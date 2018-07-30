На прошлой неделе из ЦСКА уехали Александр Головин и Витиньо. Официальных данных по трансферам привычно нет, но все понимают, что команда заработала немалые деньги – порядка 40-45 млн евро на двух переходах. Деньги жгут карман. Надо бы их куда-нибудь пристроить. Но куда?

Раздать долги

В прошлом году УЕФА публиковал отчет, в котором ЦСКА входил в семерку самых крупных футбольных должников планеты, располагаясь прямо позади «Милана», который не так давно пытались за долги отстранить от Лиги чемпионов. ЦСКА оказался должен 224 млн евро. Почти вся сумма – долг по кредиту перед «Внешэкономбанком», который был взят на строительство стадиона.

Появившиеся в распоряжении клуба деньги можно было бы пустить на частичное погашение долга, учитывая, что основные выплаты по кредиту команде еще только предстоит произвести. Но что клубу делать дальше? Обескровленный, он рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, а это – недополученная прибыль в размере порядка 15-20 млн евро. В перспективе на несколько лет получается не так и выгодно.

Вложить в игроков

Президент ЦСКА Евгений Гинер прежде всего – бизнесмен. Как бизнесмен он понимает, что свободные деньги лучше всего вкладывать в дело. В футболе это означает – подписание новых футболистов и укрепление состава. Но и в этом случае у ЦСКА есть несколько вариантов.

Первый – потратить большую часть суммы на приобретение звездного игрока. Звезда первой величины в Россию сейчас не поедет. Речь, скорее, идет о звезде по меркам нашего чемпионата, о таком футболисте, как, например, Бенедикт Хеведес, которого собирается приобрести «Локомотив», или Луан, сорвавшийся в прошлом сезоне с крючка «Спартака». Вот только ЦСКА раньше такими трансферами никогда не отличался. Армейцы стараются покупать молодых и перспективных, а не возрастных и уже исчерпавших свой потенциал. Да и по-настоящему дорогие футболисты в ЦСКА никогда не приезжали.

Отсюда – второй вариант: купить несколько молодых и перспективных футболистов, из которых можно сколотить крепкую команду, а потом продать – так же, как и Головина. Однако и в этом случае есть проблема – риск не угадать. С молодыми и перспективными всегда так – приезжают к тебе, скажем, два финалиста юношеского чемпионата мира, такие, как Любош Калоуда и Томаш Нецид, и вдруг резко перестают играть. Что делать? Раздавать игроков в дешевые аренды и потом отпускать из клуба. А деньги? С ними можно попрощаться.

Есть третий вариант – проверенный: вернуть тех, в ком уверен. «Спортинг», например, мечтает выручить хоть какие-то деньги за Сейду Думбия, которого ЦСКА в свое время продал в «Рому» за 15 млн евро. В Англии «Лестер» ищет покупателей на Ахмеда Мусу. Пока они хотят за участника ЧМ-2018 слишком много, но у ЦСКА есть шанс дождаться 7 августа, когда закроется трансферное окно на Британских островах, и уже тогда в очередной раз вернуть футболиста, проданного за 19,5 млн евро. В Турции готов в очередной раз сменить клуб Вагнер Лав. Старый конь, как мы знаем, борозды не испортит.

Последняя опция – вложить деньги в свободных агентов, рынок которых сейчас переполнен. Игроки, которые на данный момент находится без контракта, только формально достаются клубам бесплатно. Каждый из них хочет бонус за свое согласие подписать контракт. Каждый из них торгуется за высокую зарплату сразу с несколькими клубами, улучшая себе условия и выбирая максимально выгодное предложение. Агенты каждого из них получают огромные комиссионные за то, что «убедят» футболиста выбрать тот или иной клуб. Вот и представьте, каких денег будет стоить подписание условного экс-игрока «Шахтера» Бернарда или Абеля Эрнандеса, прилетевшего в Москву на медицинский осмотр, который хочет получать порядка 5 млн евро в год, у которого только подписной бонус вряд ли окажется меньше годовой зарплаты… Только считайте всю сумму контракта, который футболист захочет заключить сроком лет на пять.

Забрать деньги себе

А может забрать деньги себе, а потом продать клуб? Такой соблазн вполне может появиться, особенно сейчас, когда будущее ЦСКА так туманно. О продаже ЦСКА, кстати, слухи ходят уже очень давно. Есть только один вопрос – как это осуществить? Деньги все же переведены на счет клуба, а не на сберкнижку Евгения Гинера. Просто так их забрать не получится.

Состав владельцев ЦСКА все еще находится под секретом, несмотря на обещания Гинера раскрыть карты еще в 2015 году. Многие деловые издания пытались в ней разобраться, но судить о том, кто же является настоящим владельцем армейской команды, можно лишь по косвенным доказательствам. Они, кстати, указывают на то, что командой владеет, скажем так, семья Евгения Гинера – ниточки тянутся к его сыну Вадиму. Тут-то и открывается возможность…

По сути профессиональный футбольный клуб ЦСКА – это акционерное общество. По закону прибыль акционерного общества после уплаты налогов может идти в двух направлениях: на расширение деятельности (покупку футболистов) и на выплату дивидендов держателям акций. Если семье Евгения Гинера через разные компании и правда принадлежат все акции, то клуб по итогу финансового года на «собрании акционеров», который в этом случае превращается в семейный совет, вполне может принять решение выплатить дивиденды держателям акций. После этого останется лишь продать акции и забрать банк. Остается лишь найти человека, который захочет купить клуб со всеми его долгами и без распроданных звездных игроков в составе.