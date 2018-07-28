Массимо Каррера: Футболисты заслужили встречу с Путиным

– Довольны ли вы игрой «Спартака»?

– Мы сделали все, что могли, против команды, которая закрывалась в своей штрафной площади. Пространства для наших нападающих не хватало. Мы пытались выдергивать защитников за счет владения мячом и создавали моменты, но не смогли ими воспользоваться. Конечно, можно играть лучше, но многое зависит и от соперника.

– Этот матч не напомнил вам игры прошлого сезона, когда команде тяжело давались голы, и она упускала победы в концовках? У «Оренбурга» в конце был момент, когда мяч попал в Ивелина Попова. Все могло закончиться хуже.

– Да, такое могло произойти, но это футбол. «Оренбург» весь матч провел в обороне, единственный шанс найдя в этой атаке в концовке. А у нас было много моментов, чтобы забить. Для меня самое главное – победа. Что касается самой игры, мы над ней работаем. Это всего лишь первый тур. Мы должны еще набрать форму, но я сегодня доволен, потому что ребята выложились на все 100%.

– Впереди таких матчей – штук 20. Сможете сделать так, чтобы проходить таких соперников было проще?

– Конечно, от нас зависит, сколько голов мы сможем забить, и мы знаем, что многие будут играть от обороны, поэтому работаем над слабыми точками соперников.

– Вы резко реагировали на Боккетти, когда он начинал развивать атаки через центр. Была установка играть флангами?

– Да, слабое место соперников было на флангах. Играя так, мы заставляли выдвигаться одного из их игроков, а через центр только рисковали нарваться на контратаку. Этого не произошло, потому что мы хорошо прессинговали. Мы готовили игру, зная, что центр будет перекрыт, поэтому играть надо было флангами.

– Почему же Боккетти играл через центр?

– Он же не робот, и я не командую футболистами джойстиком. Ты даешь установку игрокам, но когда они находятся на поле, порой получается иначе.

– Чем обусловлен выбор Ломовицкого на позиции Александра Ташаева? Как оцените 25 минут последнего, проведенные на поле?

– Я выбрал Ломовицкого, потому что он провел с нами все сборы, и я знаю, что он может дать команде. Он доказал, что может находиться на поле. Ташаев тоже хорошо провел то время, которое было ему отведено на поле.

– У вас не было желания выпустить Ташаева вместо Промеса, а не Ломовицкого?

– Промес более опытен, он может и пробить хорошо, и навесить, поэтому в тот момент я видел эту замену. Но не потому, что Ломовицкий плохо играл.

– Промес несколько раз шел в дриблинг, но неизменно терял мяч. С чем вы это связываете?

– Соперник защищался большими силами, и пространства в атаке у нас было мало. В этой ситуации обыграть оппонента сложнее. Квинси провел хороший матч и много работал на команду. Я им доволен.

– Когда ждать на поле Луиса Адриано?

– У него небольшая проблема. Уже в игре с «Локомотивом» вы его удивите.

– В прошлом сезоне у «Спартака» были проблемы с розыгрышем стандартов, а в этом матче было несколько неплохих моментов. Стали больше внимания уделять этому аспекту?

– Мы уделяем необходимое время всем деталям. У нас есть хорошие футболисты, которые умеют правильно выбрать позицию и побороться за мяч. Не могу сказать, что раньше мы над этим не работали.

– Как вы общаетесь со своим помощником Рианчо, который сидит на трибуне? У вас микрофон…

– Нет, нет! Я вижу своими глазами, а он советует мне то, что видит сверху.

– Стало ли проблемой, что несколько игроков «Спартака» сегодня присутствовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным?

– Для нас это не проблема. Напротив, я рад, что они сегодня встретились, потому что они это заслужили. Горжусь ими. Тот же Зобнин отыграл 90 минут, и сделал это хорошо. Не думаю, что встреча с президентом могла отвлечь их от игры.

– Можно ли сказать, что Максименко, который сегодня вышел в старте, первый номер «Спартака» до выздоровления Селихова?

– В данный момент Максименко – вратарь «Спартака». Сегодня играл он, но помимо него у нас есть и Ребров. Пока мы сделали такой выбор, а дальше посмотрим.

– Кого отправите на ответный матч между «Базелем» и ПАОКом посмотреть игру потенциальных соперников по Лиге чемпионов? И есть ли вас в этой паре предпочтения?

– Поедет Джерри Джерозо.

– Вы вернулись к совместной работе?

– Мы всегда с ним работали, но только в Лиге чемпионов. Это мой человек, я ему доверяю. Он общается с моим помощником, и они совместно определяют слабые точки соперников. Он не отбирает ни у кого работу, это еще один плюсик к нашей работе.

– В центре полузащиты воссоединился чемпионский треугольник Глушаков – Фернандо – Зобнин. Вы будете делать на них ставку в центре поля?

– Делаю ставку на всех игроков. Сегодня поставил на эту тройку, но помимо них у нас есть игроки, которые могут там сыграть. В первом тайме они очень высоко держали позицию и отнимали пространство у Квинси и Ломовицкого, но помимо этого провели хороший матч.

– Против кого было бы легче сыграть – против «Базеля» или ПАОКа?

– «Базель» только что сменил тренера, поэтому пока неизвестно, что от него ждать, но в целом это абсолютно разные команды, играющие по разным схемам, поэтому я никого из них не предпочитаю.

– Выход на замену Ивелина Попова означает, что он останется в команде?

– В данный момент Попов – игрок «Спартака», и я им пользуюсь. Мы выяснили с ним определенные моменты, и я доволен, что все уладилось. Думаю, это еще один плюс для «Спартака».

– Как оцените игру Ломовицкого?

– Он играл ради команды. В игре есть разные фазы – не только атака, но и оборона. Он сделал то, что должен был.

Владимир Федотов: Знали, что «Спартак» будет делать и были к этому готовы

– Какие впечатления остались после матча?

– Пропустили единственный мяч из-за глупой ошибки в начале встречи. В том эпизоде нужно было сыграть проще, выбить мяч к линии штрафной, и гола бы не было. Если коротко говорить о матче, то бились, терпели, ждали своего шанса. У нас были острые моменты, которые мы могли реализовать. Особенно момент в конце матча, когда Афонин с 11-метровой отметки умудрился попасть в игрока соперника.

Знали, что будет делать «Спартак», и были к этому готовы. Что позволили сопернику, так только дальние удары. С тех позиций тоже голы забиваются, но очень редко. Поэтому считаю, что в оборонительном плане мы выглядели достаточно надежно.

– Вы оставили в запасе злого гения «Спартака» Александра Довбню, предпочтя ему Евгения Фролова. Почему?

– Евгений был с нами еще в прошлом сезоне и не дал поводов усомниться в своих качествах. Мы знали, что Довбня достаточно уверенно играет против «Спартака», но и сегодня к Фролову, за исключением момента с голом, претензий никаких. Он играл надежно и уверенно. Особенно хорошо сыграть в эпизоде с ударом ЗеЛуиша после розыгрыша углового.

– Какие амбиции у «Оренбурга», и ждете ли усиления до завершения трансферного окна?

– К сожалению, мы провели сборы в достаточно усеченном составе, потому что ждали усиления. Пока у нас его нет, но мы надеемся, что в ближайшее время ситуация исправится, и у нас появится свежая кровь. Нам нужны игроки в опорную зону и линию атаки, где у нас только один Козлов. Эту линию сегодня нам не кем было усилить.

В целом, с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся на хорошую игру в следующем матче.