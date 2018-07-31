Никогда такого не было и вот опять… Российский футбольный клуб бьет тревогу – нет денег. Примеров десятки. Почти все – почили в бозе. Немногие продолжают трепыхаться без особых амбиций.

Нынешняя ситуация – из ряда вон выходящая. Во-первых, близок к банкротству некогда бронзовый призер, финалист Кубка России и участник еврокубков – махачкалинский «Анжи». Во-вторых, что удивляет еще больше, клуб забил тревогу на самом старте турнира, хотя раньше у тех же «Томи» с «Тосно» хватало такта хотя бы полсезона отыграть, не жалуясь на судьбу. А тут: 250 млн рублей долгов, несколько месяцев задолженности по зарплате футболистам... И это – после первого тура!

Не дадите денег, мы его убьем!

Честно, все это очень похоже на шантаж. Долги по зарплатам футболистов тянутся еще с апреля. Значит, в клубе проблемы начались не после матча первого тура с «Уралом». Все о них знали, но ничего не делали. Дождались старта сезона, когда что-то менять уже поздно, и бомбанули, поставив всех в неудобное положение: лигу, руководство республики, болельщиков, футболистов, соперников, страну…

Теперь клуб пишет письма руководству Дагестана (хорошо хоть не вырезанными из журнала буквами) с требованием помочь славной команде продолжить доблестно отстаивать честь республики на российских футбольных полях. Здесь стоит отметить, что Дагестан – это не просто дотационная республика, это, если так можно выразиться, самая дотационная республика, на которую из федерального бюджета в 2018 году выделяется 59 млрд рублей – почти 10% от всех денег, выделяемых на дотации регионам!

Если бы республика могла себе позволить тянуть клуб премьер-лиги и хотела бы это сделать, «Анжи» не оказался бы во владении Сулеймана Керимова, а потом не перешел бы Осману Кадиеву. Он так и остался бы государственным. Но дотационная республика не может позволить себе такую роскошь – не рекомендуется дотационным регионам нецелевые траты бюджета. Не там «Анжи» просит помощи.

Все или ничего

Дальше что? Если частному клубу государство не выделит минимум 250 млн рублей, он снимется с чемпионата? В самом начале? Это, господа, позорище! Мы – страна, которая всего пару недель назад провела один из лучших чемпионатов мира в истории. У нас – шестая по силе футбольная лига Европы! И у нас в самом начале сезона из-за финансовых проблем с чемпионата снимается клуб.

Можно еще вспомнить, что этот самый клуб по итогам прошлого сезона оказался в зоне стыковых матчей, проиграл дуэль и должен был пойти на понижение, но остался в премьер-лиге. Почему? Потому что по финансовым же причинам прекратил свое существование другой частный клуб – «Тосно». Но «Тосно» хотя бы доиграл чемпионат до конца и только после этого снялся. А тут – не успел сезон стартовать и здрасьте, приехали!

Хорошо. Допустим, сейчас Дагестан выделит клубу 250 млн рублей. Что будет дальше? Где гарантии, что эти деньги не закончатся уже к декабрю? А перед стартом второй половины сезона орлы опять начнут писать письма во все инстанции? А что будет на следующий сезон?

Вопрос необходимости клуба не стоит. Футбол Дагестану нужен, хоть он и собирает всего по 7-9 тысяч человек на трибунах. Все равно – нужен. Может не в премьер-лиге? В ФНЛ, например... Чем плоха первая лига? Зато затрат не так много – можно себе позволить. Может не стоило так рваться в премьер-лигу? Или хороший понт дороже денег? Но на это есть известный слоган: «Имидж – ничто, жажда – все. Не дай себе засохнуть».

Лига, ау!

Теперь – к другому вопросу: куда смотрела Российская футбольная премьер-лига? Именно организаторы турнира должны были позаботиться о том, чтобы чемпионат прошел без сучка и задоринки. Да, многое от организаторов не зависит: катаклизмы, погода, революции, финансовые кризисы, падения метеоритов… Но в этот список ни при каких условиях не входят финансовые гарантии участников, которые во всех уважающих себя лигах планеты (не только футбольных) проверяются до старта сезона. Нужен конкретный пример? Он есть даже в России – Континентальная хоккейная лига, которая ни за что не допустит, чтобы сезон начала команда, которая не сможет прожить до его окончания.

Футболисты не получают зарплату с апреля. Неужели об этом никто ничего не знал? За неделю до старта сезона руководитель клуба на встрече со студентами заявляет, что клуб может и не дожить до конца сезона, а лига и ухом не ведет. Куда важнее – пустить пыль в глаза: убрать букву «Ф» из названия, сменить логотип, закосить под премиум-класс… От смены названия суть не меняется. Это нам еще канувшая в лету милиция доказала.

Такое впечатление, что лиге вообще на все наплевать! Банкротящийся клуб с долгами по зарплатам, которые тянутся с апреля, продолжает, как ни в чем ни бывало, заявлять новых футболистов. 27 июля, вот, из «Зари» в «Анжи» перешел камерунец Гаэль Ондуа. В тот же день в клуб приехал венесуэлец Андрес Понсе из «Сампдории». Как-то не верится, что он будет играть не за деньги, а за туалетную бумагу, которая в его стране сейчас в дефиците. Тогда же клуб объявил об аренде Ивана Новосельцева из «Зенита», получавшего в Питере немалую зарплату.

Команда растет, а вместе с увеличивающимся количеством голодных ртов увеличивается и долг «Анжи». Но все продолжают делать вид, что так и должно быть. Что по сценариям дальше? Письмо президенту?

«Амкар». «Тосно». «Анжи»? Кто дальше? В каком еще регионе, где футбол никому не нужен у нас развалится клуб? Может в Сочи?