Обозреватель «Советского спорта» - о странной заготовке «Спартака» к квалификационным матчам Лиги чемпионов, предъявленной во встречах с «Оренбургом» и «Локомотивом».

Богатырского телосложения француз Жиго в сердцевину защиты – представитель, на секундочку, страны чемпионов мира! Молодой клон Самедова на правый фланг в лице Ташаева. С десяток контрольных матчей по ходу самой, пожалуй, основательной подготовки к сезону среди клубов РПЛ. «Спартак», кажется, сделал все для того, чтобы выглядеть солидным. Запасливым, планомерным и расчетливым.

Однако выглядит он – с подачи Массимо Карреры, в свою очередь ощутимо укрепившего свой штаб – по-мальчишески необузданным. Козыряет тактикой блицкрига, словно наивно рассчитывает прямо в дебюте стереть соперника в порошок. 15 минут выплескивает бешеные скорости – а потом переходит в размеренный режим. В тренерском арсенале Валерия Лобановского, помнится, имелся так называемый интервальный метод: 15минут взрывных атак, потом 15 минут передышки, потом новый шквал. Эти тактические вариации были у Валерия Васильевича научно обоснованы и должным образом натренированы. В версии же Карреры стартовый штурм больше похож на пыль в глаза заинтересованным наблюдателям: вот-де как я команду настраиваю-мотивирую! Глядите-любуйтесь, выходят на поле хищниками, готовыми всех разорвать!

Часто ли мы с вами видели на чемпионате мира подобную тактику блицкрига, чреватую последующими осложнениями (ведь после взрывного начала команда рискует, сбив себе дыхание, доигрывать на остаточном ресурсе)? Мне она навскидку вспомнилась, пожалуй, только в исполнении Сербии против Швейцарии. Слишком уж горячими вышли на бой наши братья-славяне, с учетом известных особенностей швейцарского состава. Ну и нарвались в концовке матча на поражение – ибо швейцарцы сохранили к тому времени намного больше свежести.

А какую выгоду извлек из сомнительного замысла Карреры «Спартак» во встрече с «Локо»? Практически все свои острые моменты красно-белая атака создала исключительно «на свежака». Повышенной удалью и прытью были обеспечены и прорыв Промеса, и акробатический залп Зе Луиша, и рекордный «выпрыг» Луиса Адриано, только-только выбежавшего на замену. В остальном преобладало нечто недостаточно координированное и сбивчивое.

Все познается в сравнении.

Имел ли «Спартак», за вычетом 15-минутного шквального отрезка, более ощутимое преимущество над «Локо»(который, со своей стороны, пошел в сезоне со старта в режиме, свойственном поезду Москва – Владивосток), чем, к примеру, ЦСКА в матче за Суперкубок? Вряд ли. Притом что из нынешнего состава Виктора Гончаренко Каррера взял бы в свой, наверное, не больше двух игроков…

Видите ли вы сейчас в составе «Спартака» игроков, которые способны в течение всей игры инициировать и доводить до ума острые атаки – как это делают в «Зените» Шатов, Кузяев и Дзюба? А ведь Сергею Семаку, приняв команду в работу, надо было еще и разбираться, кто есть кто в штатном расписании, содержавшем 33 футбольные единицы, – тогда как Каррера о своих игроках давно все знает. Но спартаковская атака, грозная по именам, два матча подряд гоняет порожняк.

И вот с этим сомнительным оснащением «Спартак» намерен пробиваться в Лигу чемпионов? Выдать на-гора четыре дополнительных матча в августовском расписании? Против соперников, которым премиальные за Лигу чемпионов жизненно важнее, чем красно-белому клубу? И которые по этой веской причине будут готовы терпеть и ловить свой шанс даже более истово, чем это делал «Локо»?

Вы видели, как на последних секундах Крыховяк обманул на маневре в спартаковской штрафной Зобнина? Хотя первый, как известно, практически и не тренировался еще у Семина – а второй признан в это лето эталоном проделываемых объемов и выносливости. И в этом эпизоде мне видится недобрый знак для «Спартака» перед лигочемпионской квалификацией.