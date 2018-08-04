Игра традиционно уже пройдет за пределами Франции. Второй раз в истории местом ее проведения станет Китай. В 2014 году «ПСЖ» на стадионе «Пролетарий» в Пекине обыграл «Генгам» (2:0), теперь команды выйдут на поле «Шеньчжень спорт центра». Его вместимость составляет 60,3 тыс.

Шеньчжень – крупный город в провинции Гуандун на юге Китая. В 2010 году, когда проводилась последняя перепись, его население составляло чуть более 10 млн человек. По темпам роста населения он входит в первую пятерку городов мира, а также является одним из наиболее динамично развивающихся городов страны.

Причины решения перенести открытие французского сезона за границу очевидны – популяризация местных клубов и всего французского футбола зарубежом, а также коммерческая выгода, куда ж без нее? Впервые эксперимент был проведен во франкоговорящем Монреале (Канада) в 2009 году и был признан успешным. С тех пор каждый год Суперкубок Франции меняет прописку.

Стоит отметить, что до 2009 года Суперкубок однажды все же покидал Европу. Это произошло 21 января 1987 года. В этот день «Бордо» выиграл у «ПСЖ» престижный трофей в Пуант-а-Питре – крупнейшем городе Французской Вест-Индии и французского департамента Гваделупы. Здесь родился, например, чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам.

Вспоминаем, где проводились зарубежные матчи Суперкубка Франции и как они складывались.

25 июня 2009, Монреаль (Канада)

Олимпийский стадион, 34 тыс. зрителей

«Бордо» – «Генгам» – 2:0

Голы: Кавенаги, 39 – 1:0. Менегаццо, 90 – 2:0.

Впервые за пределами Франции Суперкубок был разыгран во франкоговорящей Канаде и собрал на трибунах самой вместительной арены страны (до 65 тыс. во время матчей по канадскому футболу – игре, во многом напоминающей американский футбол), Олимпийского стадиона (здесь проходила летняя Олимпиада 1976 года), всего 34 тыс. зрителей.

В 2009 году «Бордо» был силен и вышел на поле в качестве действующего чемпиона страны, а победный мяч забил Фернандо Кавенаги, которого до сих пор с содроганием вспоминают болельщики московского «Спартака». Это был один из последних хороших матчей аргентинца за клуб. В 20 играх последующего сезона в чемпионате Франции забил всего три мяча и уже следующим летом был отправлен в аренду «Мальорку».

28 июля 2010, Радес (Тунис)

«Олимпик же Радес – 7 ноября», 57 тыс. зрителей

«Марсель» – «ПСЖ» – 0:0 (5:4 по пен.)

Серия пенальти: Луйиндула – 0:0 (мимо), Тайво – 1:0. Жалле – 1:1. Бен-Арфа – 2:1. Нене – 2:2. Лучо Гонсалес – 2:2 (вратарь). Кежман – 2:3. Каборе – 3:3. Макелеле – 3:4. Ньябуйю – 4:4. Жюли – 4:4 (вратарь). Э. Сиссе – 5:4.

Год спустя Суперкубок отправился в Африку, в бывшую французскую колонию – Тунис, получивший независимость в 1956 году. А местом проведения был выбран 65-тысячный стадион «7 ноября».

В декабре 2010 года в стране начались волнения, завершившиеся бегством президента Бен Али 14 января 2011 года. В честь этого события арену даже переименовали в стадион «14 января», но затем разум все же возобладал, и она получила новое название – Олимпийский стадион. Здесь проводит домашние матчи сборная Туниса.

Сама игра получилась боевой, но, к сожалению для собравшихся 57 тысяч болельщиков, нерезультативной. Основное время завершилось без забитых мячей, а в драматичной серии пенальти удачливее были действующие чемпионы из «Марселя». В их составе точным ударом отметился Шарль Каборе, переехавший три года спустя в «Кубань» и с2016 года выступающий за «Краснодар».

