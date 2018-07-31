«Советский спорт» - о новом главном спортивном директоре «Зените» Хавьере Рибалте и его коллегах-иностранцах в нашем футболе.

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «ЗЕНИТА» СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ

«Зенит» представил нового спортивного директора Хавьера Рибалту. Испанец начал карьеру скаута в 2008 году в «Торино», затем работал в «Милане», «Новаре» и «Ювентусе». До «Зенита» Рибалта был главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Теперь Хавьер должен будет не только привезти в Санкт-Петербург футболистов мирового уровня, но и поставить на поток молодых талантов из зенитовской академии.

Рибалта заинтересовался работой скаута еще в юности, когда его мечта выступать за «Эспаньол» не стала былью. Как-то Хавьер, уже занимая пост спортивного директора крошечного каталонского клуба «Сант-Андреу», познакомился со спортивным директором «Ливерпуля» Мауро Педерцоли. Взгляды Рибалты понравились Педерцоли, и тот пообещал устроить его скаутом в свой следующий клуб. Так Хавьер оказался в «Торино» вместе с Педерцоли, в «Милане» они тоже работали вместе.

Самые большие скаутские успехи Рибалты связаны с «Ювентусом». В Турин Хавьер привел свободных агентов Дани Алвеса, Сами Хедиру, Кингсли Комана и Фернандо Льоренте. Трансфер Поля Погба в «Ювентус» за миллион евро из «МЮ», как и история с Альваро Моратой – тоже его рук дело. С Моратой Рибалта даже сдружился, скаут был на свадьбе у форварда и постоянно находится с ним на контакте.

В «Манчестер Юнайтед» Рибалта проработал всего год, с прошлого лета до этого. Казалось, что грядущее трансферное окно должно стать для Хавьера звездным часом, ведь тогда влияние на умы семьи Глейзер относительно трансферов у главы скаутской службы будет большим. Но испанец успел договориться только о двух покупках: Фреда из «Шахтера» (60 млн евро) и Диогу Далота из «Порту» (23). После Рибалта подписал контракт с «Зенитом». Найдет ли испанец для сине-бело-голубых таких же топов, как Погба? А может станет для клуба новым Сарсанией?

ВАКАНСИЯ «ДЛЯ СВОИХ»

Иностранцы на посту спортивного директора в нашем футболе скорее исключение, чем правило. Чаще всего за поиск новых футболистов, подготовку резервов и работу академии отвечают отечественные специалисты вроде Константина Сарсании («Зенит», «Динамо»), Гурама Аджоева («Анжи», «Динамо»), Рустема Сайманова («Рубин») и других.

Зачастую большие трансферные эпопеи в РПЛ связаны не с работой отдельно взятого спортивного директора, а с деятельностью агентов. За примерами далеко ходить не надо: Алексей Сафонов и «Спартак» (Макеев, Паршивлюк, Ребров, Яковлев), Паулу Барбоза и «Динамо», Герман Ткаченко и «Локомотив» (Касаев, Янбаев, Логашов) и так далее.

Спортивные директоры-иностранцы появились в России не так давно, особо отличившихся можно посчитать по пальцам одной руки. Кого за хорошие трансферы, а кого – за имя.

КАК РАБОТАЛИ ИНОСТРАНЦЫ?

«ЗЕНИТ»

ОРЕСТЕ ЧИНКВИНИ (2017)

Итальянец занял пост спортивного директора «Зенита» после смерти Константина Сарсании прошлой осенью и доработал до конца сезона вместе с главным тренером Роберто Манчини. Чтобы проявить себя, у Чинквини было зимнее ТО, но формально должность спортдиректора итальянец все-таки не занимал, он был и. о.

*Тут и далее – самые значимые трансферы.

Привел: Магомед Оздоев (3,3 млн евро), Эльмир Набиуллин (4,5 млн, оба – «Рубин»), Антон Заболотный (1,5 млн, «Тосно»)

Отказался: Олег Шатов («Краснодар», аренда), Иван Новосельцев, Артем Дзюба (оба – «Арсенал», аренда).

ДИТМАР БАЙЕРСДОРФЕР (2012 – 2014)

Немецкий специалист проработал в «Зените» два года при Лучано Спаллетти. Байерсдорфер пришел в клуб тихо, но всем нам запомнился по большим и долгоиграющим трансферам. Правда, были и провалы.

Привел: Халк (55 млн, «Порту»), Аксель Витсель (40 млн, «Бенфика»), Луиш Нету (7 млн, «Сиена»), Игорь Смольников (6 млн, «Краснодар»), Олег Шатов (5 млн, «Анжи») Юрий Лодыгин (0,8 млн, «Ксанти»), Саломон Рондон (18 млн, «Рубин»), Эсекиэль Гарай (6 млн, «Валенсия»), Хави Гарсия (16,8 млн, «Манчестер Сити»).

Отказался: Бруну Алвеш (5,5 млн, «Фенербахче»), Владимир Быстров («Краснодар», бесплатно).

«АНЖИ»

РОБЕРТО КАРЛОС (2012)

Звездный бразилец сначала весело поиграл в Махачкале в футболе, а затем попробовал себя в должности тренера и спортивного директора. Но нигде успехов не добился. Да и было это скоротечно.

Привел/Отказался - нет

«ЛОКОМОТИВ»

ЭРИК ШТОФФЕЛЬХАУС (2017 – Н.В.)

Еще один немецкий спортивный директор, сделавший себе имя в Европе. Штоффельхаус приходил в «Локомотив» громко, и все ждали от него таких же крутых трансферов, как в «Шальке». И Эрик не заставил себя долго ждать.

Привел: Соломон Кверквелия (2,5 илн, «Рубин»), Джефферсон Фарфан (бесплатно, «Аль-Джазира»), Эдер (0,5 млн, «Лилль»), Мацей Рыбус (1,5 млн, «Лион»), Гжегож Крыховяк (аренда, «ПСЖ»), Брайан Идову (басплатно, «Амкар»), Рифат Жамалетдинов (1,5 млн, «Рубин»), Бенедикт Хеведес (около 5 млн, «Шальке»).

Отказался: Неманья Пейчинович (бесплатно, Чанчунь Ятай), Майкон (бесплатно, «Антальяспор»), Александр Самедов (бесплатно, «Спартак»).