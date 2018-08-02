Форвард “Краснодара” и сборной России разбил свой 9-миллионный BMW. Ему грозит арест и лишение прав, и это самое мягкое, что может быть.

Бывают в жизни моменты, когда что называется - не идет. Все вроде делаешь правильно, стараешься, себя упрекнуть ни в чем не можешь, но - не идет, и все тут. Федор Смолов сейчас явно в этой стадии. С опытом приходит понимание, что именно в такие моменты надо внимательно осмотреться, проанализировать свой образ жизни, возможно, что-то из него исключить. С особым вниманием подходить буквально к каждому своему шагу. Пробовать предугадать, где может таиться ошибка. И опасность.

Я думал что Федор уже созрел для этого. Оказалось - нет.

На дорогих и мощных автомобилях ездят все футболисты мира. Смоловская “BMW M5 First Edition” - далеко не предел совершенства. Разбивают свои “тачки” тоже очень многие. Бессмысленно рассказывать им, что “так не надо”. Никто не услышит, и последователи найдутся. В Краснодаре уже была чудовищная авария игрока несуществующей уже “Кубани” Андрея Ещенко. И что? Уверен, что Федор о ней знал. Помогло?

О Мандрыкине он тоже знает. Но, скорее всего, в общих чертах. А стоило бы узнать поподробнее, лучше всего, у самого Вениамина. Жизнь которого после автомобильной аварии разделилась на две неравнозначные части.

“Молодецкая удаль” знакома если не всем, то очень многим водителям. Она проходит с возрастом и опытом, иногда - с изменением отношения к “самодвижущейся повозке”. Так произошло у меня - занятия профессиональным автоспортом полностью меняют подход к обычной езде.

Мне совершенно непонятно, почему большинство спортсменов, которым их карьера дает возможность управлять столь совершенными автомобилями - не удосуживаются сделать ничего, чтобы научиться ими управлять на самом деле. Курсы контраварийного вождения, академии водительского мастерства - нет, не слышали. Никакое обучение, естественно, не гарантирует отсутствия ошибок, но может заставить задуматься.

Самое печальное, что судя по всему, это была “гонка”. Запланированная или спонтанная - не так уж важно сейчас. На видео виден и второй автомобиль двигающийся с явно неадекватной скоростью - только он в ДТП не попадает. Смолов уже объяснил такой результат “плохим самочувствием”, но это объяснение не выдерживает никакой критики. Человек, который плохо себя чувствует - не идет в поворот с такой скоростью, и не запускает машину в занос.

С технической точки зрения тут все очень просто. Водитель испугался реакции своего “железного коня” на приемы управления. И возможного контакта с соседями по асфальту. Занос оказался неожиданно глубоким, на дороге оказались другие участники движения (в том числе встречный автобус), руль был повернут не туда, нажимались не те педали, и вообще все управление автомобилем производилось неверно. В итоге контакт случился с железной оградой. Результат на фотографиях выглядит убедительно. И хорошо, что так, “спасибо, что взял деньгами”, как гласит старая поговорка.

На дороге вообще (и тем более на российской, и, особенно, южнороссийской) всегда нужно быть готовым к неожиданности. Там, где должен быть пустой асфальт - может оказаться собака, человек (в том числе и ребенок, и даже ночью), мотоцикл, другой автомобиль. Много лет назад инструктор говорил мне - под каждой московской лужей может быть вход в метро, - и в этой фразе нет никакого преувеличения.

Не вижу смысла сыпать прописными истинами вроде “автомобиль - средство повышенной опасности”, или “гонкам не место на дорогах общего пользования”. Нечего быть снобом, и Федору от этого лучше не станет. Но призвать его к осознанию возможных последствий таких упражнений с автомобилем - считаю необходимым. Яростнее всех с наркотиками борются бывшие, но сумевшие “завязать” наркоманы, так же и с алкоголем. И с хулиганством на дорогах тоже так.

Никого не интересует судьба BMW Федора. Его прав (которых могут лишить), и даже его административных наказаний. Это его личное дело. Но есть социум и общество, и какими уникальными и несравненными не казались себе сами спортсмены - вокруг них простые живые люди, со своими судьбами и проблемами. Им тоже может стать плохо за рулем, они тоже делают глупости, и тоже могут решить “пройти вот тот поворот веером”. Что бывает при трагических пересечениях этих линий поведения - лучше не воображать.

Поэтому, прошу, Федор, - прежде всего, успокойся. Не давай повод соцсетям именовать тебя “дебилом на крутой тачке”. Подумай о том, что ты и твоя машина - не одиноки на краснодарских улицах. Машину купишь новую, права вернут. И поворотов еще будет много. А хочется “веером” - ну так для этого есть специальные места и организации.

Подумай. В гости к богу не бывает опозданий, как пел Высоцкий.