2,4 МИЛЛИОНА ЗА МАТЧ НА «РОСТОВ АРЕНЕ»

За несколько недель до старта сезона в СМИ появилась информация о том, что «Ростов» будет проводить домашние матчи на старом «Олимпе-2». Причина, якобы, была в цене аренды.

Источники утверждали – цена проведения одного матча на арене стоит 12 миллионов рублей, в то время как игра на стадионе «Олимп-2» обходится в сумму около 400 тысяч рублей. Получается – в 30 раз дороже. Для не самого богатого клуба России деньги неподъемные.

Какое-то время слухи никто не опровергал, болельщики желто-синих начали паниковать, но 17 июля вопрос был решен. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что его команда все-таки переедет на современную арену. Случилось это, по словам, руководства клуба благодаря «оперативному вмешательству губернатора».

В итоге, сошлись на том, что до конца года за игры (9 матчей) на тренировки на «Ростов Арене», клуб заплатит 35.5 миллионов рублей. Согласно контракту, аренда стадиона на сам матч стоит 2,4 миллиона рублей. Оставшаяся сумма, вероятнее всего, будет потрачена за каждую тренировку команды.

ПАРКОВКИ ЗАРАБОТАЛИ

По сравнению с тестовыми матчами в преддверие ЧМ-2018 на «Ростов Арене», наконец, появились долгожданные парковки. Для обладателей билетов категории «VIP» были открыты места вблизи стадиона, а вот «простым» гражданам пришлось преодолевать несколько сот от своих машин до пункта назначения. Поместили вблизи Гребного канала (там расположилась общая парковка) не все, но для 1500 машин места хватило. В любом случае получилось лучше, чем даже во время ЧМ-2018, когда простые болельщики не своих машинах подобраться к стадиону не могли.

Сохранили и традицию с послематчевыми шаттлами. Особенно актуальной эта мера выглядела из-за позднего начала игры. «Ростов» заказал 25 автобусов, которые курсировали по маршруту «стадион-центр» до часа ночи.

Что касается посещаемости, проблем с заполняемостью у «Ростова» не возникло. Билеты на игру можно было купить от 150 рублей. Аншлага не получилось лишь по причине того, что у «Ростов Арены» пока что нет сертификата на максимальную загрузку спортивного объекта. Выдать его должны в ближайшее время.

КАРПИН ОБОШЕЛСЯ БЕЗ РИСКОВ

В летнюю паузу состав в составе «Ростова» появилось 4 новых футболиста. Правда, трое из них остались в запасе на игру с «Ахматом». Речь идет о Салетросе, Щадине и Логашове. Что касается Хаджикадунича, шведа еще не заявили для участия в РПЛ. На скамейке оказался и Мирзов, который вернулся из аренды в «Тосно».

Валерий Карпин вовсе отказался от экспериментов на стартовый матч чемпионата. Практически все сборы главный тренер «Ростова» наигрывал схему 4-3-3, но в итоге отдал предпочтение привычным «5-3-2», с активными Паршивлюком и Скопинцевым на флангах и Калачевым в роли «диспетчера».

У «Ахмата» же стоит отметить отсутствие в «старте» Олега Иванова.

ЗАБИЛ ИСЛАНДЕЦ

Хозяева начали резво, больше владели мячом и первый опасный момент создали на 11-й. Быстрый Скопинцев ворвался в штрафную и пробил с острого угла – «Ахмат» спасла перекладина. «Ростов» продолжил владеть инициативой и на 25-й минуте гости остались в меньшинстве. Семенов снес Ионова, который выходил один на один с Городовым, а судья без сомнений показал защитнику «красную».

После – игра «Ахмата» совсем «скисла». Грозненцы перестали владеть мячом и в концовке первого тайма пропустили логичный гол. Сигурдарсону удался красивый удар головой после фланговой подачи.

Во втором тайме «Ростов» без проблем довел дело до логичной победы и вновь одержал победу на новом стадионе.

На «Ростов Арене» желто-синие пока что только выигрывают: 4 матча – 4 победы.

«Ростов» – «Ахмат» – 1:0 (1:0)

Гол: Сигурдарссон, 45

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Скопинцев (Мирзов, 63), Паршивлюк, Вилюш, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Юсупов, Ионов, Сигурдарссон (Шомуродов, 74)

«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Мохаммади, Уциев, Роши, Думбия, Лима (Мусалов, 79), Швец, Садаев (Плиев, 28), Бериша (Иванов, 82)

Удаление: Семенов, 25

Судья: Алексей Сухой