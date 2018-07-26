Предшественник Дмитрия Черышева рассказал, как же это произошло.

- Всегда удивляет, когда тренер покидает свой пост без видимых причин за неделю до старта чемпионата. Что случилось?- Таково решение руководства клуба, и оно точно не продиктовано спортивными результатами. Все поставленные задачи были выполнены: вышли из второй лиги в непростой ситуации, в первом сезоне в ФНЛ получилось закрепиться в середине таблицы, что, считаю, было не так и просто. Состав у нас остался таким же, как в ПФЛ, да еще и домашние матчи проводили не в Нижнем… В общем, спортивных причин не вижу.

- Тогда, наверное, остались претензии к руководству?

- Меня мало интересует, почему было принято такое решение. Сам же не только получил хороший опыт работы и во второй лиге, и в ФНЛ за достаточно короткий период, но и, на мой взгляд, дал результат. А что до отставки, надо просто понимать, как устроен наш футбол. В нем очень много нефутбольного. На этом тему хочется закрыть, так как пока что времени анализировать произошедшее нет – хочется и отдохнуть, и разобраться с накопившимися делами.

- Единственное, обращает на себя внимание, что клуб вдруг сменил название с «Олимпийца» на «Нижний Новгород», а следом и тренера.

- Ситуация с переменами в руководстве клуба очень сложная. Оно многоярусное, и я сам до конца не разобрался, кто чем руководит. Поэтому в тему со сменой названия особо и не вникал. Все-таки проходило такое большое событие, как чемпионат мира и, честно говоря, за вывеской турнира не только мне, но и другим специалистам и просто обывателям вряд ли было интересно, какой клуб умер, а какой родился. Они сейчас появляются как грибы и так же быстро умирают. Не хочется разбираться с юридической точки зрения, что там происходит в руководстве. Меня интересует исключительно спортивная составляющая.

- К Дмитрию Черышеву нет никаких претензий, что он согласился встать на место, которое таким странным образом освободилось?

- Какие могут быть претензии? Я даже с ним не знаком.

- Перед интервью вы отшутились: мол, зачем удивляться отставке за неделю до старта ФНЛ, когда испанцы убрали Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира...

- Шутки шутками, но история со сборной Испании меня шокировала. Если бы в этой ситуации на чемпионате мира у команды все было бы в шоколаде, то роль главного тренера оказалась бы девальвированной. Весь футбольный мир задался бы вопросом: «А зачем тогда эта профессия вообще нужна?».

С точки зрения любого действующего тренера точно положительно, что испанцы получили по носу после совместного творения федерации, Хулена Лопетеги и «Реала». Они заслужили такую неудачу с такой обстановкой. А ФНЛ и неделя… Да, господи, в этом чемпионате такая текучка, мне кажется никто и внимания не обращает. Такой же круговорот в лиге идет и среди футболистов. Не успеваешь следить. Они просто меняют майки, и продолжают играть за другие клубы.

- Раз коснулись чемпионата мира, то интересно узнать, чувствовали ли вы какую-то сопричастность к успехам нашей сборной, раз те же Алан Дзагоев, Денис Черышев и Федор Смолов под вашим руководством участвовали в единственном в российской истории чемпионате Европы среди молодежных команд?

- В молодежке у меня выступала не только эта тройка. Значит, институт сборных работает. А было ли особое ощущение… Когда знаешь ребят, плотно работал с ними, многое прошел, то следишь за ними пристальнее. Конечно, многое воспринимаешь ближе к сердцу. За семь лет работы в спортивном департаменте РФС я же трудился не только в молодежке. Будучи спортивным директором, следил за ростом того же Александра Головина, много общался с ним. А сейчас очень рад за него.

Саша сделал такой огромный скачок в карьере. Вообще немало ребят из нынешнего состава прошли юношеские сборные, но, конечно, я не могу говорить, что ощущал сильную причастность. Просто знал и работал со многими футболистами. Как говорят тренеры: держал в руках. Поэтому понимаю их характер. Приятно.

- Когда, допустим, на Смолова после злополучного пенальти ополчилась часть болельщиков, были готовы встать на его защиту?

- Не забывайте, что в сборной игроки находятся 60 дней в году, а 300 – в клубе. Поэтому не надо переоценивать роль тренера сборной, так как основные вещи закладываются в футболистов в клубах. Вокруг Смолова в «Краснодаре» строилась вся игра, партнеры знали, куда он открывается, и голов было много. На чемпионате мира он в общекомандную струю не попал, вот и не получилось себя реализовать.

- Наблюдая за финалом Хорватия – Франция, вспоминали, как сами комментировали решающий матч чемпионата мира?

- Конечно. С Виктором Гусевым в 2006-м. Классные и новые эмоции.

- Спрашиваем, так как вы сами вспомнили, что работали не только тренером, но и спортивным директором. Вот еще и комментатором. Какие ближайшие планы?

- Еще и подвиды футбола развивал, тот же пляжный футбол. Я многофункционален, мне все связанное со спортом интересно. В том числе и комментаторская деятельность. Вот даже сейчас меня снова начали приглашать на телевидение в качестве эксперта. Так что буду пристально следить за нашей премьер-лигой, которая обещает быть очень интересной в нынешнем сезоне. А если появятся предложения возглавить команду, конечно, буду рассматривать. Держу себя в форме и готов воспользоваться шансом, когда он представится.