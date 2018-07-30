В ночь с 29 на 30 июля, в Финляндии завершился очередной юношеский чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. В финале играли юноши из Португалии и Италии, которые выдали такой матч, что игра Франции с Хорватией в финале ЧМ-2018 меркнет на его фоне: 120 минут, 7 голов, 11 желтых карточек…

Со счетом 4:3 выиграла Португалия – во второй раз в истории. Чаще остальных трофеем владела Франция – семь раз. В 2016 году в составе победивших французов играли Килиан Мбаппе с Усманом Дембеле. В 2010 году в составе трехцветных были молодые Ляказетт и Гризманн. Выходит, через пару лет мы вправе ждать свершений от парней, которые стали звездами турнира в этом году.

Мы решили не ждать так долго, а уже сегодня присмотреться к футболистам, за которым – будущее мирового футбола, которые будут сражаться за звание лучшего молодого футболиста мира в Катаре зимой 2024 года.

Кен без Барби

Среди всех выделялся, в том числе и в финале, нападающий сборной Италии Мойзе Кен. Тренер итальянцев выпустил его на поле во втором тайме и скоро пожалел… что не сделал этого раньше. К 75-й минуте, когда Кен забил свой первый гол, Италия проигрывала со счетом 0:2. Еще через минуту счет уже был равным – второй гол на свой счет записал все тот же Мойзе, переведя встречу в дополнительное время.

Всего на турнире 18-летний футболист провел 285 минут в трех матчах, забив четыре гола – по голу в матче группового этапа с Норвегией и полуфинале с Францией, а также – дубль в финале. Последний свой мяч Мойзе отпраздновал в стиле своего соотечественника и кумира Марио Балотелли образца Евро-2012.

Ни сравнение с Балотелли, ни любовь Кена по отношению к Марио не случайны. Оба играют на позиции центрального форварда, оба похожи по фактуре, оба… африканцы. Историю Балотелли мы все знаем – он был усыновлен итальянской семьей, которая и дала Марио путевку в жизнь. С Кеном – другая ситуация. Он – сын выходца из Кот-д’Ивуара и итальянки. Поэтому его фамилия Kean читается не по правилам английского или итальянского языка, а ближе к французскому – Кен. В оригинале она вообще звучит, как «Ка-йан».

Роднит Кена с Балотелли и еще один момент – у обоих футболистов общий агент – одиозный Мино Райола, на которого одна половина топ-клубов Европы молится, а другая – вносит его имя в черный список.

Несмотря на молодость, Мойзе уже установил несколько рекордов. Выйдя на замену в матче Лиги чемпионов осенью 2016 года, он стал первым в истории футбола игроком, рожденным в 2000 году, который сыграл в главном клубном турнире Европы. Чуть позже он стал и первым из поколения 2000-х, забившим в европейской топ-лиге – гол в составе «Юве» в ворота «Болоньи».

Прошлый сезон Кен провел в аренде в «Вероне», где в 17 лет стал футболистом основы и сыграл на полях серии А в 19 матчах, забив 4 гола. Сыграл бы и больше, если бы не надрыв приводящей мышцы и длительное лечение в концовке сезона. На момент начала аренды его ориентировочная стоимость составляла 1,5 млн евро. Теперь игрок оценивается в 12 млн евро.

Из ряда сверстников Мойзе выделяет мощное телосложение при росте в 183 сантиметра, высока скорость и мощный удар. Технику Кена вряд ли можно назвать филигранной, но он не боится идти в обводку, а на втором этаже ему редко находятся равные. Несмотря на фактуру классической «девятки», Кен может сыграть и в оттяжке, чуть ли не от центра поля, протащив мяч до чужой штрафной в стиле Поля Погба, еще одного клиента Райолы и кумира Мойзе.

Первая «ж», последняя «а», четыре буквы…

Кен, кстати, не стал ни самым дорогим футболистом турнира ни лучшим бомбардиром Евро-2018. Главным героем финала и всего турнира стал португальский футболист с простым коротким именем Жота (Жоао Педро Невес Фелипе). Левый инсайд забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи, в том числе два гола и «золотой» пас в финале Евро-2018. Если учитывать его гол на турнире двухлетней давности, когда ему было всего 17 лет, то он вообще стал лучшим бомбардиром юношеских чемпионатов Европы за всю их историю.

Этот 19-летний футболист может быть знаком и самым дотошным из российских болельщиков. В прошедшем сезоне в юношеской Лиге УЕФА он не просто играл в составе «Бенфики» против московского ЦСКА, но даже отдал результативный пас, когда юноши из Португалии громили красно-синих у себя на поле со счетом 5:1. Всего за три сезона в этом турнире он появился на поле в 14 матчах, дважды забил в ворота «Реала» и отдал 8 результативных передач.

Второй звездой финала в сборной Португалии стал 18-летний игрок молодежки «Браги» по имени Тринкао. Он, как и Жота, на Евро-2018 забил 5 голов и отличился 3 голевыми пасами. Всего за юношескую команду Португалии Тринкао провел 16 матчей и отличился 11 раз.

Самым дорогим футболистом юношеского Евро-2018 считается французский защитник сенегальского происхождения Маланг Сарр. Его услуги авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает в 15 млн евро. К своим 19-ти годам Сарр успел провести полсотни матчей во французской лиге 1 в составе своей родной «Ниццы», сыграть 10 матчей в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а также трижды появиться в составе французской молодежной сборной, наравне с парнями старше него на два года, такими, как Дембеле или Павар.

Понятно, что на Кена или Сарра отечественные футбольные клубы уже претендовать вряд ли смогут, но за Жоту с Тринкао вполне можно было бы побороться, ведь они оцениваются в 0,45 и 1,5 млн евро соответственно. Мы все прекрасно помним, чем закончилась последняя покупка российским клубом молодого португальского игрока. Звали того парнишку Мигель, фамилия – Данни.