После матча на вопросы журналистов ответил защитник «Локомотива» и сборной Польши.

– Почему «Локо» не забивает уже в трех матчах?

– Трудно сказать, в атаке чего-то не хватает. В прошлом году забивали гораздо больше, особенно в концовках. Надеюсь, в следующей игре забьем и вы увидите тот «Локомотив», к которому привыкли.

– Что говорит главный тренер Юрий Семин?

– Он не доволен и мы сами не рады. Работаем над этим.

– На тренировках все получается?

– Там нет того уровня соперничества, который есть только на матчах.

– Как оцените физическую форму команды? Многие же приехали после чемпионата мира и не проходили предсезонную подготовку.

– Это должен оценивать главный тренер. По себе могу сказать, что готов хорошо.

– Как обжился в команде Гжегож Крыховяк?

– Он тренировался в общей группе только несколько дней. А перед этим отдыхал после чемпионата мира. Конечно, я ему помогаю. Сегодня он неплохо сыграл. Жаль, что не забил на последних секундах.

– В Уфе арбитры ошиблись, не засчитав правильный гол «Локомотива». Сегодняшнее судейство вам понравилось?

– Я не обращаю на это внимание, концентрируюсь на игре.

– Вам нравится новая форма «Локомотива»? Казалось, что играет «Спартак» против «Спартака».

– Нормальная форма, у нас же на груди эмблема «Локомотива».

– Тяжело играть в чемпионском статусе?

– Против «Локо» все действуют с удвоенной энергией. В прошлом году это проходил «Спартак» и ему было непросто. Все, конечно, ждут от нас более яркой игры. Нам нужно выправлять ситуацию.