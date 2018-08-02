«Локомотив» проводит одну из самых ярких трансферных кампаний в истории своего существования. В клуб уже приехали такие звезды европейского уровня, как Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес, а генеральный директор железнодорожников обещает болельщикам еще сюрпризы – на этот раз в линию атаки:

- Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто (огонь) варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите немножечко терпения - всё будет!

Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто 🔥варианты. Спортивный департамент работает работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите🚂😊👍🏼 немножечко терпения - всё будет! pic.twitter.com/nqNSlZ3DQz — Илья Геркус (@ilgerkus) August 2, 2018

Мы решили ткнуть пальцем в небо и предположить, что за «огненные» варианты есть у «Локомотива» для усиления игры в атаке.

Огнен Ожегович

Первый вариант, скорее, шуточный. Мы предположили, что эмодзи в виде огня в сообщении Ильи Геркуса мог намекать на то, что команду пополнит футболист с именем Огнен. Единственным более или менее подходящим по описанию усилением с натяжкой можно назвать нападающего Огнена Ожеговича из сербского «Партизана». Парнишка за свои 24 года уже успел совершить практически невозможное – не только поиграть в составе двух заклятых врагов, белградских «Црвены Звезды» и «Партизана», но и выиграть юношеский чемпионат Европы в составе сборной Сербии. В прошлом сезоне он едва не подписал контракт с пермским «Амкаром», но выбрал Белград и в 28 матчах за клуб забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Футболист оценивается примерно в 1,5 млн евро.

Исаак Телин

Второй огненный вариант, о котором пишут бельгийские СМИ – покупка 26-летнего нападающего «Андерлехта» Исаака Телина. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Васланд-Беверен», где забил 19 мячей в 33 матчах, отдав 3 результативных паса. Несмотря на африканскую внешность и непривычное для скандинава имя, Телин – швед, но с корнями, ведущими в Демократическую Республику Конго. В составе сборной Швеции Исаак провел 24 матча, но отличиться ему удалось лишь дважды. На чемпионате мира в Росси Телин появился на поле четырежды, отдав одну голевую передачу и получив всего 37 минут игрового времени. Оценочная стоимость игрока – 3 млн евро, но в случае покупки речь идет о 5-6 млн евро. Кроме «Локо» на футболиста претендует еще и английский «Ньюкасл».

Дьемерси Мбокани

На самом деле можно взять классного конголезского форварда, ничего за это не заплатив. Пока что без клуба остается 32-летний нападающий Дьемерси Мбокани. Он, кстати, в свое время тоже играл за «Андерлехт», а последние пять лет его контракт принадлежал киевскому «Динамо», пока не истек срок действия соглашения. Всего в составе украинского клуба нападающий провел 77 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 16 результативных пасов. Его минус – почтенный по футбольным меркам возраст. Плюс – отсутствие необходимости проходить адаптацию в клубе из Восточной Европы. Игрок без контракта оценивается в 4,5 млн евро.

Ласина Траоре

Еще один хорошо знакомый нам вариант – ивуариец Ласина Траоре. Мы все помним, как он поражал бомбардирскими умениями в составе сначала краснодарской «Кубани», потом и махачкалинского «Анжи», пока не уехал в «Монако». Спустя два года ласина вернулся в Россию – в ЦСКА, но уже забивал не так часто. Сейчас футболист, которого «Анжи» покупал за 18 млн евро, может достаться железнодорожникам совершенно бесплатно. В прошлом сезоне он играл в «Амьене» на правах аренды, в 18-ти матчах не забив ни одного гола…

Лука Джорджевич

Очевидный вариант – купить кого-нибудь из премьер-лиги, кого продают твои конкуренты. Один из таких футболистов – 24-летний нападающий Лука Джорджевич. В «Зените» он не будет играть из-за лимита на легионеров и клуб откровенно признается, что подыскивает для футболиста варианты. Прошлый сезон Лука провел в «Арсенале» из Тулы, в 23 матчах забив 7 голов. Один вопрос – согласится ли «Зенит» усиливать конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов? Оценочная стоимость форварда – 1,2 млн евро.

Сердар Азмун

Хотят пристроить в хороший клуб и нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна. В «Рубине» сложилась трудная финансовая ситуация и клуб всеми правдами и неправдами старается избавиться от высокооплачиваемых футболистов, а на Азмуне можно неплохо заработать. Игрок на данный момент оценивается в 9 млн евро. Вот только согласится ли Курбан Бердыев, который относится к Азмуну, как к сыну, отдать того в другой российский клуб? Ведь футболист так мечтал о европейской карьере. Прошлый сезон выдался у Сердара откровенно провальным – 5 голов и 5 результативных передач в 28 матчах. Зато в этом сезоне он в первом же туре отличился дублем.

Федор Смолов

Последний вариант – вообще огонь! Перед стартом чемпионата России ходили слухи о том, что «Локомотив» может пополнить лучший российский бомбардир последних лет Федор Смолов. После окончания чемпионата мира все разговоры о том, что Смолов куда-то уедет из «Краснодара» стихли. А в тихом омуте… В общем, в все сами понимаете. Загвоздка одна – высокая стоимость. Футболиста оценивают в 14 млн евро, но «Краснодар» надеется на нем неплохо заработать, особенно, если придется отдавать прямым конкурентам.