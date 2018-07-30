Три изменения в составе за два года

После минимальной победы над «Оренбургом» (1:0) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал на закрытость соперника и высокую плотность игры и утвердительно ответил на вопрос о том, не напомнила ли эта игра матчи прошлого сезона, когда москвичи частенько имели преимущество по ходу встреч, но теряли очки в концовках. Нечто похожее могло произойти и на сей раз, но Вадим Афонин за несколько минут до финального свистка упустил возможность отобрать очки у лидера, попав из выгодной позиции в бросившегося под удар Ивелина Попова.

Несмотря на довольно уверенную игру (спартаковцы открыли счет уже на 4-й минуте и до конца матча не упускали инициативу), впечатления собравшихся на трибуне и в ложе прессы остались смешанными. Футболисты хозяев хорошо выглядели физически, но словно бы не очень понимали, каких действий с мячом ждут от них партнеры, поэтому большинство атак казались результатом скорее экспромта, нежели заранее спланированной акции. Разве что стандарты таили угрозу. Собственно, так и был забит единственный мяч, который записал на свой счет дебютировавший в официальном матче за «Спартак» французский защитник Жиго.

«Нам предстоит много работы. За два дня невозможно донести до игроков свои идеи. Нужно время и терпение… Поймите, я итальянский тренер. И в нашей стране мы прежде всего работаем над тактикой. Самое главное – хорошо организовать игру, чтобы каждый футболист знал, что надо делать на поле… Я сам играл в футбол 40 лет и знаю, на что надо давить, чтобы получить результат», – говорил Каррера 8 августа 2016-го, после первого матча во главе «Спартака». В той встрече красно-белые дома с тем же минимальным счетом обыграли «Крылья Советов».

И вот, спустя почти два года, на послематчевой пресс-конференции Каррера признается, что был недоволен действиями Сальваторе Боккетти, который несколько раз начинал атаки не флангами, как было оговорено заранее, а через центр поля. А на вопрос журналиста, почему защитник игнорирует установку тренера, ответил, что Боккетти – не робот, а у самого него нет джойстика для управления футболистами. Как будто у Виктора Гончаренко или Юрия Семина, финишировавших с ЦСКА и «Локомотивом» в прошлом сезоне выше «Спартака», эти джойстики есть. Что же получается, за два года Каррера так и не смог достучаться до своего подопечного?

Показательно, что по сравнению с матчем против «Крыльев Советов» двухлетней давности в основе «Спартака» произошло всего три изменения: вместо Артема Реброва, Сердара Таски и Ильи Кутепова с первых минут вышли Самуэль Жиго и два Александра – Максименко (вратарь) и Ломовицкий (правый вингер). Остальные восемь фамилий остались неизменными: Комбаров, Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес и Зе Луиш. Причем Ребров и Кутепов остались в запасе. Первый очень неожиданно, второй – в меньшей степени, все-таки провел со сборной России тяжелый чемпионат мира. Из российских сборников в основе вышел только Зобнин.

ПЕРВЫЕ МАТЧИ КАРРЕРЫ В РПЛ ВО ГЛАВЕ «СПАРТАКА» В ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ СЕЗОНАХ

Позиция Крылья Советов-2016 Динамо-2017 Оренбург-2018 Вратарь Ребров Ребров Максименко (Ребров – в запасе) Защита Кутепов – Боккетти – Таски Комбаров – Боккети – Кутепов – Ещенко (Таски – травма) Комбаров – Боккетти – Жиго – Ещенко (Таски ушел, Кутепов – в запасе) Полузащита Комбаров – Зобнин – Фернандо – Глушаков – Ещенко Мельгарехо – Фернандо – Глушаков – Промес (Зобнин – травма) Зобнин – Фернандо – Глушаков Нападение Промес – Зе Луиш Луис Адриано – Зе Луиш Промес – Зе Луиш – Ломовицкий Схема 3-5-2 4-4-2 4-3-3 Результат 1:0 2:2 1:0

«Спартак» потратил за два года 40 млн!

Таким образом, за два сезона стартовый состав «Спартака» сохранился на 73%! В этом есть элемент условности, поскольку скамейка запасных красно-белых стала значительно солиднее, и там есть сразу несколько серьезных персон, которые в любой момент могут выйти в основе – Ханни, Луис Адриано (он пропустил игру из-за травмы), Селихов (также травмирован), Кутепов, новичок Ташаев, Джикия, Мельгарехо, Попов и Самедов. Тем не менее факт остается фактом – Каррера в первом матче сезона предпочел практически тот же состав, что и два года назад.

Без качественного усиления состава вряд ли стоило ожидать серьезного качественного рывка, однако в этом и суть работы тренера – создать правильный микроклимат, найти внутренние резервы, организовать действия в обороне и атаке и добиться максимального результата. Просто накупить футболистов в состоянии любой менеджер. Судя по интервью, 54-летний специалист это понимает и старается привить команде тот футбол, который отвечает его представлениям об игре.

