси». Англичане могли отдать его в аренду в «Витесс» к Леониду Слуцкому. Возможно, для него это было бы лучше. Набрался опыта, подучил язык, и если бы он там себя проявил, «Челси» бы вернул его назад. Нет – продолжил отдавать по арендам. Слуцкий бы ему доверял и знал, что надо подсказать.

– Кто, помимо Головина, из россиян может оказаться в Европе?

– Вроде есть спрос на Фернандеса. До чемпионата мира я думал, что интерес будет к братьям Миранчукам, но они не сыграли.

– А если из тех, кто сыграл – Илья Кутепов, Роман Зобнин и Артем Дзюба?

– Кутепов хорошо себя проявил. Но одно дело ярко провести месяц, а другое весь чемпионат. На «карандаш» они попали. За ними еще посмотрят. И за Кутеповым, и за Зобниным и за Дзюбой. Приглашения будут.

До чемпионата мира много говорили об интересе к Федору Смолову, но он там так сыграл, что все разговоры прекратились и надо начинать заново. Может, он себя проявит или появится новая звезда.