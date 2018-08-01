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Голосование продлится до 23:59 мск 2 августа.

Выбери лучший гол 1-го тура РПЛ
даты проведения: 01.08.2018 г. – 02.08.2018 г. Обсудить

«Урал» – «Анжи» – 0:1
Гол: Антон, 83

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0
Гол: Жиго, 4

«Ростов» – «Ахмат» – 1:0
Гол: Сигурдарсон, 45+1

«Енисей» – «Зенит» – 0:2
Голы: Дзюба, 81; Кузяев. 85

«Рубин» – «Краснодар» – 2:1
Голы: Азмун, 9; 38 – Смолов, 31

«Арсенал» – «Динамо» – 0:0

«Уфа» – «Локомотив» – 0:0

«Крылья Советов» – ЦСКА – 0:0

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