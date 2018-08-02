Армянский клуб «Пюник», который возглавляет Андрей Талалаев, прошел два первых отборочных раунда Лиги Европы, переиграв поочередно македонский «Вардар» (1:0 и 2:0) и казахстанский «Тобол» (1:2 и 1:0). «Советский спорт» выведал все секреты.

– В играх с «Вардаром» (Македония) и «Тоболом» четыре из пяти мячей забили игроки, вышедшие на замену. Не думаю, что это случайность.

– Мы всегда имеем, как минимум, два варианта развития событий. И если не работает один, запускаем другой. Гол Руслана Коряна в Костанае на 90-й минуте («Тобол» в итоге выиграл 2:1) немного упростил задачу, и нам дома нужно было не пропустить и забить. В ответной игре с «Тоболом» мы оставили в резерве своего основного форварда Мохамеда Конате (он из Кот-д-Ивуара) и одного из лучших фланговых полузащитников Алика Аракеляна. У Конате рост 191 см и он, вместе с Аракеляном должен был добавить остроты у чужих ворот. Он и забил победный мяч на 82-й минуте. Пригодились все наши тактические и теоретические занятия.

– Конате давно в «Пюнике»?

– Около 25 дней. Он приехал на последний сбор в Минск. Мохамед был у меня на просмотре в «Тамбове» год назад. Уже тогда был виден его потенциал.

– Почему не взяли?

– Я посчитал, что не успею сделать из него настоящего забивного форварда. Прошлый сезон он провел в командах из Казахстана и Белоруссии и очень прибавил, прежде всего, в умении открыться. Я много смотрел видеоматериалов с его участием и понял, что «Пюнику» он подойдет. Единственное, чего не хватает, точности при завершении атак.



Андрей Талалаев. Фото: ФК «Пюник»

– Многие Конате считают восходящей звездой и считают, что вскоре Конате перейдет в клуб российской премьер-лиги.

– Я бы не стал торопиться.

– Судя по отзывам в соцсетях, в Ереване во вторник было очень жарко.

– Днем термометры показывали +40, а вечером – +32 градуса.

– Ваши игроки привычные к такой погоде?

– Доктор постоянно повторяет, что к жаре привыкнуть нельзя. Мы готовим игроков к таким испытаниям: за двое суток до игры начинаем давать специальные напитки.

– На матч с «Тоболом» собирался телекомментатор Нобель Арустамян. Прилетал?

– Да, и Тимур Журавель тоже. Также было много российского футбольного бомонда и представителей клубов.

Пюник Талалаева творит историю армянского футбола! Так далеко ещё никто не проходил в еврокубках! Очень рад за команду и, особенно, Артура Согомоняна! pic.twitter.com/iuFd6VjJvZ — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 31 июля 2018 г.

– «Тобол» подал жалобу на организацию матча в Ереване.

– Этого я не понимаю. Мне это смешно. Вот они прислали нам вызов на наших легионеров 25 июля, накануне матча! А подписан он был двумя днями ранее. Хорошо, что президент нашего клуба организовал чартер. Я попросил не афишировать это до окончания ответного матча.

– Кто вас будет ждать в третьем раунде Лиги Европы?

– Либо тельавивский «Маккаби», либо сербские «Роднички». Нынешний наставник «Маккаби» Илич очень хорошо работал в Греции, а молодые сербы всегда желанны для ведущих европейских клубов. Соперники у нас идут по нарастающей: и по рейтингу, и по трансферной стоимости игроков.

– Как вам удалось так хорошо подготовить «Пюник» к сезону? Мне кажется, во время чемпионата мира-2018 мы постоянно видели Андрея Талалаева в студии «Матч ТВ» в роли эксперта.

– Это я прилетал в Москву между сборами. Первый мы провели в Армении, второй – в Минске. Мой опыт работы в юношеской сборной России позволяет за короткий срок расставлять определенные акценты. Когда я прилетел в Армению, понял, что нужно организовать игру в защите, наладить стандарты и переход из обороны в атаку.



Фото: ФК «Пюник»

– В прошлом году в чемпионате Армении «Пюник» занял пятое место из шести команд. Думаю, вас позвали не для того, чтобы бороться за попадание в «пятерку».

– В этом году в чемпионате сыграют девять команд. И есть очень неплохие коллективы. Я посмотрел игру «Арарата», который в прошлом сезоне был московским и «Бананца». В составах – по семь-восемь легионеров очень хорошего уровня. Приехали из «Оренбурга», который вышел в премьер-лигу, «Црвены звезды», игравшие в Лиге чемпионов. Наши еврокубковые матчи немного всколыхнули интерес к футболу. Вчера на игре было около 9000 зрителей. Столько же было на матче легенд, который организовал президент «Пюника» Артур Согомонян. В Ереван приехали Фигу, Батистута, Джоркаефф, играл абсолютный кумир местных болельщиков Хорен Оганесян… Командами руководили Роналдо и Мальдини. Я много видел подобных выставочных матчей, но этот по организации превзошел все. Теперь этот зрительский интерес нужно поддержать в чемпионате страны интересной зрелищной игрой. У чемпионата России, как я понимаю, аналогичные задачи.

– Конкретные цели на сезон вам озвучили?

– В этом году – первое или второе место в чемпионате или завоевание Кубка страны, а в следующем сезоне – бороться за выход в групповой этап Лиги Европы. Но мы постараемся попасть туда и в этом розыгрыше. Вошли во вкус.

– А как вы оказались в чемпионате Армении?

– Летом я стал российским безработным и начал рассматривать предложения из ближнего зарубежья. Меня привлек проект, где думают не только о ближайших победах, но и о развитии клуба. Посоветовался с близкими и поехали. Сегодня ни о чем не жалею.