27 июля 2011, Танжер (Марокко)

«Стад де Танжер», 33,9 тыс. зрителей

«Лилль» – «Марсель» – 4:5

Голы: Бальмон, 9 – 1:0. Э. Азар, 57 – 2:0. А. Айю, 71 – 2:1. М. Соу, 72 – 3:1. Жорель, 85 – 3:2. Реми, 87 – 3:3. А. Айю, 90 – 3:4 (с пенальти). Баша, 90+2 – 4:4. А. Айю, 90+5 – 4:5 (с пенальти).

Удаление: Шеджу (2 ж.к., «Лилль»).

Зато год спустя тот же «Марсель» выдал на пару с «Лиллем» сумасшедший триллер. И вновь южанам пришло на помощь умение реализовать 11-метровый удар. Правда, на сей раз они забивали в основное время.

«Лилль» вышел на этот матч в ранге чемпиона и обладателя Кубка, поэтому соперником его стал вице-чемпион «Марсель». В составе «догов» уже тогда блистал молодой Эден Азар. Благодаря его усилиям (гол+результативная передача на Флорана Бальмона) «Лилль» к 71-й минуте выигрывал 2:0, к 85-й – 3:1, но все же не смог сдержать сумасшедшего натиска поймавшего в кураж соперника.

Андре Айю отыграл первый мяч и реализовал оба пенальти, став героем Марселя. «Догам» не помог даже гол экс-защитника «Локомотива» Марко Баша, сравнявшего счет на второй компенсированной минуте второго тайма.

Матч прошел в еще одной бывшей африканской колонии Франции – Марокко. Местом проведения был выбран 45-тысячный «Стан де Танжер» одноименного крупного по местным меркам портового города страны с населением около 900 тыс. человек (по переписи 2008 года).

28 июля 2012, Нью-Джерси (США)

«Ред Булл Арена», 15,1 тыс. зрителей

«Монпелье» – «Лион» – 2:2 (2:4 по пен.)

Голы: Утака, 27 – 1:0. Гомис, 44 – 1:1. Э. Эррера, 56 – 2:1 (с пенальти). Бриан, 77 – 2:2.

Серия пенальти: Фофана – 0:0 (вратарь). Шарбонье – 0:0 (вратарь). А. Сиссоко – 0:1. С. Камара, 1:1. Б. Коне – 1:2. Бедимо – 1:2 (вратарь). Бензия – 1:3. Янга-Мбива – 2:3. Бриан – 2:4.

Удаление: Эстрада, 79 («Монпелье»).

В 2012 году Trophée des champions впервые был разыгран не во франкоговорящей стране. В данном случае интерес был другой – потенциально огромный рынок США, который и без того активно осваивают в различных турне европейские гранды. Понимая, что не самая громкая вывеска матча не притянет толп болельщиков, французы выбрали 25-тысячную «Ред Булл Арену». Но зрители не заполнили и ее.

Вновь чемпион страны, теперь «Монпелье», проиграл менее удачливому, но более сильному конкуренту. «Паладины» дважды выходили вперед по ходу встречи, но не удержали преимущества, а затем смазали два удара в серии пенальти и со стороны наблюдали вручение Суперкубка игрокам «Лиона».

Это был последний на данный момент раз, когда не «ПСЖ» выиграл этот трофей.

3 августа 2013, Либервилль (Габон)

«Стад д’Ангондже», 34,6 тыс. зрителей

«ПСЖ» – «Бордо» – 2:1

Голы: Севе – 0:1. Онгенда, 81 – 1:1. Алекс, 90+3 – 2:1.

Год спустя Суперкубок вернулся на менее искушенный в футбольном отношении африканский континент. Матч состоялся на 40-тысячном стадионе в столице Габона Либервилле, основанной в 1849 году и насчитывающей около 700 тыс. жителей.

Жирондисты перед игрой лишились из-за травм четверых игроков основы (Шейка Диабате, Абду Траоре, Жюльена Фобера и Давида Белльона), но дали только встающему на путь европейского гранда фавориту настоящий бой. Парижане большую часть встречи имели заметное преимущество, создали несколько неплохих моментов и по всем футбольным правилам должны были отыгрываться.

