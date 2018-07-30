Сегодня в пресс-центре «Советского спорта» прошла презентация книги «Советский спорт. Век футбола». Издание посвящено истории отечественного футбола, а в ее основе лежат публикации на футбольную тематику в газете «Советский спорт» за период с 1924 года по 2017-й.

В книге собраны заметки, описывающие самые важные моменты нашей футбольной истории. Помимо оригинальных статей с комментариями специалистов и участников событий, в издании собраны статистика, интересные факты, оригинальные рисунки и фотографии, которые публиковались на протяжении всего это времени в «Советском спорте».

На страницах книги «Советский спорт. Век футбола» вы найдете слова и воспоминания людей, творивших историю отечественного футбола, таких как: Никита Симонян, Евгений Ловчев, Александр Бородюк, Юрий Семин, Сергей Семак, Игорь Корнеев.

Известный журналист Константин Клещев и один из авторов идеи «Советский спорт. Век футбола» так охарактеризовал это издание: «Как всякая антология, книга не претендует ни на полноту, ни на объективность. Скорее это мозаика из воспоминаний. Подарок от «Советского спорта» каждому ценителю самой замечательной игры на планете Земля».

Алексей Дубинский, генеральный директор издательства «Арт-китчен»

– Когда мы узнали, что в России пройдет чемпионат мира, то сразу возникла идея вот такой книги. Мы обратились к руководству «Советского спорта» с вопросом: «Есть ли у вас архив?». Потом нас познакомили с содержанием архива, предоставили оцифрованные материалы. Конечно, при работе возникали трудности, все-таки газета выпускается с 1924 года, и сами можете себе представить, что происходит с бумагой за почти 100 лет. Иногда нам приходилось обращаться в библиотеки, чтобы добыть ранние материалы, которые хранятся в особых условиях. Проблем было много, но нам было приятно их решать.

Михаил Сарабьянов, арт-директор издательства «Арт-китчен»

– Нам хотелось сделать книгу максимально удобной для чтения, поэтому в нее вошли избранные материалы на футбольную тематику из «Советского спорта» за все время его существования. Отдельно хочется сказать про карикатуры, которые можно встретить на странице «Советский спорт. Век футбола». В процессе создания книги мы поняли, это не просто спортивное издание, а еще и своего рода памятник газетной графике.

Эдуард Нисенбойм, автор-составитель книги «Советский спорт. Век футбола»

– Для создания этой книги затрачен огромный труд. В первую очередь, авторов «Советского спорта», которые работали над созданием газеты на протяжении почти 100 лет. Я не стоял у истоков этой книги, ее начинал делать еще Константин Клещев, а потом продолжал Николай Роганов. Следом и мне выдалась возможность поработать над этим проектом. Это была очень интересная работа. Да, было достаточно сложностей. В первую очередь, то, что невозможно перенести на 460 страниц даже десятую часть того, что про отечественный футбол было написано на страницах «Советского спорта». Самым сложным было отобрать те материалы, которые максимально характеризовали тот или иной период футбольной истории. Иногда приходилось резать по живому, хоть и очень сложно было сокращать некоторые материалы.

Александр Бородюк, заслуженный тренер России

– Всю историю отечественного футбола не уложишь, наверное, и в 50 томов. Я всегда говорю о том, что история советского футбола – выдающаяся. Достаточно вспомнить о достижениях. Чемпионат СССР был одним из сильнейших в Европе. Поэтому такие книги как «Советский спорт. Век футбола» необходимы. Есть поговорка: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего». Очень важно, чтобы молодое поколение знало историю отечественного футбола. Такие книги очень полезны в современных реалиях

Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта, обозреватель «Советского спорта»

– Никто не ожидал, что все так здорово сложится с чемпионатом мира. Я ведь еще в 70-х годах прошлого века поиграл на ЧМ, и на многих побывал в качестве зрителя. Нигде ничего подобного тому, что было у нас, я не видел. Два года назад чемпионат Европы во Франции превратился в сводки с боевого фронта. У нас все было замечательно. Я с удовольствием пошел на Никольскую и прочувствовал всю эту чудесную атмосферу.

Что касается книги, то такие вещи мы, футбольные люди, всегда боготворим. Потому что подобные вещи помогают нам вспомнить разные этапы нашей жизни. Такие книги должны быть, чтобы их читало новое поколение. Мы должны знать свою историю.

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