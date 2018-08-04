Центральный матч второго тура РПЛ завершился без голов. Чемпион не может забить уже на протяжении трех матчей стартовавшего сезона.

Драйв в Черкизово и дебют Крыховяка

Чемпионский сезон пошел «железнодорожникам» на пользу, и они очень умело ухватились за возможность. Надо отдать должное президенту «Локомотива» Илье Геркусу, который сумел объединить болельщиков вокруг команды и привести их на стадион. Атмосфера в Черкизово перед центральным матчем второго тура РПЛ была восхитительной – праздничной, веселой и очень драйвовой. Красно-зеленые грамотно работают с болельщиками и превращают поход на стадион в настоящее событие.

К стартовому свистку практически все места на трибунах «РЖД Арены» были заняты, за исключением угловых секторов, где расположены мониторы. Вполне вероятно, что билеты туда и не продаются вовсе. Кое-где виднелись свободные кресла, но совсем изредка. Сыграл роль и тот факт, что матч против «Спартака» стал для «железнодорожников» первым домашним в новом сезоне. Всего на трибунах собралось более 22 тыс.

В составе «Локомотива» в этой встрече дебютировал польский опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, чей переезд в Москву наделал много шума и по российским меркам является очень серьезным трансфером. С первых минут появились и братья Миранчуки. В матче предыдущего тура в Уфе (0:0) Антон в старт не попал.

У «Спартака» по сравнению с матчем против «Оренбурга» (1:0) оказалось одно изменение – справа вместо Александра Ломовицкого появился его тезка Ташаев, вышедший в той встрече только на замену. Болельщики ожидали Луиса Адриано, чье возвращение после травмы анонсировал главный тренер красно-белых Массимо Каррера, но бразилец начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену лишь во втором тайме.

Часом ранее питерский «Зенит» с минимальным счетом обыграл дома тульский «Арсенал» и с шестью очками возглавил турнирную таблицу, поэтому претендентам на золото (и те, и другие себя к ним причисляют) терять очки было нельзя. Особенно это касалось хозяев, оступившихся в Уфе.

Нулевой КПД Промеса

Красно-белые очень активно начали встречу и уже на старте дважды задействовали Маринато Гилерме. Бразильский вратарь, хотя и не без труда, но все же в обоих случаях справился с прицельными ударами из пределов штрафной. Активен слева был попавший под огонь критики болельщиков Квинси Промес. На 11-й минуте он классно сыграл в стенку с Зе Луишем на линии штрафной и оказался с глазу на глаз с вратарем, но пробил слабо и почти по центру. Были и другие интересные моменты, но КПД его действий по-прежнему болтается в районе нуля.

Чемпион ответил опасным подключением Ману Фернандеша слева, но на повторе создалось впечатление, что португалец все-таки немного залез в офсайд. По сути, это была единственная атака хозяев в первые 20 минут. У «Локомотива» отчетливо прослеживаются проблемы с продвижением мяча вперед. Центральные защитники не обладают первым пасом и не рискуют бросать мяч вперед, а опорники и крайние защитники перекрыты. «Спартак» очень высоко встречал оппонента, чем заставлял его нервничать и терять мяч на ровном месте.

Серьезную опасность в этом сезоне таят стандарты спартаковцев. Это показал и матч против «Оренбурга». Собственно, единственный мяч в той встрече Самуэль Жиго забил после нетривиального розыгрыша углового. На сей раз самый яркий эпизод первого тайма был с участием Зе Луиша, красиво пробившего после подачи от углового флага через себя. Удар получился сильным, но мяч прошел в стороне от ворот. А смотрелось очень классно.

К середине тайма хозяева задвигались и отодвинули игру от своей штрафной, создавая давление у ворот Александра Максименко. Правда, центр спартаковской обороны Жиго – Саваторе Боккетти уверенно снимал весь верх и до по-настоящему голевых моментов дело не допустил.

В одном из эпизодов Денис Глушаков, отхвативший свою «обязательную» в Черкизово порцию ненависти от местный болельщиков, получил травму головы и получил «шапочку танкиста», как у Петера Чеха. В ней он отыграл до перерыва. Смотрелось очень необычно.

Бодро, но безрезультатно

После перерыва игра принципиальным образом не изменилась. Красно-белые старались доминировать, тогда как соперники старательно выдавливали их со своей половины поля. Понимая, что надо что-то менять. Каррера отправил разминаться Адриано, Ивелина Попова и Александра Самедова. Все трое затаили дыхание, когда «Спартак» на исходе часа игры получил право на опасный штрафной в опасной близости от ворот хозяев. Подошедший к мячу Промес вновь оказался неудачлив, не сумев обогнуть стенку. Голландец и в дальнейшем много брал игру на себя и бил по воротам. Безрезультатно.

Адриано мог открывать счет менее, чем через минуту после выхода на поле вместо Зе Луиша. Оказавший в центре штрафной, он грамотно выиграл позицию и, выпрыгнув выше оппонента, прицельно пробил в ближний нижний угол. Гилерме чудом среагировал и со второй попытки мяч забрал.

Последняя встреча между командами состоялась весной этого года и завершилась нулевой ничьей, которой хватило «железнодорожникам» для победы в сезоне. И эта игра, несмотря на старания обеих команд, тоже катилась к безголевому разделу очков. И в конце концов прикатилась. Сложно сказать, кто сильнее переживает раздел очков, но все же чуть ближе к победе были красно-белые. «Спартак» не смог догнать отрывающийся в турнирной таблице «Зенит», а «Локомотив» и вовсе потерял четыре стартовых очка из шести. Если подопечные Юрия Семина планируют биться за золотые медали, им пора начинать хотя бы забивать. После трех матчей нового сезона (с учетом Суперкубка) в их активе ровно ноль голов.

В концовке болельщики «Спартака» и «Локомотива», наговорившие за 90 минут матча друг другу кучу гадостей, стали заряжать по очереди «Самый лучший Fan ID». Очевидно, это троллинг, поскольку всем известно крайне скептичное отношение спартаковских фанатов к планирующемуся нововведению.

2-й ТУР

Локомотив – Спартак – 0:0 (0:0)

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Фарфан (Эдер, 90), Ан. Миранчук (Баринов, 68), Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандес, Промес, Глушаков (Попов, 73), Ташаев (Самедов, 86), Зе Луиш (Луис Адриано, 68).

Предупреждения: Ташаев, 27. Промес, 52. И. Денисов, 60. Фернандо, 79. Боккетти, 80.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).