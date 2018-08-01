Выбери лучший гол 1-го тура РПЛ! (видео)
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 1-го тура российской премьер-лиги.
Голосование продлится до 23:59 мск 2 августа.
«Урал» – «Анжи» – 0:1
Гол: Антон, 83
«Спартак» – «Оренбург» – 1:0
Гол: Жиго, 4
«Ростов» – «Ахмат» – 1:0
Гол: Сигурдарсон, 45+1
«Енисей» – «Зенит» – 0:2
Голы: Дзюба, 81; Кузяев. 85
«Рубин» – «Краснодар» – 2:1
Голы: Азмун, 9; 38 – Смолов, 31
«Арсенал» – «Динамо» – 0:0
«Уфа» – «Локомотив» – 0:0
«Крылья Советов» – ЦСКА – 0:0