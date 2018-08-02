«Уфа» на выезде сыграла вничью со словенским «Домжале» (1:1) и вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы. На этой стадии россияне встретятся с «Прогрессом» из Люксембурга.

ДО МАТЧА

Неделю назад «Уфа» провела первый еврокубковый матч в своей истории. Команда из Башкирии «по нулям» сыграла со словенским «Домжале» и оставила решение вопроса о выходе в следующий раунд квалификации Лиги Европы до лучших времен. Эти времена наступили 2 августа. Статус выездной встречи после нулевой ничьей считался для «Уфы» хорошим подспорьем для успеха. Хочешь играй в результативную ничью, а хочешь – побеждай с любой разницей и иди дальше.

Сергей Томаров, сменивший тезку Семака на посту главного тренера уфимцев, пока остается для нас неизученным и потому загадочным специалистом. Сам Томаров вышел из мини-футбола, и чтобы не рухнуть с «Уфой» из-за неопытности помогать молодому 36-летнему специалисту позвали Дмитрия Кириченко, который в последние годы отлично зарекомендовал себя в роли ассистента.

Что до соперника, скромного «Домжале», то на данный момент команда из одноименного города находится на первом месте в чемпионате Словении. Чем интересен оппонент? «Домжале» является одним из старейших клубов Словении, коллектив побеждал в чемпионате страны в 2007 и 2008 годах. Ах да, сейчас за него играет так и не ставший одним из лучших плеймейкеров Европе по версии Ольги Смородской Сенияд Ибричич.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Моментов было так мало, их очевидность и перспективу можно было разглядеть через микроскоп, да и то с большой натяжкой. Реальную возможность забить «Уфа» получила на 32-й минуте, когда Сильвестр Игбун сделал отличную скрытую передачу на Ивана Облякова. Россиянин с хода не смотря на ворота пробил мимо. Следом возникло еще несколько возможностей, еще один шанс для Облякова и замечательный прострел, который едва не замкнул Боян Йокич.

Соперник смотрелся не хуже и не лучше, тоже имел парочку моментов и тоже как следует мазал по воротам. Дважды «Уфу» спас Александр Беленов и в очередной раз доказал свой высокий уровень. В прошлом году уфимцы мало создавали, но поражали реализацией за счет чего и забрались на шестое место в РПЛ, а сейчас – моментов хоть отбавляй, а с реализацией проблемы.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Практически сразу после перерыва соперник наказал «Уфу» за кучу неиспользованных моментов. По сути первая интересная комбинация у владений Беленова закончилась голом. После нескольких геометрически верных передач внутри штрафной гостей Матия Широк прострелил с правого угла вратарской в центральную зону, где никем не прикрытый Ловро Бизяк подставил ногу и зарядил в «девятку». Можно сказать расстреляли словенцы нашего вратаря.

Но вытерпели уфимцы, дождались и наконец реализовали момент! Причем забил за команду из РПЛ словенец Боян Йокич. Защитник оказался на месте центрального хавбека, получил мяч от Веролюба Салатича у линии штрафной и, подработав под левую, можно пробил в ближний угол ворот. Но, справедливости ради, удар нужно было ловить. ВидимоДеян Милич к концу матча окончательно спекся. И теперь «Уфа» - в третьем раунде квалификации Лиги Европы, откуда свой еврокубковый путь начинает «Зенит» Сергея Семака.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА

Конечно удар Йокича. Словенец похоронил своих же соотечественников. Кстати, не исключено, что Йокич частенько бывал в Домжале, от его родной Крани этот город находится всего в 25 километрах. В обще-то, землякам малину испортил!