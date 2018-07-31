Игнашевич уважил Тихонова

Чуть больше года назад – 21 мая 2017 года – «Крылья Советов» в последний раз принимали соперника в рамках премьер-лиги. В тот день самарцы проиграли тогда еще «Тереку» (1:3) и покинули элиту. Среди вышедших в основе волжан против ЦСКА в той встрече принимали участие четверо: вратарь Евгений Конюхов, защитник Жозе Надсон и полузащитники Евгений Башкиров и Срджан Мияйлович, а еще один (Сергей Корниленко) начал игру на скамейке запасных.

Естественно, возвращение в элиту, да еще и сразу матчем с вице-чемпионом России, собрало на трибунах максимальное количество зрителей. Правда, аншлага все равно не случилось. Дело в том, что в продажу были выпущены только 30 тысяч билетов («Самара Арена» вмещает почти 45 тыс зрителей). Все они были сметены болельщиками в мгновение ока.

Не менее важен этот матч был и для дебютировавшего в высшей лиге в качестве главного тренера Андрея Тихонова. Символично, что произошло это именно с самарским клубом, в котором он отыграл более сотни матчей в качестве футболиста и начинал тренерскую карьеру (в 2008 году под руководством Леонида Слуцкого вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов» в качестве играющего тренера).

В общем, матч начался в праздничной обстановке. В тему оказался и приезд в Самару вместе с армейцами Сергея Игнашевича – также не чужого человека для бело-голубых. Вдь именно здесь он впервые ступил на поле клуба высшей лиги в августе 1999 года. Неудивительно, что новоиспеченному тренеру было доверено сделать первый, торжественный, удар по мячу перед стартовым свистком. Между прочим, адресовал мяч он голкиперу клуба НХЛ «Колорадо Эвеланж» Семену Варламову.

Шесть защитников в основе ЦСКА

Работа Гончаренко во главе ЦСКА после кадровой революции, произошедшей текущим летом, – одна из главных интриг стартовавшего чемпионата России. А в матче за Суперкубок страны белорусский специалист лишился еще и получившего травму Алана Дзагоева. В той встрече армейцы приятно удивили уверенными действиями в обороне, но в атаке были крайне неубедительны. И это при том, что тогда в команде еще был Витиньо!

Так что даже беглого взгляда на состав армейцев против «Крыльев Советов» было достаточно, чтобы понять – доминировать они не будут и сегодня. Более того, если вынести за скобки Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса, по подбору футболистов составы «КС» и ЦСКА выглядят равнозначными. Во всяком случае, на старте сезона.

В Суперкубке Дзагоева заменил номинальный защитник Кирилл Набабкин, поднявшийся в опорную зону. Этот же ход Гочаренко повторил и на сей раз. Таким образом, в основе красно-синих вышли сразу шесть (!) номинальных защитников: Никита Чернов, Хердур Магнуссон и Родриго Бекао в центре обороны, Георгий Щенников и Марио Фернандес расположились по флангам, а Набабкин – в центре поля. Если учесть, что остальные четыре полевые позиции заняли молодые Хетаг Хосонов, Дмитрий Ефремов, Кристиян Бистрович и Федор Чалов, становится очевидным, почему у команды проблемы с креативом.

Главная острота в атаке у армейцев возникала в основном справа, когда в атаку подключался Марио Фернандес. Но в одиночку ему тяжело создавать моменты, а молодые партнеры помощь ему оказывают лишь изредка. За первые 45 минут ЦСКА у ворот Евгения Конюхова ничего по-настоящему голевого не создал, тогда как Игорю Акинфееву однажды пришлось спасать партнеров после прицельного выстрела в дальних верхний угол Дениса Ткачука.

Безоружные армейцы

Оба наставника выбрали модную нынче расстановку 3-5-2, так что матч предсказуемо прошел в вязкой борьбе в середине поля. В целом несколько лучше выглядели хозяева. Известно, что команды Тихонова всегда стараются показывать легкий веселый футбол. Понятно, что против более сильных соперников делать это непросто, однако приятно отметить, что самарцы не запираются на своей половине поля, а навязывают оппоненту свою игру. По крайней мере, на своем поле.

Тихонову в перерыве пришлось сделать замену. Получивший повреждение Максим Канунников уступил место на острие самарских атак Александру Соболеву. С аналогичной проблемой столкнулся и Гончаренко – уходя с поля Хосонов немного прихрамывал. В чемпионате России дебютировал Яка Бийол. А перед финальным свистком появился еще один новичок ЦСКА – Ильзат Ахметов.

В сложившейся ситуации на помощь армейцам могут и должны приходить стандарты. Удивительно, но даже здесь красно-синие не могут обойтись без помощи Марио Фернандеса. Наиболее реальный голевой момент они создали во втором тайме после подачи углового и скидки бразильца в центр штрафной. Чалов с нескольких метров бил головой в дальний угол, но Конюхов каким-то чудом вытянулся в струнку и перевел мяч на угловой.

Таким образом, в 64 матчах чемпионата мира на российских полях была зафиксирована одна нулевая ничья, а в восьми матчах первого тура чемпионата России – уже третья. Армейцы потеряли очки и вынудили фанатов всерьез обеспокоиться перспективами команды в этом сезоне. ЦСКА требуется немедленное усиление, особенно в линию атаки. А самарцы отпраздновали возвращение в РПЛ, дебют тренера Тихонова на высшем уровне и возвращение в Самару вышедшего на замену Павла Яковлева. И пусть голов команды не забили, праздник на новенькой «Самара Арене» удался. Для хозяев – точно.

Крылья Советов – ЦСКА – 0:0

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Зотов, Надсон (Ланин, 87), Бурлак, Чичерин, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Чочиев (Яковлев, 76),Канунников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников, Н. Чернов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Хосонов (Бийол, 51), Бистрович, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов, 23. Чичерин, 76. Н. Чернов, 84.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).