Игроки разрываются между клубом и здоровьем

Не успели отгреметь последние праздничные залпы по завершившемуся в России чемпионату мира, как стартовал новый клубный евросезон – первые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы стартовали 26 июня, то есть через 11 дней после завершения мирового первенства. Таким образом, часть футболистов была практически лишена летнего отпуска – по окончании сезона сборники приступили к подготовке к мундиалю, а по его завершении вернулись в свои клубы.

Международный профсоюз футболистов, полностью именуемый неудобоваримым словосочетанием Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (или коротко FIFPro), обеспокоилась здоровьем футболистов, выступавших на ЧМ-2018. По мнению организации, недостаточно долгий период отдыха ведет к увеличению рисков получить травму.

А ведь ценность футболистов напрямую зависит от состояния их здоровья, что подтвердило и затянувшееся подписание контракта ЦСКА с Абелем Эрнандесом. Клуб опасался, что получит переломанного игрока и не хотел рисковать, отправив его на дополнительный медицинский осмотр.

«FIFPro понимает финансовую выгоду, на которую рассчитывают клубы-участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако здоровье игроков подвергаются риску из-за перегруженного графика матчей, – сказано в официальном обращении организации к ФИФА. – Игроки испытывают сильное давление, разрываясь между интересами клубов и собственным здоровьем».

В профсоюзе подчеркивают, что насчитали сразу 15 футболистов, которые приняли участие в еврокубках не позже, чем через две-четыре недели после выступлений на чемпионате мира. Имена игроков не раскрываются.

В связи с изложенным выше организация выступила с предложением установить минимальный период отдыха для всех футболистов – не менее четырех недель с момента окончания предыдущего сезона до начала подготовки к следующему. Утверждается, что данный срок основан на медицинских исследованиях и мнениях самих футболистов по поводу календаря.

Преимущества и сомнения

Не исключено, что предложение будет принято ФИФА – организация в данный момент отражает обвинения в коррупции и подкупе чиновников при проведении голосования за право провести ЧМ-2022, который выиграл Катар. Так что выйти с позитивной повесткой и отвлечь внимание общественности для президента Джанни Инфантино очень важно.

С другой стороны, до конца не ясно, какие именно изменения произойдут и как они будут учитывать различные системы проведения клубных турниров. Например, если исходить из того, что чемпионаты мира и Европы завершаются в начале-середине июля, когда должен стартовать чемпионат России? Ведь даже подготовка к сезону должна начаться через четыре недели после последнего проведенного матча, что уж говорить об официальных матчах? И как составлять календарь, не зная заранее, как далеко сможет пройти национальная команда по турнирной сетке? А ведь в РПЛ играют еще и легионеры, выступающие за свои сборные.

Тогда остается начинать подготовку к новому сезону без ведущих футболистов. Что об этом думает тот же Жозе Моуринью, можно узнать уже сейчас – португалец беспрестанно жалуется на отсутствие в межсезонье главных звезд, показательно не понимает, зачем вообще проводить матчи полудублирующими составами, и требует досрочного возвращения отпускников.

Еще вопрос. Российские футболисты и без того имеют вынужденный месячный отпуск в декабре-январе. Означает ли это, что от летнего отпуска они освобождены? Вряд ли, ведь текущая формулировка (не менее четырех недель с момента окончания сезона) не подразумевает двойной трактовки. FIFPro предлагает россиянам отказаться от зимнего отпуска? В пользу чего – игры в снежки? Или вернуться к системе весна-осень, чтобы отдыхать положенное зимой (по окончании сезона)?

В общем, пока инициатива FIFPro выглядит позитивной, только если не примерять ее к конкретным ситуациям. Идея хотя и неплохая, в существующей трактовке явно сыровата. При этом нельзя не замечать очевидного – проблема существует. Достаточно вспомнить Алана Дзагоева, не доигравшего в Суперкубке России даже первый тайм и выбывшего из-за травмы, полученной на ровном месте, не менее чем на месяц.

А значит, всем заинтересованным сторонам надо садиться за стол переговоров и искать устраивающий всех компромисс, что в условиях и без того жесточайшего европейского календаря будет одной из сложнейших задач в карьере Инфантино. Возможно, даже более сложной, чем убедить мировое сообщество, что Катар стал хозяином ЧМ-2022 честно.