Так и получилось. Гол Златана Ибрагимовича на 80-й минуте бельгийский арбитр Жером Нзоло абсолютно незаслуженно отменил (его помощник увидел офсайд, которого не было и в помине), но спустя всего минуту швед вновь отличился – на сей раз классной передачей на ворвавшегося в чужую штрафную Эрвина Онгенду. А на третьей компенсированной минуте Алекс выше всех выпрыгнул после подачи со штрафного и лишил соперников даже призрачной надежды на серию пенальти.

2 августа 2014, Пекин (Китай)

Стадион «Пролетарий», 39,7 тыс. зрителей

«ПСЖ» – «Генгам» – 2:0

Голы: Ибрагимович, 9 – 1:0. Ибрагимович, 20 – 2:0 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Ятабаре, 32 («Генгам»).

Еще одна попытка завоевать перспективный рынок, на этот раз китайский. Матч прошел в столице страны на 66-тысячном «Пролетарии», но собрал чуть меньше 40 тыс. (около 60%). «ПСЖ» быстро открыл счет (прекрасный удар из-за пределов штрафной удался Ибре) и благодаря этому уверенно выиграл матч, но играл пресно и нанес ударов меньше, чем соперник – 7 против 8. Впрочем, в створ ворот Сальваторе Сиригу не пришлось ни одного удара. У «Генгама» был отличный шанс распечатать ворота соперника на 32-й минуте, но Мустафа Ятабаре не сумел реализовать 11-метровый.

1 августа 2015, Монреаль (Канада)

«Стад Сапуто», 20 тыс. зрителей

«ПСЖ» – «Лион» – 2:0

Голы: Орье, 11 – 1:0. Кавани, 17 – 2:0.

Удаление: Гоналон (2 ж.к., «Лион»).

И вновь два быстрых гола предопределили исход встречи. На этот раз их записали на свой счет Серж Орье и Эдинсон Кавани. Суперкубок Франции утратил интригу, а с ним – и массового зрителя. Для проведения матча был выбран совсем небольшой 20-тысячный «Стад Сапуто». Впрочем, магия таких фамилий, как Ибрагимович, Кавани и Тьяго Силва, позволила заполнить трибуны под завязку.

6 августа 2016, Клагенфурт (Австрия)

Стадион «Вертезе»

«ПСЖ» – «Лион» – 4:1

Голы: Пасторе, 9 – 1:0. Лукас Моура, 19 – 2:0. Бен-Арфа, 34 – 3:0. Курзава, 54 – 4:0. Толиссо, 87 – 4:1.

Еще одна схватка с «Лионом». «ПСЖ» вновь открыл счет в дебюте, после чего отдал сопернику инициативу и ловил его на контратаках. Особенно хорош был гол Атема Бен-Арфа. Полузащитник открылся в районе 11-метровой отметки, дождался передачи, первым касанием обработал мяч и вторым красиво уложил его в «девятку».

Впервые за долгое время Суперкубок остался в Европе, отправившись в небольшой австрийской городок Клагенфурт, население которого не достигает и сотни тысяч. Треть из них могла уместиться на местном стадионе.

29 июля 2017, Танжер (Монако)

«Стад де Танжер», 43,7 тыс. зрителей

«Монако» – «ПСЖ» – 1:2

Голы: Сидибе, 30 – 1:0. Дани Алвес, 51 – 1:1. Рабьо, 63 – 1:2.

Год назад «ПСЖ» вновь выиграл, но эта победа далась команде непросто. Монегаски с Килианом Мбаппе в составе (сезон он начнет уже в Париже) выиграли первый тайм, но не устояли во втором и проиграли. Отметим классный удар Дани Алвеса со штрафного, благодаря которому парижане сравняли счет. Все ждали подачи, а он аккуратно уложил мяч в ближний угол.

Матч прошел на знакомом уже французским болельщикам 40-тысячном стадионе в Танжере, забитом на этой игре под завязку.