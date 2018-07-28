- Перед началом чемпионата мира вы призвали поддерживать сборную России. Что сейчас готовы сказать тем, кто не верил в вас?

- Не хочу оглядываться в прошлое. Огромное спасибо всей стране, всем-всем-всем. В скептиках были не только журналисты, но и вся страна. Сейчас особо приятно, что все повернулись к нам лицом, поменяли свое мнение и мощно болели за нас. И женщины, и бабушки. Это – главная победа. Мы безумно счастливы, что вся страна объединилась. Никогда не видел, чтобы меня так часто узнавали и обнимали, как родного. И весь турнир был превосходный, многие увидели, что про нас говорили неправду и полюбили Россию.

- Какое поздравление запомнилось?

- Бабушка, которой, наверное, больше 90 лет, спросила: «Дзюбочка, милок, это ты?» Я сначала не понял, к кому она обращается. А она добавила, что болела и переживала вместе с мужем: «Вы – все большие молодцы». Это было очень трогательно и круто.

- Сейчас сборную ждут матчи Лиги Наций с Турцией и Швецией. Что нам от них ждать?

- Футболистам удалось расположить страну к себе, и не хочется потерять это волшебное состояние. Мы впервые за долгое время объединились в единый коллектив и понимаем, что должны еще лучше выступать. Прибавлять можно и нужно во многих компонентах, но эмоции и страсть у нас никто не отнимет. С этим огнем в сердце мы хотим выходить на все игры. Хотим хорошо выступить в Лиге Наций, попасть в финальную часть чемпионата Европы. С поддержкой всей страны, думаю, нам все по плечу.