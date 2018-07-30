В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе со вчерашнего вечера.

ЦСКА может потерять третьего ключевого футболиста за неделю. Если верить итальянским СМИ, «Наполи» начал переговоры о покупке правого защитника арамейского клуба и сборной России Марио Фернандеса. Сейчас трансфер игрока оценивается в сумму порядка 20 млн евро, но президент ЦСКА Евгений Гинер вряд ли продаст 27-летнего защитника менее чем за 25 млн евро. Напомним, что перед победой в Суперкубке России клуб покинул Александр Головин, за 30 млн евро улетевший в «Монако», а уже после встречи в бразильский «Фламенго» за 10 млн евро отбыл Витиньо. Сейчас у ЦСКА – самый молодой состав в чемпионате России – средний возраст основной обоймы футболистов составляет 24 года.

У «Зенита» футболистов на контракте едва ли не в два раза больше, чем в ЦСКА, однако, питерцы все равно ищут усиление на трансферном рынке. В Италии утверждают, что сине-бело-голубые нацелились на покупку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, права на которого принадлежат «Дженоа». Ради левого инсайда клуб Сергея Семака готов расстаться с 18 млн евро, в которые и оценивается 25-летний футболист, сыгравший за свою сборную четыре матча на прошедшем в России чемпионате мира. Если трансфер состоится, то Лаксальт станет первым новичком сине-бело-голубых в уже стартовавшем сезоне.

Пока самым громким пополнением отметился «Локомотив», взявший в аренду у «ПСЖ» польского опорника Гжегожа Крыховяка. Но железнодорожники не собираются останавливаться и готовы привезти в Россию второго за историю нашей премьер-лиги чемпиона мира. По информации немецких СМИ красно-зеленые уже практически уладили трансфер немецкого защитника Бенедикта Хеведеса, права на которого принадлежат «Шальке». Трансфер оценивается в 4-5 млн евро, а зарплата игрока – в 2,5 млн евро в год, столько же, сколько в клубе якобы хотел получать Неманья Пейчинович, покинувший команду на правах свободного агента. До этого единственным чемпионом мира, игравшим на российских полях был бразилец Роберто Карлос, выступавший в махачкалинском «Анжи». Прошедший сезон Хеведес на правах аренды провел в «Ювентусе», трижды появившись на поле и отличившись одним голом.

На днях прошли матчи первого тура Российской премьер-лиги. Фаворит чемпионата «Зенит» лишь в концовке встречи смог забить два гола в ворота дебютантов турнира из красноярского «Енисея». Автору первого гола в ворота команды в РПЛ сибиряки подарили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе – настоящий сибирский подарок. В повседневной жизни, что чай с чабрецом, что одуванчиковый сироп, используются для того, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы. «Зенит» выиграл со счетом 2:0. Второй гол на счету Далера Кузяева, который, правда, подарка за это не получил.

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) July 29, 2018

«Рубин» тоже забил в ворота соперника два мяча и выиграл. Соперником оказался «Краснодар», в межсезонье потративший на покупку новичков почти 20 млн евро – пока что больше всех в чемпионате России. Оба гола в ворота быков забил Сердар Азмун. «Краснодар» на этот дубль сумел ответить лишь одним точным выстрелом Федора Смолова, в сторону которого доносился свист с трибун. Возможно, именно под давлением болельщиков лучший российский бомбардир последних лет вновь, как ив серии пенальти с хорватами, допустил фатальную для своей команды ошибку – именно он выдал пас, который вывел Азмуна один на один с голкипером – обрезал всю команду… Удивляет еще и то, что главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев, несмотря на победу, досрочно покинул пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы журналистов.

Еще одна встреча РПЛ завершилась без голов – московское «Динамо» выстояло в Туле, сумев не проиграть местному «Арсеналу». Обе команды испытывают определенные проблемы с составом на предстоящий сезон. Однако сложнее было именно бело-голубому клубу, который в самом начале встречи остался в меньшинстве – Тетте был удален на седьмой минуте матча. После игры главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов пообещал, что так это удаление футболисту с рук не сойдет.

Продолжает удивлять «Мордовия», выступающая в ФНЛ, втором по силе футбольном дивизионе в России. Радует Саранск пока не качеством футбола, а отношением болельщиков к нему. После чемпионата мира на новый стадион регулярно набивается по 25-26 тысяч человек, которые поддерживают местный клуб – столько не ходят даже не многие клубы премьер-лиги. Правда, в последнем матче мордвины проиграли дублю «Краснодара», но, если народ продолжит так поддерживать команду, и результат скоро придет.

Самая громкая футбольная тема выходных к тому, что происходит на поле никакого отношения не имеет, скорее вопрос к «кабинетам». Екатерина Гамова, в свое время самая высокооплачиваемая волейболистка планеты, возмутилась, что футболистам сборной России, вышедшим в четвертьфинал чемпионата мира, президент вручил значки заслуженных мастеров спорта. Девушка считает, что все спортсмены должны находиться в равных условиях, а то в нашей стране ведь хватает и чемпионов мира с олимпийскими чемпионами, которые этих значков в глаза не видели. О своей позиции Гамова подробно рассказала в интервью «Советскому спорту».