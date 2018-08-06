Лю Хуншен рассказал о том, насколько тяжело вернуться в большой футбол после длительного простоя и что для этого нужно.

Лю Хуншен работал в «Спартаке» в то время, когда капитан команды Егор Титов был отстранен на год за употребление бромантана. Специалист прокомментировал возможный приход в стан красно-белых Романа Еременко, бывшего армейца, чья двухлетняя дисквалификация за кокаин закончится в октябре.

- Параллели между историями Титова и Еременко напрашиваются. Насколько сложно профессиональному игроку после длительного перерыва вернуться в футбол? - вопрос Лю Хуншену.

- У каждого человека все индивидуально. Если здоровье в порядке и у него нормальные анализы - почему нет? Главное - что у человека в голове. Если он сильный духом и имеет большое желание, тогда никаких проблем не будет.

- Помните, как восстанавливался Титов после дисквалификации? У него была своя программа?

- Была программа для психологического лечения, для очищения организма и, конечно, поддержания физической формы. Но самое главное - это психологическая работа, а уже потом - очищение, потому что физически поддерживать форму не так сложно.

- Насколько реально за такой длительный срок сохранить хорошие кондиции?

- Просто нужно ежедневно тренироваться на улице и в зале.

- Еременко вроде бы тренировался. Вы следили за этим процессом у Титова, пока он оставался вне игры?

- Нет. Но получал информацию о том, как он работает. Мне рассказывали об этом.

- С Егором общались на эту тему, как-то поддерживали его, чтобы он не упал духом?

- Он сам мне ничего об этом не говорил, и я все узнавал от других людей. Старался не мешать, потому что это не совсем мое дело. Как говорится, в чужие дела лучше не лезть. А то потом могут быть проблемы. (Смеется.)

- В каких кондициях Титов вернулся в «Спартак»?

- Он очень долго не играл и, конечно, подрастерял форму. Особенно технические моменты. Но если у человека есть большое желание, он быстро вернется в стой.

- У Титова была дисквалификация на год, а у Еременко - на два. Это существенная разница?

- Конечно. Чем больше футболист находится вне игры, тем больше теряет. Но опять-таки здесь все индивидуально. Повторюсь, если человек силен духом - все преодолимо.

- Титов потом снова заиграл в «Спартаке» и даже провел несколько матчей за сборную. Не удивились тогда?

- Я помню, как быстро он вернулся. Егор тогда хорошо тренировался , поэтому у него все так хорошо получилось.