«Все зависит от ситуации и от конкретного матча, – говорил два года назад Каррера. – Но я люблю интенсивный, быстрый футбол. А вот «тики-таку», например, не люблю».

К тому же было бы неверным утверждать, что после появления итальянца на тренерском мостике «Спартак» перестал работать на трансферном рынке. За четыре трансферных окна были осуществлены 12 переходов (включая аренды) на общую сумму более 40 млн евро, тогда как на продажах красно-белые за этот отрезок заработали всего 3 млн (за эту сумму в США уехал Юра Мовсиян).

ТРАНСФЕРЫ «СПАРТАКА» ПРИ КАРРЕРЕ

ПРИШЛИ УШЛИ Зима-2017 Селихов (3,5 млн евро) и Джикия (2,35) – оба – Амкар, Самедов (3,5) – Локомотив, Луис Адриано (бесплатно) – Милан (Италия), Тигиев (аренда) – Анжи Мовсисян (3) – Реал Солт-Лейк (США), Ромуло (бесплатно) – Фламенго, Зуев (аренда) – Крылья Советов Лето-2017 Роша (12) – Гремио (Бразилия), Тигиев (1 млн – выкуп) – Анжи, Петкович (бесплатно) – Црвена Звезда (Сербия), Пашалич (аренда) – Челси (Англия) Песьяков, Макеев (оба – бесплатно) и Зуев (аренда) – Ростов Зима-2018 Ханни (8) – Андерлехт (Бельгия), Максимович (аренда) – Наполи (Италия) Попов (аренда) – Рубин Лето-2018 Жиго (8) – Гент (Бельгия), Ташаев (1,5) – Динамо Таски (бесплатно) – Истанбул Башакшехир (Турция), Зуев и Гулиев (оба – выкуп) – Ростов

Каррера – главный тренер-долгожитель «Спартака» и РПЛ

Похоже, что главной причиной столь высокой стабильности игровых сочетаний на футбольном поле является стабильность внутри самого клуба. Ранее спартаковцы, из года в год не оправдывая надежд болельщиков, после очередного провала регулярно меняли главных тренеров. Последним тренером, продержавшимся два года, был Валерий Карпин в свой первый приход на тренерский мостик «Спартака» (апрель 2009-май 2012). С тех пор с командой поработали Унаи Эмери (май-ноябрь 2012), все тот же Карпин (ноябрь 2012-март 2014), Мурат Якин (июнь 2014-май 2015) и Дмитрий Аленичев (июнь 2015-август 2016), но никому из них задержаться в клубе не удалось.

ТРЕНЕРЫ «СПАРТАКА» В 2010-х

Тренер Даты работы Количество дней Сыгранных матчей Среднее количество набранных очков Валерий Карпин 16 апреля 2009-31 мая 2012 1141 122 1,72 Унаи Эмери 16 мая-25 ноября 2012 193 26 1,5 Валерий Карпин 26 ноября 2012-18 марта 2014 447 39 1,69 Дмитрий Гунько, и.о. 18 марта-31 мая 2014 74 9 1,11 Мурат Якин 15 июня 2014-31 мая 2015 350 32 1,47 Дмитрий Аленичев 10 июня 2015-5 августа 2016 442 35 1,63 Массимо Каррера 5 августа 2016-н.в. 723 74 1,97

Более того, Каррера – главный долгожитель РПЛ по работе во главе одного клуба. Даже опытнейшие Юрий Семин и Виктор Гончаренко возглавили «Локомотив» и ЦСКА, соответственно, уже после того, как итальянец возглавил «Спартак». Примечательно, что им это не помешало обогнать красно-белых по итогам прошлого сезона.

ТРЕНЕРЫ РПЛ, ОТРАБОТАВШИЕ В СВОИХ КЛУБАХ БОЛЬШЕ ГОДА

Тренер Страна Клуб Возраст Время в клубе Массимо Каррера Италия Спартак 54 1 год 11 месяцев 13 дней Юрий Семин Россия Локомотив 71 1 год 11 месяцев 4 дня Виктор Гончаренко Белоруссия ЦСКА 41 1 год 7 месяцев 18 дней Андрей Тихонов Россия Крылья Советов 47 1 год 1 месяц 28 дней Дмитрий Аленичев Россия Енисей 45 1 год 1 месяц 25 дней Курбан Бердыев Россия/Туркмения Рубин 65 1 год 1 месяц 21 день

Примечательно, что Семин и Каррера, занимающие две верхние строчки нашего рейтинга, приводили свои команды в два последних сезона к чемпионским титулам. Только если Каррера сделал это в первый сезон в стане красно-белых, то Семин – напротив, во втором своем сезоне в «Локо».

А еще двое из шести специалистов, отработавших в своих клубах не меньше года, – Аленичев и Тихонов – поднялись со своими клубами из ФНЛ. Логично, что после выхода в элиту в этих клубах не стали менять наставников.

Таким образом, справедливо утверждать, что «Спартак» перехватил у ЦСКА титул самого стабильного клуба в российском футболе. А вот насколько долго, покажет уже стартовавший сезон.